Xã hội

Cân nhắc kỹ khi lựa chọn KOL quảng cáo sản phẩm để bảo vệ uy tín

Các công ty quảng cáo và nhãn hàng cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn KOL ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm để bảo vệ uy tín thương hiệu, nhãn hàng của mình.

Thiên Tuấn

Ngày 18/8, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tổ chức hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, hiện nay chưa có các quy định cụ thể về quản lý các KOL sao cho hiệu quả. Trong khi nhiều KOL vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục.

anh-chup-man-hinh-2025-08-18-luc-195259.png

Bà Huyền cho rằng, các KOL là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng, tác động đến xã hội nên họ phải có ý thức và trách nhiệm với xã hội. Cũng rất cần có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL. Cần có quy định cụ thể để họ sáng tạo nội dung như thế nào, cái gì được phép, cái gì không được phép.

“Có thể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng quy chế về việc hạn chế sự xuất hiện của người vi phạm, nhưng để triển khai được biện pháp này cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan”, bà Huyền cho biết.

Bà Huyền cũng khuyến nghị các công ty quảng cáo và nhãn hàng cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn KOL ký hợp đồng quảng cáo sản phẩm để bảo vệ uy tín thương hiệu, nhãn hàng của mình.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, phiên Tọa đàm với chủ đề “Niềm tin và Kỷ vọng” đã diễn ra sôi nổi với sự điều phối của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Tọa đàm quy tụ các đại diện từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số cùng một số KOL tiêu biểu, tập trung thảo luận về vai trò, trách nhiệm và cơ hội lan tỏa ảnh hưởng tích cực của người có sức ảnh hưởng trong xã hội số. Các ý kiến chia sẻ đã mở ra nhiều góc nhìn đa dạng, từ chính sách quản lý, giải pháp công nghệ, chiến lược truyền thông đến câu chuyện sáng tạo nội dung của KOL, góp phần định hình một môi trường số lành mạnh, bền vững.

Ngoài ra, một trong những dấu ấn nổi bật tại sự kiện là việc ra mắt Liên minh “Niềm tin số”, sáng kiến tập hợp KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng. Liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời xây dựng cơ chế tự giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng.

Cùng với đó, hội nghị cũng công bố Chương trình “Tín nhiệm Người có ảnh hưởng”, hướng đến việc thiết lập hệ thống đánh giá uy tín và trách nhiệm xã hội của KOL/KOC. Đây sẽ là công cụ quan trọng giúp công chúng, doanh nghiệp và các nền tảng có cơ sở để nhận diện, hợp tác với những cá nhân thực sự lan tỏa giá trị tích cực và đáng tin cậy.

