Bộ Công an tìm người liên quan vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

Bộ Công an đang điều tra sai phạm liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) - Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ.

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, một số doanh nghiệp đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

Trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long); Công ty cổ phần Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại JHL Việt Nam; Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3); Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona).

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, C03 đề nghị người lao động (thân nhân người lao động) đã được các đơn vị nêu trên đưa sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng, nếu có yêu cầu, đề nghị về việc thu nộp tiền thì cần gửi bản tường trình về vụ việc.

Theo đó, người bị hại có thể tải mẫu Bản tường trình trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://bocongan.gov.vn), điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, sao và ký xác nhận các tài liệu kèm theo, gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 6, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP. Hà Nội, trước ngày 31/10/2025.

Cùng với đó, người lao động có thể liên hệ các điều tra viên phụ trách để được hướng dẫn, gồm: Điều tra viên Lê Tiến Dũng, số điện thoại 0917621979 (đối với Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long, JHL); Vũ Thanh Mai, số điện thoại 0931119222 (đối với Công ty Incoop 3); Nguyễn Nhật Quang, số điện thoại 0915796336 (đối với Công ty Sona).

C03 lưu ý, nếu người lao động không có yêu cầu, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước khi kết thúc điều tra vụ án thì cơ quan điều tra sẽ không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án. Trước đó, hồi tháng 6/2025, C03 đã tổ chức điều tra, làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trong thời điểm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định yêu cầu doanh nghiệp phải có thêm “giấy phép con” ngoài quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu lao động.

Quy định này tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc họ phải chi tiền “bôi trơn” cho lãnh đạo Bộ và Cục Quản lý lao động ngoài nước. Nguồn tiền chi “bôi trơn” được hình thành từ việc các doanh nghiệp lạm dụng quyền hạn, buộc người lao động nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức, chiếm đoạt tiền của người lao động. Liên quan tới vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 15 bị can, trong đó có 4 bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Bá Hoan; Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm và Phạm Viết Hương, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Có 6 bị can tại Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Phạm Thị Hạnh (vợ Hưng); Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty JHL; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng; Trần Hồng Hạnh, nhân viên kế toán; Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán.

Cùng tội danh trên, C03 cũng đã khởi tố Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc Công ty Sona; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2, Công ty Sona; Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3, Công ty Sona và Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3.

