Cận cảnh ô tô 21 chỗ 'nhồi' 79 người, bị phạt 225 triệu đồng

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ ô tô khách 21 chỗ chở 79 người đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngày 24/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ ô tô mang BKS 99F-003.XX về lỗi chở quá số người quy định.

Cụ thể, hồi 16h ngày 23/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lực lượng CSGT phát hiện ô tô khách mang BKS 99F-003.XX do tài xế Phạm Ngọc P. (trú tại Hà Nội) điều khiển chở quá số người quy định ở mức đặc biệt nghiêm trọng.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định trên ô tô có 79 hành khách trong khi phương tiện chỉ được phép chở 21 người.

Hành khách được lái xe bố trí nằm ở dưới sàn ô tô. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế Phạm Ngọc P. về lỗi điều khiển xe ô tô khách kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly lớn hơn 300km chở quá số người quy định. Với lỗi này, tài xế bị phạt 75 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là Công ty TNHH nhập khẩu H.N. về lỗi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Công ty này bị phạt 150 triệu đồng và bị tước phù hiệu xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định trong 2 tháng.

Tổng mức tiền phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 225 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng buộc chủ phương tiện bố trí xe khác để chở số hành khách vượt quá quy định.

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe tuyệt đối tuân thủ quy định về số người được phép chở; hành vi nhồi nhét khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.