"Cam thường" check visual ái nữ 17 tuổi nhà MC Quyền Linh khi chơi bóng rổ

Con gái MC Quyền Linh không chỉ xinh đẹp trên mạng, mà đời thực cũng cuốn hút vô cùng, đặc biệt khi chơi bóng rổ.

Thiên Anh
Thời gian gần đây, hot girl Mai Thảo Ngọc (biệt danh Hạt Dẻ) - con gái thứ hai nhà MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo - liên tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở giải đấu bóng rổ trẻ. Ảnh: NYCC
Trong hình ảnh cô nữ sinh năng động, mạnh mẽ với những bước chạy dứt khoát, cú đập bóng tự tin, ném bóng chuẩn xác, Hạt Dẻ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì hai khía cạnh đối lập trong cùng một dáng hình. Ảnh: NYCC
Trên MXH, ái nữ MC Quyền Linh là nàng thơ yêu kiều khiến bao người phải xuýt xoa vì nhan sắc, còn trên sân bóng, cô nàng lại năng động, quyết liệt vô cùng. Ảnh: NYCC
Dù mồ hôi đầm đìa, trang phục là đồ thi đấu đại trà, chẳng phải váy áo lộng lẫy nhưng Hạt Dẻ vẫn chứng minh nhan sắc "bất bại", chẳng thua kém những bức ảnh chỉn chu "sống ảo" từng đăng mạng xã hội. Ảnh: FBNV
Khi chơi thể thao, Hạt Dẻ vẫn sở hữu gương mặt sáng bừng, nước da trắng trẻo, chẳng có má hồng cũng không có make-up làm tóc, mái tóc đen dày được buộc gọn. Ảnh: FBNV
Đời thường Hạt Dẻ còn có vẻ gần gũi, chân thực hơn, mà vẫn chiếm spotlight dù tất cả những gì nàng hot girl làm là... ngồi chăm chú làm việc của mình. Ảnh: FBNV
Theo tìm hiểu, từ nhỏ, Hạt Dẻ đã được bố mẹ dạy chơi các môn thể thao đa dạng như bóng rổ, tennis, bơi,... Những môn thể thao này giúp cô nàng rèn luyện sức khoẻ, đồng thời có vóc dáng thẳng đẹp. Ảnh: FBNV
Và dù ở dáng vẻ nào, nữ VĐV hay hot girl MXH, Hạt Dẻ vẫn chứng minh sức hút của một trong những "con nhà sao" đang được chú ý nhất showbiz Việt. Ảnh: FBNV
Hạt Dẻ trên mạng không khác ảnh "cam thường" là mấy. Ảnh: FBNV
Làn da mịn màng, gương mặt thon gọn và sống mũi cao vút trở thành điểm nhấn, phong thái vừa nữ tính, vừa thanh lịch khiến netizen xuýt xoa không ngớt với nhan sắc của Hạt Dẻ. Ảnh: FBNV
#Hạt dẻ #Con gái MC Quyền Linh #Mai Thảo Ngọc #MC Quyền Linh #con gái #bóng rổ

