Nữ tiếp viên Đà Nẵng đốn tim với vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

Xinh đẹp, ngọt ngào và cuốn hút, nữ tiếp viên hàng không Trần Nguyên Thảo được nhiều người ví như "nữ thần hàng không" trên mạng xã hội.

Trầm Phương
Nhắc đến dàn tiếp viên hàng không vừa xinh đẹp, vừa đa tài, Nguyên Thảo là một trong những cái tên nổi bật, nhận được nhiều sự yêu mến từ dân mạng.(Ảnh: FBNV)
Mặc dù không làm công việc liên quan đến nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn thu hút hơn 11.000 người theo dõi trên mạng xã hội Facebook.(Ảnh: FBNV)
Hình ảnh Nguyên Thảo thường được nhiều fanpage liên quan đến hàng không đăng tải, thu hút về rất nhiều sự chú ý. (Ảnh: FBNV)
Là một tiếp viên nhưng Nguyên Thảo từng tốt nghiệp từ ngôi trường đại học tưởng chừng như không liên quan, đó là trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. (Ảnh: FBNV)
Hình ảnh Nguyên Thảo nghiêm túc, chỉn chu trong bộ đồng phục bay cùng gương mặt khả ái, nụ cười rạng ngời luôn mang đến hình ảnh tích cực mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: FBNV)
Người đẹp đến từ Đà Nẵng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, ngoài những hình ảnh liên quan đến công việc, cô nàng cũng thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Rũ bỏ hình ảnh trưởng thành, nghiêm túc trong quá trình làm việc, Nguyên Thảo gắn liền với hình tượng tiểu thư, thanh lịch. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng sở hữu thân hình mảnh mai, có thể cân được mọi thiết kế khác nhau. (Ảnh: FBNV)
Là một tiếp viên nên Nguyên Thảo có cơ hội được đặt chân đến nhiều địa danh, khám phá nhiều vùng đất khác nhau. (Ảnh: FBNV)
