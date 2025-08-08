Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl điền kinh Trung Quốc khoe nhan sắc đời thường cực trong trẻo

Cộng đồng trẻ

Hot girl điền kinh Trung Quốc khoe nhan sắc đời thường cực trong trẻo

Wu Yanni (Ngô Diễm Ni) là hot girl điền kinh Trung Quốc có dung mạo được ví 'trong trẻo tựa sương mai', thu hút chú ý của khán giả mỗi khi xuất hiện.

Thiên Anh
Tối 4/8, Wu Yanni (Ngô Diễm Ni) (giữa) thắng chung kết 100 m rào nữ tại giải vô địch điền kinh Trung Quốc 2025, với thời gian 13 giây 15, đánh dấu lần thứ sáu vô địch toàn quốc.
Tối 4/8, Wu Yanni (Ngô Diễm Ni) (giữa) thắng chung kết 100 m rào nữ tại giải vô địch điền kinh Trung Quốc 2025, với thời gian 13 giây 15, đánh dấu lần thứ sáu vô địch toàn quốc.
Thành tích tốt nhất (PB) của Wu Yanni là 12 giây 74 tại giải quốc gia năm ngoái.
Thành tích tốt nhất (PB) của Wu Yanni là 12 giây 74 tại giải quốc gia năm ngoái.
Yanni sinh ngày 28/7/1997 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng vô địch 100 m vượt rào nữ ở sân chơi quốc nội các năm 2018, 2020 (lập kỷ lục châu Á với thành tích 13 giây 09), 2021, 2023 và 2024.
Yanni sinh ngày 28/7/1997 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng vô địch 100 m vượt rào nữ ở sân chơi quốc nội các năm 2018, 2020 (lập kỷ lục châu Á với thành tích 13 giây 09), 2021, 2023 và 2024.
Nhờ đường nét trong trẻo, hình thể chuẩn, cô thu hút mọi ống kính, trở thành hiện tượng thú vị trên mạng xã hội.
Nhờ đường nét trong trẻo, hình thể chuẩn, cô thu hút mọi ống kính, trở thành hiện tượng thú vị trên mạng xã hội.
Nhiều khán giả Trung Quốc gọi cô danh xưng hotgirl, "nữ thần làng điền kinh" hay "sao thể thao có nhan sắc tựa sương mai".
Nhiều khán giả Trung Quốc gọi cô danh xưng hotgirl, "nữ thần làng điền kinh" hay "sao thể thao có nhan sắc tựa sương mai".
Nhiều lần Yanni ra sân với diện mạo sáng bừng, mặc đồ gợi cảm, trang điểm, làm tóc cầu kỳ, sơn móng tay hay phủ đầy trang sức.
Nhiều lần Yanni ra sân với diện mạo sáng bừng, mặc đồ gợi cảm, trang điểm, làm tóc cầu kỳ, sơn móng tay hay phủ đầy trang sức.
Wu Yanni cho rằng ai cũng có quyền yêu cái đẹp và chỉn chu vẻ ngoài, ăn diện hợp một cũng là một trong những cách khiến cô tự tin, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với khán giả.
Wu Yanni cho rằng ai cũng có quyền yêu cái đẹp và chỉn chu vẻ ngoài, ăn diện hợp một cũng là một trong những cách khiến cô tự tin, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với khán giả.
Chiều cao 1,75 m cùng đôi chân dài thẳng tắp là lợi thế giúp Wu Yanni chinh phục loạt chướng ngại vật ở môn vượt rào nữ.
Chiều cao 1,75 m cùng đôi chân dài thẳng tắp là lợi thế giúp Wu Yanni chinh phục loạt chướng ngại vật ở môn vượt rào nữ.
Wu Yanni thừa nhận cô từng rất béo, sau này đẹp hơn nhờ cắt mí và giảm cân thành công.
Wu Yanni thừa nhận cô từng rất béo, sau này đẹp hơn nhờ cắt mí và giảm cân thành công.
Để duy trì hình thể thon gọn và tăng sức mạnh cơ bắp, người đẹp điền kinh tập nhiều môn thể thao như bơi lội, bắn cung, tennis, yoga, gym, tạ đơn. Ảnh sử dụng trong bài: Weibo nhân vật.
Để duy trì hình thể thon gọn và tăng sức mạnh cơ bắp, người đẹp điền kinh tập nhiều môn thể thao như bơi lội, bắn cung, tennis, yoga, gym, tạ đơn. Ảnh sử dụng trong bài: Weibo nhân vật.
Thiên Anh
#Wu Yanni #hot girl điền kinh #nhan sắc Trung Quốc #đời thường #sắc đẹp trong trẻo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT