Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
"Hot girl trứng rán cần mỡ" đu trend búp bê, netizen khoe visual "siêu ngọt"

Cộng đồng trẻ

"Hot girl trứng rán cần mỡ" đu trend búp bê, netizen khoe visual "siêu ngọt"

"Hot girl trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm, mới đây gây chú ý khi bắt kịp xu hướng "biến hình" thành búp bê đang hot rần rần trên TikTok.

Thiên Anh
Không còn là hình ảnh "hot girl thị phi" ngày nào, "hot girl trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm trong bộ ảnh mới nhất đã khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu như một nàng búp bê.
Không còn là hình ảnh "hot girl thị phi" ngày nào, "hot girl trứng rán cần mỡ" Trần Thanh Tâm trong bộ ảnh mới nhất đã khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu như một nàng búp bê.
Với cách trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, má hồng phớt, kết hợp cùng mái tóc xoăn nhẹ và những bộ váy công chúa, Thanh Tâm đã thành công "ghi điểm" với netizen.
Với cách trang điểm nhấn vào đôi mắt to tròn, má hồng phớt, kết hợp cùng mái tóc xoăn nhẹ và những bộ váy công chúa, Thanh Tâm đã thành công "ghi điểm" với netizen.
Loạt ảnh "nhập trend" búp bê của Trần Thanh Tâm ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Loạt ảnh "nhập trend" búp bê của Trần Thanh Tâm ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Hàng loạt bình luận tích cực đã được để lại dưới bài đăng, dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng.
Hàng loạt bình luận tích cực đã được để lại dưới bài đăng, dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng.
Nhiều người cho rằng, phong cách "búp bê" này rất phù hợp với gương mặt và thần thái của Thanh Tâm, giúp cô nàng khoe trọn vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng.
Nhiều người cho rằng, phong cách "búp bê" này rất phù hợp với gương mặt và thần thái của Thanh Tâm, giúp cô nàng khoe trọn vẻ đẹp trẻ trung, trong sáng.
Sau những ồn ào không đáng có, Trần Thanh Tâm đã có một hành trình đầy nỗ lực để xây dựng lại hình ảnh của mình.
Sau những ồn ào không đáng có, Trần Thanh Tâm đã có một hành trình đầy nỗ lực để xây dựng lại hình ảnh của mình.
Thanh Tâm từng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh và không ngừng cải thiện bản thân.
Thanh Tâm từng chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phim ảnh và không ngừng cải thiện bản thân.
Sau khi lấy chồng, Thanh Tâm dần rút lui và chăm lo cho em bé sắp chào đời.
Sau khi lấy chồng, Thanh Tâm dần rút lui và chăm lo cho em bé sắp chào đời.
Việc bắt trend "búp bê" và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng cho thấy sự trở lại đầy ấn tượng của Trần Thanh Tâm.
Việc bắt trend "búp bê" và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng cho thấy sự trở lại đầy ấn tượng của Trần Thanh Tâm.
Có thể nói, cô nàng đã tìm được hướng đi đúng đắn, tập trung vào việc phát triển hình ảnh và tài năng, thay vì những thị phi không đáng có. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Có thể nói, cô nàng đã tìm được hướng đi đúng đắn, tập trung vào việc phát triển hình ảnh và tài năng, thay vì những thị phi không đáng có. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật.
Thiên Anh
#Trần Thanh Tâm #trend TikTok #búp bê hot #visual xinh xắn #hot girl

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT