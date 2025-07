Cấm thầu King Green - Saigon Co.op: Cái giá phải trả cho gian lận chất lượng

Liên danh Saigon Co.op - King Green vừa bị cấm thầu 3 năm do cung cấp hàng hóa không đảm bảo chất lượng tại một số gói thầu thuộc các cơ sở của Cục C10 (Bộ Công an)

Quyết định cấm thầu nghiêm khắc từ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10), Bộ Công an trong thời hạn 03 năm đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi thắng thầu ấn tượng tại đơn vị này, của một trong những liên danh nhà thầu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. "Cú ngã" này là bài học đắt giá về trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hóa, một cam kết cốt lõi trong hoạt động đấu thầu.

Năng lực và uy tín "khủng"

Theo tìm hiểu của phóng viên, cả hai thành viên trong liên danh bị cấm thầu đều là những doanh nghiệp có tên tuổi lớn.

Saigon Co.op: Tên đầy đủ là Liên hiệp HTX thương mại thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ tại 199-205 Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM (nay là: Phường Bến Thành, TP HCM). Đây là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ thống Co.opmart, Co.opXtra... với hàng trăm điểm bán trên cả nước. Với doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm, Saigon Co.op luôn được định vị là thương hiệu uy tín, đơn vị chủ lực trong các chương trình bình ổn giá.

Công ty CP Thực phẩm thiên nhiên King Green: Có địa chỉ tại tầng 10, 11 tòa nhà Enterprise Tower, 240 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, TP HCM (nay là Phường Khánh Hội, TP HCM) Nổi tiếng với thương hiệu "Vua Gạo", doanh nghiệp này xây dựng hình ảnh nhà sản xuất, xuất khẩu gạo chất lượng cao, đạt các chứng nhận quốc tế. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy King Green là nhà thầu dày dạn kinh nghiệm, đã tham gia và trúng hàng trăm gói thầu trên cả nước.

Công ty CP Thực phẩm thiên nhiên King Green nổi tiếng với thương hiệu "Vua Gạo", hiện nay đã có mặt tại rất nhiều siêu thị bán lẻ lớn trên cả nước (Ảnh minh họa)

Chuỗi thắng thầu và cú ngã đột ngột

Với năng lực như vậy, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, liên danh này đã được phê duyệt trúng hàng loạt gói thầu tại các trại giam thuộc Cục C10. Trong đó một số gói thầu tiêu biểu, có liên quan đến việc chất lượng sản phẩm mà liên danh này đã cung cấp sau khi trúng thầu có thể điểm qua như:

Tại Trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương – nay là TP HCM): Trúng gói thầu mua sắm hàng hóa số 01: “mua sắm gạo và các nhu yếu phẩm phục vụ nuôi phạm nhân Trại giam An Phước trong 6 tháng đầu năm 2025” với giá 6,465 tỷ đồng, so với giá gói thầu 7,659 tỷ đồng (tiết kiệm 15,6%), theo Quyết định số KQ2400608099_2501210825 ngày 21/01/2025.

Tại Trại giam Cây Cầy (tỉnh Tây Ninh): Trúng gói thầu “Mua sắm gạo tẻ và các nhu yếu phẩm cho ĐTGG Trại giam Cây Cầy 6 tháng đầu năm 2025” với giá 5,086 tỷ đồng, so với giá gói thầu 6,036 tỷ đồng (tiết kiệm 15,7%), theo Quyết định số KQ2400585063_2501182020 ngày 18/01/2025.

Tại Trại giam Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP Huế): Trúng gói thầu “Mua sắm gạo tẻ và một số nhu yếu phẩm phục vụ phạm nhân trong 6 tháng đầu năm 2025 của Trại giam Bình Điền” với giá 4,294 tỷ đồng, so với giá gói thầu 5,099 tỷ đồng (tiết kiệm 15,8%) theo Quyết định số KQ2400589352_2501101354 ngày 10/01/2025.

Tại Trại giam Huy Khiêm (tỉnh Bình Thuận – nay là tỉnh Lâm Đồng): Trúng gói thầu mua sắm hàng hóa số 01: “mua sắm gạo và các nhu yếu phẩm phục vụ nuôi phạm nhân Trại giam Huy Khiêm trong 6 tháng đầu năm 2025” trị giá 3,152 tỷ đồng, so với giá gói thầu 4,333 tỷ đồng (tiết kiệm 27%) theo Quyết định số KQ2500004494_2502131537 ngày 13/02/2025.

Tại Trại giam Nghĩa An (tỉnh Quảng Trị): Trúng gói thầu “Mua sắm gạo tẻ và một số nhu yếu phẩm phục vụ phạm nhân 6 tháng đầu năm 2025 của Trại giam Nghĩa An” với giá 3,654 tỷ đồng, so với giá gói thầu 4,304 tỷ đồng (tiết kiệm 15,1%) theo Quyết định số KQ2400622198_2501211558 ngày 21/01/2025.

Tuy nhiên, chuỗi thành tích trên đã đột ngột chấm dứt bằng Quyết định số 2145/QĐ-C10-P10 ngày 04/07/2025 do Đại tá Phạm Minh Phong, Phó Cục trưởng Cục C10 ký. Quyết định nêu rõ lý do:

"liên danh nhà thầu cung cấp hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cam kết trong HSDT và hợp đồng". Thời hạn cấm là 03 năm, kể từ ngày 01/07/2025.

Phạm vi cấm thầu của Quyết định là: “Cấm tham dự các gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục C10”

Trích một phần nội dung Quyết định số 2145/QĐ-C10-P10 ngày 4/7/2025 của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10)

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: “Hành vi cung cấp hàng hóa không đúng cam kết là sự vi phạm nghiêm trọng nhất về trách nhiệm của nhà thầu. Đây không phải lỗi vô ý mà là sự gian lận, bởi nhà thầu đã dùng những cam kết về chất lượng để đáp ứng hồ sơ mời thầu và vượt qua các đối thủ khác. Khi trúng thầu nhưng không thực hiện đúng cam kết đó, họ phải chịu chế tài nghiêm khắc. Quyết định cấm thầu 3 năm là cái giá phải trả cho việc làm xói mòn lòng tin và phá vỡ sự công bằng trong đấu thầu.”