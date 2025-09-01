Cấm đường phục vụ concert đặc biệt 80 năm Quốc khánh tối 1/9 tại Mỹ Đình

Để phục vụ concert đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công an đã tổ chức cấm đường.

Trong 1/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm). Theo kế hoạch, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 14h00’ đến 22h30' ngày 01/9/2025.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị Sở Xây dựng: Căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.