Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cấm đường phục vụ concert đặc biệt 80 năm Quốc khánh tối 1/9 tại Mỹ Đình

Để phục vụ concert đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Công an đã tổ chức cấm đường.

Thiên Tuấn

Trong 1/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm). Theo kế hoạch, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 14h00’ đến 22h30' ngày 01/9/2025.

kto-c_img-2770.jpg

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng Quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường vành đai III trên cao,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội) và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị Sở Xây dựng: Căn cứ vào thông báo phân luồng giao thông để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến đường theo nội dung thông báo.

Yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

#80 năm quốc khánh #giao thông #mỹ đình #nghệ thuật #concert đặc biệt #việt nam

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025

Sáng 1/9, tại Trại Tạm giam số 1 và số 2, Công an Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá đợt 2 năm 2025 của Chủ tịch nước.

Theo Quyết định ký ngày 29/8, cả nước có 13.915 phạm nhân được đặc xá; riêng tại hai Trại Tạm giam của Công an Hà Nội có 176 phạm nhân. Đây là những người trong quá trình chấp hành án đã thể hiện sự ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập và được tập thể phạm nhân bình xét.

Các phạm nhân được đặc xá đợt 2 năm 2025 tại Hà Nội.
Các phạm nhân được đặc xá đợt 2 năm 2025 tại Hà Nội.
Xem chi tiết

Xã hội

Tết Độc lập của những công dân TP HCM mới

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đối với người dân ở Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) thật đặc biệt, khi trở thành công dân TP HCM mới.

Có người ví von, đây là “Tết sum vầy” khi về chung một nhà, được thụ hưởng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao dịp lễ, mà họ chẳng cần đi đâu xa.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, những người dân tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) nói rằng, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, họ cảm nhận được sự khác biệt khi trở thành công dân TPHCM mới.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an thành phố Hà Nội bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên xem tổng duyệt

Công an TP. Hà Nội đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

z6958212542570-2eb5babfae33e607ee23721d6b48dfa9.jpg
Một ngày trước Lễ Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tại khu vực đường Hùng Vương - Trần Phú (phường Ba Đình, Hà Nội) đã bố trí hơn 5.000 chỗ ngồi ưu tiên, dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi đến theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80.
z6958212563095-ef3f9a93d429952c8342184e75ba9e98.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Nhật ký xúc động của người lính A80

Nhật ký xúc động của người lính A80

Tham gia diễu binh, diễu hành, hàng nghìn người lính đã “vượt nắng, thắng mưa”. Qua dòng nhật ký của họ, có thể cảm nhận niềm tự hào, tinh thần quyết tâm.