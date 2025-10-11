Hà Nội

Xã hội

Các quán bar, beer club ở Huế phải lắp đặt camera an ninh để giám sát

Các cơ sở kinh doanh quán bar, beer club, pub... trên địa bàn TP Huế bắt buộc phải lắp đặt camera an ninh kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát trực tuyến.

Hạo Nhiên

Ngày 11/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý và tổ chức hoạt động của các cơ sở kinh doanh quán bar, beer club, pub và các loại hình tương tự trên địa bàn.

Theo quy chế, các cơ sở bar, beer club, pub phải tuân thủ quy định pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và các quy định liên quan. Đáng chú ý, mỗi cơ sở bar, beer club, pub bắt buộc phải trang bị tối thiểu 2 camera an ninh để giám sát, kết nối trực tiếp về Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC).

quan-nhau-quan-bar-o-hue-laquevn-4.jpg
Mỗi cơ sở kinh doanh quán bar, beer club bắt buộc phải lắp tối thiểu 2 camera an ninh để phục vụ công tác quản lý, giám sát trực tuyến. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, camera phải bố trí bao quát toàn bộ hoạt động của quán, khu vực cổng ra vào và lưu trữ dữ liệu ít nhất 30 ngày, sẵn sàng trích xuất khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các cơ sở có biểu diễn DJ (chỉnh nhạc) từ 22h đến 24h phải điều chỉnh âm thanh ở mức phù hợp, không gây tiếng ồn, huyên náo ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Mức ồn phát sinh tới các khu vực xung quanh không được vượt quá giá trị giới hạn cho phép của từng khoảng thời gian tương ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn hiện hành.

