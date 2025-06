Các mẫu Galaxy S nào được Samsung cập nhật One UI 8

Samsung đang chuẩn bị cho việc triển khai phiên bản ổn định của One UI 8 đến nhiều thiết bị Galaxy, bao gồm các mẫu cao cấp Galaxy S.

Việc triển khai One UI 8 của Samsung được cho là nhanh hơn nhiều so với thời gian dự kiến, điều này cho thấy công ty đang nỗ lực cải thiện tốc độ triển khai và chiến lược truyền thông của mình.

Chương trình beta cho One UI 8 đã được khởi động, vì vậy sẽ không bất ngờ khi thời gian phát hành bản ổn định không còn xa.

Các mẫu Galaxy S22 trở về sau sẽ được cập nhật One UI 8

Nếu người dùng đang sở hữu một thiết bị Galaxy và muốn biết liệu sản phẩm của mình có đủ điều kiện nâng cấp lên One UI 8 hay không, nội dung dưới đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết, đặc biệt dành cho người dùng dòng Galaxy S.

Mặc dù Samsung chưa công bố chính thức danh sách thiết bị sẽ được nâng cấp One UI 8, tuy nhiên dựa trên chính sách cập nhật của công ty có thể giúp người dùng dễ dàng dự đoán. Cụ thể, các mẫu Galaxy S sẽ nhận được bản cập nhật One UI 8 bao gồm Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra và Galaxy S21 FE.

Nếu thiết bị của người dùng nằm trong danh sách này, gần như chắc chắn sẽ nhận được One UI 8 khi có sẵn. Những người dùng các mẫu Galaxy S khác sẽ cần nâng cấp lên phiên bản mới hơn để trải nghiệm các tính năng và cải tiến mới nhất.

Được biết, Samsung cam kết cung cấp 4 thế hệ cập nhật Android cho dòng Galaxy S21, S22 và S23. Đặc biệt, dòng Galaxy S24 sẽ nhận được 7 năm cập nhật Android, chính sách này cũng sẽ áp dụng cho Galaxy S25 và các mẫu S trong tương lai.

Đừng ngạc nhiên khi Galaxy S21 FE cũng nằm trong danh sách được nâng cấp ONE UI 8

Nếu thắc mắc tại sao Galaxy S21 FE lại có mặt trong danh sách nhưng không phải các mẫu Galaxy S21 thông thường, nguyên nhân là do Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra được phát hành với Android 11, trong khi Galaxy S21 FE ra mắt với Android 12 ngay từ đầu, do đó mẫu FE cũng đủ điều kiện nhận One UI 8.

Samsung hiện vẫn chưa công bố ngày phát hành cụ thể cho One UI 8, nhưng công ty đã xác nhận rằng phiên bản mới sẽ bắt đầu được triển khai cho các thiết bị đủ điều kiện "vào mùa hè này", tức từ tháng 6 đến tháng 9. Galaxy Z Fold7 và Z Flip 7 sẽ là những thiết bị đầu tiên chạy One UI 8, với kế hoạch ra mắt vào tháng sau.

Mặc dù bản phát hành ổn định còn ít nhất 1 tháng nữa mới được triển khai, người dùng có thể trải nghiệm trước phần mềm mới thông qua chương trình One UI 8 beta, áp dụng cho Galaxy S25 tại một số khu vực.