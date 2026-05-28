Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc bị xử phạt nặng

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc bị phạt 125 triệu đồng vì không thực hiện đúng thủ tục thay đổi đăng ký lưu hành thuốc, gây lo ngại về quản lý thuốc.

Bình Nguyên

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc.

1-horz.jpg

Quyết định xử phạt số 381/QĐ-XPHC ngày 26/5/2026 của Cục Quản lý Dược

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc - Địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 789, Đường Đình Ấm, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (địa chỉ cũ: Số nhà 789, Đường Đình Ấm, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã thực hiện loạt hành vi vi phạm hành chính:

Hành vi 1: Công ty không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt theo quy định đối với 10 thuốc.

Cụ thể: Thuốc tiêm Kali Clorid 10%, SĐK 893110375223 (Số lô 245024, 060723, 257036); Viên nén Metronidazol, SĐK 893115304223 (VD-28146-17) (Số lô 071123); Bột đông khô pha tiêm Vancomycin, SĐK 893115078524 (VD-24905-16) (Số lô 245004, 010323); Dung dịch tiêm Vinphatoxin, SĐK 893114305223 (VD-28703-18) (Số lô 020523, 040524); Dung dịch tiêm Vintanil 1000, SĐK 893110339924 (VD27160-17) (Số lô 060323, 110424); Viên nén Vinzix, SĐK 893110306023 (Số lô:254002); Dung dịch tiêm Vinterlin, SĐK VD-20895-14 (Số lô 051225; 040923); Dung dịch tiêm Dimedrol, SĐK 893110688824 (Số lô: 252003, 181223); Dung dịch khí dung Vinsalmol 5, SĐK: 893115305623 (Số lô 25M012, 25D014); Thuốc tiêm bột đông khô Vintrypsine, SĐK: 893110340024 (Số lô: 248001, 253003).
Hành vi 2: Công ty không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo quy định đối với 2 thuốc: Bột đông khô pha tiêm Vancomycin (SĐK 893115078524) (Số lô 245004, 210725); Viên nén Vinzix (SĐK 893110306023) (Số lô 254002, 020623).

Tình tiết tăng nặng là Công ty có hành vi vi phạm nhiều lần (10 thuốc đối với hành vi 1 và 2 thuốc đối với hành vi 2).

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Công ty này bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền là 125 triệu đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Đỗ Văn Doanh, Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.

Cục Quản lý cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Dù chưa có thông tin về việc các lô thuốc nêu trên gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng, việc doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ thủ tục thay đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành vẫn được xem là vấn đề nghiêm trọng trong quản lý thuốc.

Mời độc giả xem video Nắng nóng gay gắt, biển Hà Tĩnh thu hút du khách (Nguồn BHT tv)
#dược phẩm #Vĩnh Phúc #xử phạt #quản lý thuốc #vi phạm

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Phạt Công ty cổ phần dược Apimed 125 triệu đồng vì vi phạm quy định lưu hành thuốc

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty Dược Apimed 125 triệu đồng do không thực hiện đúng quy trình đăng ký và thông báo thay đổi khi lưu hành thuốc.

Cục Quản lý Dược vừa ban hành Quyết định số 380/QĐ-XPHC ngày 26/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược Apimed.

Công ty cổ phần Dược Apimed, có địa chỉ trụ sở chính: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ cũ: 263/9 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh) đã thực hiện các hành vi vi phạm:

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Lô sản phẩm hoạt huyết bổ não Sanco bị thu hồi do vi phạm chất lượng

Lô Hoạt huyết bổ não Sanco bị thu hồi do không đáp ứng tiêu chuẩn, phản ánh việc kiểm soát chất lượng còn nhiều bất cập trên thị trường thực phẩm chức năng.

Hoạt huyết bổ não Sanco bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu chất lượng

Sở Y tế Hà Nội vừa thu hồi lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Hoạt huyết bổ não Sanco” của Sản phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Công nghệ cao Sanco (ĐT 379 Đa Phúc, Văn Giang, Hưng Yên) sản xuất do không đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Phạt Công ty Dược phẩm Shinpoong Daewoo do vi phạm quy định sản xuất thuốc

Cục Quản lý Dược phạt công ty vì sản xuất thuốc viên nén vi phạm, buộc tiêu hủy lô hàng và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 363/QĐ-XPHC ngày 21/5/2026.

Lý do xử phạt do Công ty này sản xuất thuốc viên nén bao phim Aclon (Aceclofenac 100mg), Số GĐKLH: VD-18521-13, Số lô ACT3003; NSX 28/4/23; HD 27/4/26 vi phạm mức độ 2 theo quy định của pháp luật 3. Quy định tại: điểm b khoản 4 Điều 57 và khoản 5 Điều 4, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 124/2021/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới