Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc bị xử phạt nặng

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc bị phạt 125 triệu đồng vì không thực hiện đúng thủ tục thay đổi đăng ký lưu hành thuốc, gây lo ngại về quản lý thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc.

Quyết định xử phạt số 381/QĐ-XPHC ngày 26/5/2026 của Cục Quản lý Dược

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc - Địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 789, Đường Đình Ấm, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (địa chỉ cũ: Số nhà 789, Đường Đình Ấm, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã thực hiện loạt hành vi vi phạm hành chính:

Hành vi 1: Công ty không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt theo quy định đối với 10 thuốc.

Cụ thể: Thuốc tiêm Kali Clorid 10%, SĐK 893110375223 (Số lô 245024, 060723, 257036); Viên nén Metronidazol, SĐK 893115304223 (VD-28146-17) (Số lô 071123); Bột đông khô pha tiêm Vancomycin, SĐK 893115078524 (VD-24905-16) (Số lô 245004, 010323); Dung dịch tiêm Vinphatoxin, SĐK 893114305223 (VD-28703-18) (Số lô 020523, 040524); Dung dịch tiêm Vintanil 1000, SĐK 893110339924 (VD27160-17) (Số lô 060323, 110424); Viên nén Vinzix, SĐK 893110306023 (Số lô:254002); Dung dịch tiêm Vinterlin, SĐK VD-20895-14 (Số lô 051225; 040923); Dung dịch tiêm Dimedrol, SĐK 893110688824 (Số lô: 252003, 181223); Dung dịch khí dung Vinsalmol 5, SĐK: 893115305623 (Số lô 25M012, 25D014); Thuốc tiêm bột đông khô Vintrypsine, SĐK: 893110340024 (Số lô: 248001, 253003).

Hành vi 2: Công ty không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp yêu cầu thông báo trước khi lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo quy định đối với 2 thuốc: Bột đông khô pha tiêm Vancomycin (SĐK 893115078524) (Số lô 245004, 210725); Viên nén Vinzix (SĐK 893110306023) (Số lô 254002, 020623).

Tình tiết tăng nặng là Công ty có hành vi vi phạm nhiều lần (10 thuốc đối với hành vi 1 và 2 thuốc đối với hành vi 2).

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, Công ty này bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền là 125 triệu đồng.

Quyết định xử phạt được giao cho ông Đỗ Văn Doanh, Tổng Giám đốc Công ty, là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.

Cục Quản lý cũng nêu rõ, nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Dù chưa có thông tin về việc các lô thuốc nêu trên gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng, việc doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ thủ tục thay đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký lưu hành vẫn được xem là vấn đề nghiêm trọng trong quản lý thuốc.