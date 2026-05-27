Đồng Tháp: Gói thầu đường tổ 3 khu phố Mỹ Lợi đã tìm được đơn vị trúng thầu

Gói thầu xây lắp hơn 3,3 tỷ đồng tìm thấy nhà thầu

Vừa qua, UBND phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp đã chính thức ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng dự án: Đường tổ 3 khu phố Mỹ Lợi". Đây là dự án hạ tầng giao thông nội bộ quan trọng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm nâng cao năng lực lưu thông và chỉnh trang diện mạo đô thị tại địa phương. Gói thầu do UBND phường Mỹ Phong làm chủ đầu tư và trực tiếp mời thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Quyết định số 1713/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo biên bản mở thầu được ghi nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mặc dù gói thầu được thông báo mời thầu rộng rãi và công khai từ ngày 20/04/2026, nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 29/04/2026, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu. Đơn vị "độc diễn" tại gói thầu này là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Dương Nguyễn, có mã số thuế 1201515434.

Bài toán tài chính và tỷ lệ tiết kiệm nhỏ giọt

Đi sâu phân tích hồ sơ pháp lý và báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, một diễn biến đáng chú ý nằm ở chiến lược định giá của nhà thầu. Cụ thể, giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra là 3.414.310.798 đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm mở thầu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Dương Nguyễn đã nộp mức giá dự thầu ban đầu lên tới 3.570.533.891 đồng, tức là vượt giá gói thầu được phê duyệt hơn 156 triệu đồng.

Để đảm bảo điều kiện xét duyệt trúng thầu theo quy định, nhà thầu đã áp dụng tỷ lệ giảm giá 6,12% ngay trong hồ sơ dự thầu. Sau khi thực hiện khấu trừ giá trị giảm giá, giá dự thầu của doanh nghiệp được kéo thấp xuống còn 3.352.017.216,8708 đồng. Cuối cùng, UBND Mỹ Phong đã phê duyệt giá trúng thầu chính thức cho đơn vị này ở mức 3.352.017.000 đồng.

Dù đã qua các bước khấu trừ và giảm giá so với giá đề xuất ban đầu của chính nhà thầu, song nếu đối chiếu trực diện với giá gói thầu gốc mà chủ đầu tư đưa ra, số tiền tiết kiệm cho dòng vốn đầu tư phát triển chỉ đạt 62.293.798 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm thực tế cho ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt mức tương đối khiêm tốn là khoảng 1,82%.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Dương Nguyễn (Mã số thuế: 1201515434), có địa chỉ tại số 158A, Tổ 8, Khu Phố 5, Phường Trung An, Đồng Tháp, được thành lập năm 2016 do bà Phạm Thị Kim Phường là người đại diện pháp luật, lĩnh vực hoạt động chủ yếu là xây lắp.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 75 gói thầu, trong đó trúng 47 gói, trượt 28 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 48.114.461.616 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 32.881.016.864 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 15.233.444.752 đồng)

Trong năm 2026 ngoài gói thầu đã trúng đang phân tích nêu trên thì doanh nghiệp này còn trúng các gói xây lắp của các chủ đầu tư khác như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới Sơn, trị giá 2.182.646.000 đồng, trúng tháng 05/2026; Gói thầu: Thi công xây dựng dự án tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Trung An, trị giá 1.137.000.000 đồng, trúng tháng 03/2026; Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Mỹ Tịnh An, trị giá 350.811.000 đồng, trúng tháng 01/2026.

Góc nhìn chuyên gia:

Dưới góc nhìn của các chuyên gia pháp lý và đấu thầu, hiện tượng một nhà thầu tham dự tại các gói thầu rộng rãi qua mạng không phải là mới, song luôn đòi hỏi trách nhiệm giải trình cao từ phía chủ đầu tư.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay đã có những quy định rất rõ ràng về việc xử lý tình huống trong đấu thầu. Trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Nếu hồ sơ của nhà thầu duy nhất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực, tài chính và kỹ thuật thì việc phê duyệt trúng thầu là phù hợp trình tự pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, để dòng vốn ngân sách phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, cốt lõi nằm ở khâu xây dựng hồ sơ mời thầu. Các cơ quan quản lý và đơn vị tư vấn cần đảm bảo hồ sơ mời thầu được lập một cách khách quan, không cài cắm các điều kiện kỹ thuật quá biệt lập, chứng chỉ bổ sung không cần thiết hoặc yêu cầu hợp đồng tương tự quá khắt khe. Việc loại bỏ các "rào cản kỹ thuật" vô hình sẽ giúp các gói thầu rộng rãi thực sự thu hút được nhiều doanh nghiệp cùng tham gia cạnh tranh, từ đó nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho môi trường đầu tư tại địa phương.