Thấy gì khu đất vàng của FLC ở Thanh Hóa bị 'treo' giữa hàng loạt vi phạm?

Dự án của FLC tiếp tục bị UBND tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, rà soát về việc được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ hoặc có dấu hiệu vi phạm cần xử lý.

Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác đầu tư, quy hoạch, sử dụng đất, khai thác tài nguyên và triển khai xây dựng tại các dự án của Tập đoàn FLC ở Thanh Hóa đã bị chỉ rõ trong Kết luận số 383/KL-TTCP ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ. Không chỉ doanh nghiệp, trách nhiệm còn thuộc về nhiều cơ quan quản lý địa phương khi để các dự án quy mô lớn được triển khai với hàng loạt “đặc cách” trái quy định.

Dù vậy, đến nay phần lớn sai phạm của các dự án này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

NHỮNG "VẾT XƯỚC" PHÁP LÝ TẠI CÁC ĐẠI DỰ ÁN FLC Ở SẦM SƠN

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát 158 dự án dịch vụ thương mại đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ hoặc có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra, xử lý. Trong danh sách này xuất hiện nhiều dự án lớn của Tập đoàn FLC tại Sầm Sơn.

Dự án FLC Sầm Sơn.

Đáng chú ý nhất là dự án “Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn” rộng hơn 713.000m2 và dự án FLC Sầm Sơn Golf Links – những dự án từng được xem là biểu tượng phát triển du lịch của xứ Thanh. Tuy nhiên, phía sau những quảng bá hào nhoáng là một loạt vi phạm pháp luật kéo dài nhiều năm.

Tài liệu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tại Kết luận số 383/KL-TTCP ngày 23/10/2024 của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những sai phạm của Tập đoàn FLC cũng như chính quyền tỉnh Thanh Hoá tại dự án FLC Sầm Sơn Golf Links, dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Theo đó ,Thanh tra Chính phủ từng kết luận việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án FLC Sầm Sơn Golf Links không nằm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015, vi phạm Điều 82 Luật Đầu tư 2005. Tương tự, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn cũng được chấp thuận chủ trương khi chưa có trong danh mục dự án sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, chưa phù hợp quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015.

Không dừng ở đó, UBND tỉnh Thanh Hóa còn công nhận chủ đầu tư cho FLC mà không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cũng bị xác định có nhiều sai phạm, từ quy trình lập, thẩm định đến điều chỉnh quy hoạch không đồng bộ với quy hoạch phân khu 1/2000.

Một trong những điểm gây nhiều chú ý là việc các dự án không bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định pháp luật. Điều này cho thấy không chỉ có dấu hiệu ưu ái trong lựa chọn nhà đầu tư, mà còn xuất hiện biểu hiện “nới lỏng” các nghĩa vụ xã hội bắt buộc đối với dự án đô thị quy mô lớn.

Đặc biệt nghiêm trọng là việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án khi chưa điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ việc giao đất, cho thuê đất cho FLC được thực hiện khi dự án chưa được phê duyệt đầy đủ, không phù hợp kế hoạch sử dụng đất, cơ cấu và mục đích sử dụng đất chưa đúng quy định pháp luật đất đai.

Một chi tiết đáng chú ý khác là việc cho phép FLC khai thác cát san nền dù không có giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, không xác định được khối lượng khai thác và không nằm trong quy hoạch khai thác cát sỏi của tỉnh.

Ngoài các sai phạm về pháp lý đầu tư và đất đai, Thanh tra Chính phủ còn kết luận FLC chậm nộp tiền sử dụng đất, chậm triển khai dự án, chậm giải phóng mặt bằng, đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu theo quy định.

Nhìn tổng thể, những sai phạm tại các dự án FLC ở Thanh Hóa không phải là lỗi thủ tục đơn lẻ, mà phản ánh lỗ hổng kéo dài trong quản lý đầu tư, đất đai và tài nguyên. Khi một dự án có thể “đi tắt” qua nhiều khâu kiểm soát pháp lý, hệ quả không chỉ là thất thoát tài nguyên công mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm trong môi trường đầu tư.

TỪNG CHUYỂN CƠ QUAN CÔNG AN ĐIỀU TRA

Sau hàng loạt kết luận thanh tra chỉ rõ sai phạm, chính quyền Thanh Hóa đã và đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật.

Nhiều sai phạm tại dự án FLC Sầm Sơn, trong đó có vi phạm về rừng.

UBND tỉnh Thanh Hóa từng ban hành Kế hoạch 257/KH-UBND để tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 383/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, tỉnh Thanh Hoá yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra; đồng thời xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chuyển thông tin vi phạm tại các dự án của Tập đoàn FLC sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để xem xét, xử lý theo quy định.

Không chỉ dừng lại ở các dự án FLC, tỉnh Thanh Hóa còn mở cuộc rà soát quy mô lớn đối với 158 dự án dịch vụ thương mại đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ hoặc có dấu hiệu vi phạm. Trong danh sách có hàng loạt dự án nghỉ dưỡng, khách sạn, khu đô thị, trung tâm thương mại và tổ hợp dịch vụ quy mô lớn.

Vấn đề dưa luận đặt ra, vì sao hàng loạt sai phạm kéo dài nhiều năm mới được phát hiện và xử lý? Trách nhiệm thuộc về ai khi những khu đất vàng ven biển được giao cho doanh nghiệp nhưng chậm triển khai, vi phạm quy định vẫn tồn tại suốt thời gian dài?.