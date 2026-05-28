Cà Mau: Lộ diện nhà thầu trúng gói thầu giao thông tuyến Tắc Thủ - U Minh

Gói thầu số 03 sử dụng vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã tìm được nhà thầu thực hiện với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức hơn 1%.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 483/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình. Đây là gói thầu xây lắp thuộc dự án Duy tu, sửa chữa tuyến đường Tắc Thủ - U Minh - Khánh Hội, một trong những trục giao thông có vai trò quan trọng trong việc kết nối hạ tầng và thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa bàn xã Khánh An và xã Khánh Lâm.

Dự án này sử dụng nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2026, được phân khai theo Quyết định số 02472/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Việc triển khai sửa chữa tuyến đường được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn giao thông, bảo đảm an toàn đi lại cho người dân sau thời gian dài khai thác.

Diễn biến cuộc thầu qua mạng và kết quả xét duyệt năng lực

Theo các tài liệu được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Gói thầu số 03 được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) đã được phê duyệt từ đầu tháng 4 năm 2026 theo Quyết định số 335/QĐ-SXD của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Tại thời điểm đóng thầu ngày 13/04/2026 lúc 10h00, hệ thống ghi nhận có 02 nhà thầu nộp hồ sơ tham gia dự thầu gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng 216. Giá gói thầu được chủ đầu tư xác định ở mức 4.547.867.698 đồng.

Biên bản mở thầu ghi nhận, Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu nộp hồ sơ với giá dự thầu là 4.547.726.829 đồng, đi kèm tỷ lệ giảm giá 2%. Sau khi áp dụng giảm giá, giá dự thầu của doanh nghiệp này giảm xuống còn 4.456.772.292,42 đồng, thấp hơn đáng kể so với giá gói thầu. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng 216 đưa ra giá dự thầu là 4.543.343.500 đồng và không áp dụng chính sách giảm giá.

Mặc dù có lợi thế về giá chào thầu sau giảm giá, song Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Hậu đã phải dừng bước sớm. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 39/BCĐG-HN do Tổ chuyên gia thuộc đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất lập đã kết luận nhà thầu Phúc Hậu không đạt ở bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự của đơn vị này không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong E-HSMT. Đáng chú ý, mặc dù Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành Công văn số 2865/SXD-KCHT ngày 17/4/2026 để yêu cầu làm rõ, nhưng nhà thầu này đã không thực hiện làm rõ các nội dung liên quan đến năng lực theo quy định.

Do đối thủ bị loại ở bước năng lực, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng 216 trở thành cái tên duy nhất được xem xét ở các bước tiếp theo. Sau khi thực hiện hiệu chỉnh sai lệch và thương thảo hợp đồng, ngày 12/05/2026, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau Lê Thành Huấn đã ký Quyết định số 483/QĐ-SXD lựa chọn doanh nghiệp này trúng thầu. Tiến trình thẩm định và đánh giá kéo dài gần một tháng thể hiện sự thận trọng, chặt chẽ của chủ đầu tư trong khâu xét duyệt.

Giá trúng thầu cuối cùng được phê duyệt là 4.497.910.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho dòng vốn đầu tư công tại gói thầu này đạt khoảng 49.957.698 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng 1,1%. Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói với thời gian thực hiện trong vòng 60 ngày.

Chân dung nhà thầu độc lập tại địa phương

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng 216 (mã số thuế 2001204264) có địa chỉ trụ sở đăng ký tại Ấp Cây Trâm, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, do ông Huỳnh Hữu Trí làm người đại diện pháp luật. Đây là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp nhà các loại và các công trình công ích giao thông.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 5/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 68 gói thầu, trong đó trúng tới 43 gói, trượt 22 gói và có một số gói chưa công bố kết quả hoặc bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 187.818.077.699 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 132.896.693.062 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 54.921.384.637 đồng).

Trong giai đoạn từ năm 2025 đến đầu năm 2026, doanh nghiệp liên tục được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu duy tu, thảm bê tông nhựa đường bộ trên địa bàn thành phố Cà Mau. Các gói thầu này phần lớn do Ban Quản lý dự án khu vực Cà Mau, Ban Quản lý dự án phường Tân Thành hay Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Việc liên tiếp trúng thầu độc lập tại các gói duy tu đường bộ cho thấy doanh nghiệp có lợi thế về tính thông thuộc địa bàn, nguồn cung ứng vật liệu cũng như khả năng điều động máy móc thi công tại chỗ.

Bảo đảm tính công bằng và trách nhiệm giải trình

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, việc nhà thầu chào giá thấp hơn bị loại do không đạt năng lực và không phối hợp làm rõ hồ sơ là điều hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Theo nguyên tắc của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, giá thấp chỉ là một điều kiện cần, còn năng lực kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật mới là điều kiện đủ để bảo đảm công trình chất lượng, không bị bỏ dở giữa chừng.

Tuy nhiên, luật sư cũng lưu ý, đối với những gói thầu sử dụng ngân sách đầu tư công có vốn lớn nhưng số lượng nhà thầu tham gia ít và tỷ lệ tiết kiệm thấp, cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần tối ưu hóa khâu lập E-HSMT nhằm thu hút nhiều hơn các nhà thầu có năng lực trong và ngoài địa bàn tham gia, thúc đẩy tính cạnh tranh cao hơn.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, việc nhà thầu Phúc Hậu chủ động bỏ qua bước làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu tại Công văn số 2865/SXD-KCHT là dấu hiệu cho thấy sự thiếu chuẩn bị hoặc tự đánh giá không thể đáp ứng tiêu chuẩn về hợp đồng tương tự của chủ đầu tư. Điều này càng khẳng định vai trò lọc thầu nghiêm túc của Tổ chuyên gia và chủ đầu tư nhằm chọn ra đơn vị đủ năng lực thực tế.

Trong bối cảnh các quy định mới của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC đang siết chặt trách nhiệm giải trình, dòng vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu cần được giám sát chặt chẽ về mặt tiến độ thi công 60 ngày để bảo đảm hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách.