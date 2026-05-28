Những điểm mới trong quy trình thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP HCM

TP HCM lưu ý thí sinh về điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại TP HCM lớn nhất cả nước với 142.899 sĩ tử, bao gồm 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do. Do địa bàn tổ chức trải rộng trên cả ba khu vực TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (theo địa giới hành chính cũ), ngành giáo dục thành phố đã thiết lập 248 điểm thi với 5.955 phòng thi chuẩn cùng hệ thống phòng dự phòng nghiêm ngặt. Để vận hành khối lượng công việc khổng lồ này, hơn 23.000 nhân sự đã được huy động, trong đó có 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị, gần 3.000 nhân viên phục vụ, cùng hàng trăm cán bộ chuyên trách khâu in sao, vận chuyển đề thi và 744 chiến sĩ công an túc trực trực tiếp.

Thông tin về những điểm mới của kỳ thi năm nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM, nhấn mạnh việc siết chặt kỷ cương phòng thi là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là công tác rà soát, ngăn chặn các thiết bị công nghệ cao và điện thoại di động. Theo quy định mới, các điểm thi sẽ không tổ chức nhận giữ đồ tập trung nhằm tránh tình trạng lộn xộn. Thay vào đó, thí sinh chỉ được phép để tư trang tại khu vực biệt lập, cách phòng thi tối thiểu 25m. Trước giờ phát đề, cán bộ coi thi sẽ yêu cầu sĩ tử kiểm tra lại toàn bộ túi quần áo, tuyệt đối không được mang điện thoại vào phòng thi kể cả khi thiết bị đã tắt nguồn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an TP HCM cũng chủ động vào cuộc, triển khai các phương án rà soát an ninh chuyên sâu và trang bị máy phát hiện thiết bị tinh vi tại những điểm thi có nguy cơ cao.

Một thay đổi mang tính bước ngoặt khác trong mùa thi năm nay nằm ở quy trình hậu cần và bảo mật tài liệu. TP HCM sẽ chính thức khai tử phương thức giao nhận đề và bài thi theo từng ngày như các năm trước. Thay vào đó, toàn bộ đề thi sẽ được vận chuyển đến các điểm thi trước khi ngày thi đầu tiên bắt đầu một ngày. Sau mỗi buổi thi, bài làm của thí sinh được niêm phong và lưu trữ ngay tại phòng an toàn của điểm thi dưới sự giám sát 24/24 giờ của lực lượng công an và phó trưởng điểm thi. Toàn bộ số bài thi này chỉ được thuyên chuyển về Hội đồng chấm thi sau khi môn thi cuối cùng khép lại, dưới sự chịu trách nhiệm toàn diện của Trưởng điểm thi.

Liên quan đến quyền lợi của thí sinh, Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM lưu ý quy định nghiêm ngặt về thời gian. Thí sinh đến muộn quá 15 phút tính từ thời điểm có mặt tại cổng trường sẽ mất quyền dự thi. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính nhân văn và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, đối với những điểm thi có khuôn viên rộng lớn, nếu thí sinh gặp sự cố khách quan dọc đường (như hư hỏng xe cộ) nhưng vẫn đến nơi trong khung giờ cho phép, lực lượng bảo vệ sẽ lập tức báo cáo Trưởng điểm thi. Sau khi xác minh lý do chính đáng, Hội đồng thi sẽ lập biên bản ghi nhận cụ thể để xem xét, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh được vào phòng thi theo đúng quy định.

Thí sinh cả nước dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với một bộ đề thi duy nhất

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với khoảng một triệu thí sinh. Điểm đáng chú ý của năm nay là toàn bộ thí sinh sẽ thống nhất dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với một bộ đề thi duy nhất, khác với năm 2025 khi vẫn còn áp dụng song song hai bộ đề.

Về cấu trúc đề thi năm nay, mỗi thí sinh sẽ hoàn thành bốn bài thi gồm Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc cùng hai môn tự chọn trong số các môn đã học tại trường như Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ. Bài thi Ngữ văn được thực hiện theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm với ba dạng câu hỏi gồm chọn phương án đúng, đúng/sai và trả lời ngắn.

Về điểm xét tốt nghiệp, kết quả bài thi và điểm học bạ, mỗi phần chiếm 50% tổng điểm, cộng thêm điểm ưu tiên nếu có. Đáng chú ý, điểm học bạ được tính trung bình xuyên suốt cả ba năm lớp 10, 11 và 12 thay vì chỉ riêng lớp 12, từ đó ghi nhận toàn diện hơn quá trình học tập của từng thí sinh. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được công bố chính thức vào ngày 1/7/2026, việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7. giúp các thí sinh sớm có thông tin để định hướng cho hành trình tiếp theo.