Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 130 ca tay chân miệng

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận 136 ca bệnh tay chân miệng, giảm so với tuần trước. Số ca sốt xuất huyết tiếp tục có xu hướng gia tăng.

Toàn thành phố ghi nhận 136 ca bệnh tay chân miệng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 15/5 đến 22/5, toàn thành phố ghi nhận 136 ca bệnh tay chân miệng tại 66 phường, xã, giảm 30 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay có 3.219 ca mắc, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Trong tuần xuất hiện thêm 1 ổ dịch tay chân miệng mới tại phường Hà Đông. Tính từ đầu năm, Hà Nội đã ghi nhận 64 ổ dịch, hiện còn 1 ổ dịch đang hoạt động. CDC Hà Nội nhận định số mắc đang có xu hướng giảm và chủ yếu là các ca tản phát.

Ở chiều ngược lại, sốt xuất huyết bắt đầu tăng trở lại. Thành phố ghi nhận 25 ca mắc tại 10 phường, xã, tăng 6 ca so với tuần trước. Cộng dồn năm 2026 có 286 ca mắc, không có ca tử vong. Đáng chú ý, đã ghi nhận thêm 1 ổ dịch mới tại Thiên Lộc, nâng tổng số ổ dịch sốt xuất huyết từ đầu năm lên 5, trong đó còn 2 ổ dịch đang hoạt động.

CDC Hà Nội cảnh báo số mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng trong hai tuần gần đây và có thể tiếp tục xuất hiện thêm các ổ dịch mới trong thời gian tới.

Ngoài ra, trong tuần Hà Nội ghi nhận 14 ca mắc sởi, 3 ca ho gà và 5 ca COVID-19. Tất cả đều không có trường hợp tử vong.

Ngành y tế Thủ đô đang tiếp tục giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết, tăng cường kiểm tra phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về các dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng và sởi.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, phối hợp vệ sinh môi trường và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.

Phòng tránh bệnh tay chân miệng thế nào?

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường xảy ra ở trẻ nhỏ, phần lớn thường diễn biến không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt, trẻ đột ngột tiến triển nặng và gặp phải biến chứng nguy hiểm nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh tay chân miệng là một bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh xảy ra quanh năm, và thường gia tăng trong giai đoạn từ tháng 3-5 và từ tháng 9-12. Ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch là 3 biện pháp cần thực hiện để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ.

Bệnh tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa, qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh (bắt tay, ôm, hôn), tiếp xúc với đồ chơi, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, bề mặt có chứa virus. Bệnh có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt ở môi trường tập thể như mẫu giáo, trường học.

Bệnh tay chân miệng chưa có vắc-xin phòng ngừa. Đây là bệnh lây qua đường tiêu hóa nên quan trọng nhất vẫn là giữ vệ sinh. Ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch là 3 biện pháp cần thực hiện để phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ.

Ăn uống sạch: Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, đảm bảo vật dụng ăn uống sạch sẽ và không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa.

Ở sạch: Vi rút có thể tồn tại ở bề mặt đồ vật trong không gian sống. Vì vậy, cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Bàn tay sạch: Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.