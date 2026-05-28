Đối thủ bị lỗi kỹ thuật, Công ty Minh Nhật trúng gói xây lắp tại xã Đất Mũi

Dự án Trường Mầm non Viên An vừa tìm thấy nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp số 08 với tỷ lệ giảm giá tiết kiệm thông qua đấu thầu rộng rãi đạt hơn 2%.

Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất giáo dục vùng sông nước, tạo điều kiện học tập an toàn, hiện đại cho trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương. Mới đây, một bước đi quan trọng trong chuỗi dự án Trường Mầm non Viên An đã chính thức hoàn thành khi kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp trọng điểm được công bố, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Điểm diện gói thầu hơn 13 tỷ đồng tại vùng đất mũi

Cụ thể, theo Quyết định số 45/QĐ-BQLDA ký ngày 18/5/2026 bởi Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Đất Mũi, kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình + thử tải cừ tràm thuộc dự án Trường Mầm non Viên An đã chính thức lộ diện. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện công trình này là Công ty TNHH MTV Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Minh Nhật.

Quyết định số 45/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Doanh nghiệp trúng thầu với giá đề nghị 13.479.507.133 đồng, loại hợp đồng đơn giá cố định và thời gian thực hiện gói thầu kéo dài trong 240 ngày. So với giá dự toán gói thầu được duyệt ban đầu là 13.778.148.391 đồng, tỷ lệ giảm giá tiết kiệm ngân sách thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng đạt khoảng 2,17%.

Bước sẩy chân đáng tiếc của nhà thầu bỏ giá thấp

Hồ sơ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, quá trình đóng/mở thầu của e-TBMT số IB2600171296 diễn ra vào chiều ngày 05/5/2026, ghi nhận sự tham gia cạnh tranh độc lập của hai nhà thầu. Trong đó, Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành đưa ra mức giá dự thầu gốc là 14.704.480.205,9467 đồng, đi kèm tỷ lệ giảm giá sâu lên tới 9,84%, đưa giá dự thầu sau giảm giá xuống còn 13.257.559.353 đồng. Xét thuần túy về mặt giá cả, con số mà doanh nghiệp này đưa ra thấp hơn đáng kể so với đơn vị trúng thầu. Tuy nhiên, một diễn biến đáng lưu ý tại bước chấm thầu đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện gói thầu hơn 13 tỷ đồng này.

Dù sở hữu lợi thế lớn về mặt tài chính, hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành lại bất ngờ bị loại do không đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật. Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT số 93/2026/BCĐG-ĐK ngày 09/5/2026 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa thực hiện, tổ chuyên gia đã đánh giá hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu này là Không Đạt tại hai nội dung cốt lõi: "Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công" và "Công tác cung ứng vật tư thiết bị chính".

Phân tích sâu từ báo cáo chấm thầu cho thấy, nhà thầu đã mắc hàng loạt sai sót nghiêm trọng so với yêu cầu đặt ra trong E-HSMT. Tại hạng mục kết cấu, giải pháp kỹ thuật của doanh nghiệp lại đề xuất thiết kế xà gồ, mái tôn hoàn toàn sai lệch so với bản vẽ thiết kế gốc. Ở phần hoàn thiện, hồ sơ lại thể hiện biện pháp thi công trần thạch cao khung nổi, trong khi hồ sơ thiết kế được duyệt bắt buộc phải sử dụng trần nhựa.

Đáng ngại hơn, đối với các cấu phần hạ tầng như hầm tự hoại, san lấp mặt bằng, hệ thống cấp điện tổng thể và hệ thống phòng cháy chữa cháy, đơn vị dự thầu chỉ thể hiện bản vẽ thiết kế, không phải bản vẽ biện pháp tổ chức thi công. Cuối cùng, việc chào thầu vật tư cát xây tô cũng không đáp ứng yêu cầu phân tách "cát các loại" từ chỉ dẫn kỹ thuật. Do không vượt qua được ngưỡng cửa đánh giá kỹ thuật, mức giá giảm sâu gần 10% của nhà thầu đã không được đưa vào xem xét ở bước so sánh tài chính.

Năng lực đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Minh Nhật (Mã số doanh nghiệp: 2000939273), có địa chỉ tại số 22, Xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau, được thành lập năm 2010, người đại diện pháp luật là ông Phạm Văn Hận.

Trong hoạt động đấu thầu tính đến thời điểm tháng 5/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Minh Nhật đã tham gia khoảng 226 gói thầu, trong đó trúng 151 gói thầu, trượt 70 gói và đạt tổng giá trị trúng thầu ấn tượng 1.223.789.275.918 đồng (trong đó, tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 556.697.468.191 đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh đạt 667.091.807.727 đồng.

Địa bàn hoạt động mạnh mẽ nhất của nhà thầu tập trung chủ yếu tại tỉnh Cà Mau với 163 gói thầu đã tham gia, phản ánh vị thế và sự am hiểu sâu sắc về địa hình, địa chất địa phương. Chỉ riêng trong giai đoạn 2025 - 2026, doanh nghiệp liên tục được xướng tên tại các dự án giao thông, dân dụng lớn, tiêu biểu như:

Gói thầu số 63: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm xử lý nước thải 1200m3/ngày đêm tại Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, trị giá 25.037.351.494 đồng, trúng tháng 04/2026;

Gói thầu số 14: Thi công xây dựng công trình (Block A, Block C) tại Ban Quản lý dự án khu vực Ngọc Hiển, trị giá 16.323.556.000 đồng, trúng tháng 04/2026;

Gói thầu số 18: Thi công xây dựng cầu Chệt Còm và cầu Lương Thực tại Ban Quản lý dự án khu vực Năm Căn, trị giá 6.576.375.379 đồng, trúng tháng 12/2025;

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án khu vực Phú Tân, trị giá 5.065.313.000 đồng, trúng tháng 06/2025

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn về môi trường đấu thầu hiện nay, diễn biến của gói thầu xây dựng Trường Mầm non Viên An mang lại nhiều bài học đắt giá cho các doanh nghiệp xây lắp khi tham gia thị trường đầu tư công.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, theo tinh thần thượng tôn pháp luật và đổi mới của hệ thống pháp luật đấu thầu hiện hành, hoạt động lựa chọn nhà thầu không chỉ đơn thuần là cuộc đua giảm giá bằng mọi giá.

Các tiêu chí về biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật an toàn và nguồn cung vật tư chính là bộ khung xương quyết định tuổi thọ, tính bền vững của công trình công cộng, đặc biệt là trường học – nơi phục vụ các em nhỏ. Việc đánh giá nghiêm túc, loại bỏ các hồ sơ không đạt chuẩn kỹ thuật ngay từ vòng ngoài là minh chứng cho việc thực hiện đúng trách nhiệm giải trình và bảo vệ chất lượng đầu tư công.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh, việc các đơn vị tư vấn và thẩm định thực hiện rà soát chi tiết từng trang hồ sơ đề xuất kỹ thuật để chỉ ra hàng loạt lỗi chủ quan của nhà thầu là biểu hiện tích cực, giúp nâng cao tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Điều này đòi hỏi các nhà thầu khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải có thái độ làm việc nghiêm túc, đầu tư chất lượng chuyên môn thực chất vào hồ sơ kỹ thuật, tránh tư tưởng xem nhẹ phần kỹ thuật để rồi chịu cảnh trượt thầu đáng tiếc dù có giá chào thầu thấp.

Công trình Trường Mầm non Viên An tại xã Đất Mũi đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người dân địa phương. Việc lựa chọn được một nhà thầu có bề dày kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật hoàn thiện như Công ty TNHH MTV Xây dựng – Dịch vụ - Thương mại Minh Nhật được mong đợi sẽ đảm bảo tiến độ triển khai, chất lượng công trình đạt chuẩn, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế của nguồn vốn ngân sách tỉnh và xã. Đồng thời, dư luận cũng kỳ vọng chủ đầu tư cùng đơn vị giám sát sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong suốt 240 ngày thi công sắp tới để đưa công trình về đích an toàn, mỹ quan.