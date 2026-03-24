Cá “hố rồng” hiếm gặp dài gần 4m bất ngờ dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Một cá thể cá mái chèo hiếm gặp trôi dạt vào gần bờ biển Dinh Thầy Thím. Sự xuất hiện bất thường của loài cá sống ở tầng nước sâu nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chiều 22/3, tại khu vực biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng), người dân phát hiện một cá thể cá mái chèo (còn gọi là cá hố rồng) xuất hiện bất thường ở vùng nước gần bờ.

Theo quan sát, con cá dài gần 4m, thân dẹt, ánh bạc, vây lưng kéo dài chạy dọc cơ thể. Thời điểm phát hiện, cá còn nguyên vẹn và trôi nổi sát mép nước. Nhiều người dân và du khách hiếu kỳ đã tập trung theo dõi, ghi hình.

Video: NDCC

Đây là loài cá sinh sống chủ yếu ở vùng biển sâu, cách xa bờ và hiếm khi xuất hiện tại khu vực ven biển. Việc cá mái chèo dạt vào gần bờ vì vậy được xem là hiện tượng ít gặp, khiến dư luận quan tâm.

Một số người dân cho rằng hiện tượng này có thể xuất phát từ biến động môi trường biển, sự thay đổi của dòng chảy hoặc nhiệt độ nước.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng cá bị thương hoặc suy yếu nên mất khả năng duy trì ở tầng nước sâu.

Chính quyền địa phương cho biết đã nắm thông tin, theo dõi diễn biến và khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, tác động hoặc khai thác khi chưa có hướng xử lý chính thức.

Sự việc hiện tiếp tục được theo dõi, đồng thời thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều hình ảnh về loài cá hiếm này được chia sẻ rộng rãi.