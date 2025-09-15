Người đàn ông 67 tuổi cùng lúc mắc nhồi máu cơ tim cấp và xuất huyết não cấp, được cứu sống nhờ chiến lược trì hoãn can thiệp đặt stent - ca bệnh vừa được đăng trên tạp chí y khoa quốc tế.

Trước đó, ngày 13/09/2025, BS.CK2 Lê Duy Lạc, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bài báo cáo từ ca bệnh này vừa được xuất bản trên tạp chí European Heart Journal - Case Reports, thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC), sau 8 tháng xét duyệt và bình duyệt bởi các chuyên gia quốc tế. Bài báo cũng đã có mặt trên cơ sở dữ liệu PubMed của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), cho phép giới chuyên môn toàn cầu truy cập và tham khảo.

Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, nhập viện vì rối loạn tri giác và yếu nửa người bên phải, MRI sọ não cho thấy đột quỵ xuất huyết não cấp. Sau một giờ nhập viện, ông đột ngột vã mồ hôi, huyết áp tụt, mạch chậm, khó thở. Điện tim phát hiện nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên kèm block nhĩ - thất độ 3.

Ca bệnh hiếm gặp nhồi máu cơ tim cấp đồng thời xuất huyết não của bệnh viện Đa khoa Thủ Đức được đăng trên tạp chí Tim mạch châu Âu - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Lạc, đây là một tình huống oái ăm khá ít gặp trong y văn, với nguy cơ tử vong cao và di chứng nặng nề. Thách thức là hai bệnh đòi hỏi cách điều trị hoàn toàn trái ngược. Nhồi máu cơ tim cần tái thông mạch vành, dùng thuốc chống đông và kháng tiểu cầu, trong khi các thuốc này là chống chỉ định và làm nặng hơn tình trạng xuất huyết não.

"Hiện chưa có khuyến cáo cụ thể nào hiệu quả về xử trí các trường hợp đồng mắc này. Lựa chọn điều trị giống như đi trên dây, nghiêng bên này thì nguy hiểm bên kia nên phải tuyệt đối thận trọng và cần phối hợp nhiều chuyên khoa”, bác sĩ chia sẻ.

Trước tình huống thập tử nhất sinh, ê-kíp tim mạch và nội thần kinh chọn giải pháp can thiệp mạch vành “câu giờ” cố gắng tái thông dòng chảy mạch vành mà không đặt stent, chỉ nong bóng và hút huyết khối, không dùng các thuốc chống đông máu.

Mục đích để tái thông dòng chảy cứu tính mạng bệnh nhân và đảm bảo giảm nguy cơ xuất huyết não diễn biến tăng nặng. Sau 3 ngày, khi tình trạng não ổn định về lâm sàng và chụp MRI, các bác sĩ mới đặt stent với hỗ trợ siêu âm nội mạch để đảm bảo tái tưới máu cơ tim vừa giảm nguy cơ chảy máu não.

TS.BSCKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, người hướng dẫn chính nghiên cứu, nhận định với thế mạnh đa chuyên khoa sâu trong bệnh viện đa khoa toàn diện cùng với trang thiết bị hiện đại góp phần thành công ca bệnh. Đây là chiến lược hiệu quả trong quản lý bệnh nhân đồng mắc nhồi máu cơ tim và xuất huyết não, cân bằng nguy cơ huyết khối và chảy máu.

TS.BSCKII Vũ Trí Thanh chia sẻ: “Nghiên cứu khoa học là 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện gồm Khám chữa bệnh – Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến – Phòng bệnh & giáo dục sức khỏe – Hợp tác quốc tế – Quản lý”.