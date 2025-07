13 tuổi nhồi máu não, bệnh nguy hiểm không chỉ ở người lớn

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 13 tuổi bị nhồi máu não. Bệnh nhi là H.M.Q, 13 tuổi, trú tại phường Uông Bí (Quảng Ninh), được người nhà đưa đến viện trong tình trạng liệt nửa người trái, cười méo miệng, nói khó.

Trước đó bệnh nhi hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý nền, ghi nhận trong gia đình có 2 thành viên khác đã từng bị nhồi máu não, đây là một yếu tố cần được lưu ý trong đánh giá nguy cơ của bệnh nhi. Triệu chứng xuất hiện đột ngột khiến gia đình lo lắng và lập tức đưa trẻ tới Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.

Tại bệnh viện, sau khi tiến hành thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu như chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não và Chụp Cắt lớp vi tính mạch máu não, các bác sĩ xác định trẻ có hình ảnh nhồi máu não vùng bán cầu trái.

Theo BSCKII. Vương Thị Hào – Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết: Nhiều người thường nghĩ nhồi máu não chỉ xảy ra ở người cao tuổi, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường... Tuy nhiên, thực tế hiện nay, bệnh lý mạch máu não đang có xu hướng trẻ hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ.

Nguyên nhân nhồi máu não ở trẻ thường khác biệt so với người lớn và phức tạp hơn:

Trẻ có các bệnh lý tim mạch: do bẩm sinh hoặc trẻ có tiền sử mắc các bệnh như thông liên nhĩ, thông liên thất, bệnh van tim, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, bệnh cơ tim, rối loạn nhịp tim.

Trẻ có các bệnh lý mạch máu như dị dạng mạch máu não, viêm mạch máu, bóc tách động mạch, bệnh lý mạch máu do di truyền;

Trẻ có các bệnh về rối loạn đông máu.

Trẻ có bệnh lý nhiễm trùng: viêm màng não, viêm não.

Trẻ có bệnh lý chuyển hóa hoặc các chấn thương vùng đầu cổ gây tổn thương mạch máu…

Việc chẩn đoán và can thiệp sớm là yếu tố then chốt quyết định sự hồi phục của trẻ. Thời gian chính là "vàng" trong xử trí nhồi máu não, đặc biệt trong giai đoạn cấp. Nhồi máu não ở trẻ em có thể diễn tiến nhanh và để lại nhiều di chứng nặng nề nếu không được can thiệp kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý ở trẻ em:

Đột ngột nói ngọng, nói khó, mất khả năng nói.

Méo miệng, cười lệch, sụp mí mắt.

Yếu, liệt một bên tay chân, không thể cử động hoặc đi lại không vững.

Thay đổi ý thức: Lơ mơ, ngủ gà, khó đánh thức, hôn mê.

Co giật.