Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Buôn bán "cái chết trắng", 8 bị cáo lĩnh hơn 100 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhóm đối tượng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt hơn 100 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 17/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 8 bị cáo, gồm: Nguyễn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Lê Thế Sơn (SN 1992), Lê Ngọc Bảo (SN 1987), Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992), Lê Văn Nguyên (SN 1983), Lê Thị Xuân (SN 1971) và Lê Đức Toàn (SN 1998), cùng trú tại TP Huế.

Theo bản cáo trạng, đây là vụ án ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với sự tham gia của nhiều đối tượng, hình thành đường dây mua bán ma túy hoạt động tinh vi, liên tỉnh, đưa lượng lớn ma túy từ Quảng Trị vào địa bàn TP Huế tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 21h10 ngày 20/5/2025, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế bắt quả tang Trần Lê Ngọc Thạch khi đang tàng trữ 14 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) tại khu vực trước nhà số 13/108 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra nơi ở của Lê Thị Xuân tại đường Bùi Thị Xuân, phát hiện 267 viên ma túy màu đỏ, 4 viên màu xanh cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng và phân chia ma túy.

0016000-40-19-00still083.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét, bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan. Lê Ngọc Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp số lượng lớn ma túy cất giấu tại nhà. Cùng thời điểm, Lê Thế Sơn cũng bị bắt quả tang với nhiều gói ma túy được cất giấu tinh vi trong nhà.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Tiến là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua ma túy từ một người không rõ lai lịch tại Quảng Trị, sau đó đưa về Huế phân phối lại cho các “chân rết”.

Từ ngày 19 đến 21/5/2025, Tiến đã bán ma túy cho nhiều đối tượng như Thạch, Xuân, Bảo, Sơn… với tổng khối lượng Methamphetamine phải chịu trách nhiệm lên đến hơn 495 gam.

Các giao dịch được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng như: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng trung gian, giấu ma túy tại các điểm hẹn rồi thông báo cho người mua đến lấy, hoặc ném tiền – nhận hàng qua các vị trí kín đáo.

Trong đường dây này, mỗi bị cáo giữ một vai trò khác nhau. Lê Thị Xuân là đối tượng mua đi bán lại nhiều lần; Trần Lê Ngọc Thạch đóng vai trò trung gian, trực tiếp đi nhận và giao ma túy; Lê Ngọc Bảo, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa tham gia mua bán với số lượng lớn; trong khi Lê Văn Nguyên và Lê Đức Toàn tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức trong các giao dịch.

Tại phiên toà, nhóm bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa cùng mức án 20 năm tù; Lê Ngọc Bảo 18 năm tù; Lê Đức Toàn, Lê Thị Xuân, Trần Lê Ngọc Thạch cùng mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Nguyên 4 năm 6 tháng tù.

#Toà án #TP Huế #mua bán ma tuý #bị cáo #lĩnh án

Xã hội

Cặp vợ chồng hờ vẽ dự án 'ma' chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Như Quỳnh bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt gần 15 năm tù.

Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978, cùng trú phường An Cựu, TP. Huế).

Theo bản cáo trạng, Toàn và Quỳnh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng và cùng hoạt động kinh doanh. Lợi dụng “cơn sốt” đầu tư bất động sản trong năm 2021, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất mua các thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn, sau đó tự ý “vẽ” bản đồ phân lô, tách thửa trái phép để rao bán.

Xã hội

Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Theo bản cáo trạng, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã hội

Triệt xoá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên biên giới

Đang vận chuyển 24.000 viên hồng phiến qua biên giới, đối tượng Hoàng Đức Khẩn (Nghệ An) đã bị lực chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 15/4, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng, thu giữ 24.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 8h30 ngày 12/4, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với PC 04 Công an Nghệ An và PC04 Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Khẩn (SN 2001, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) khi đang mang 1 chiếc ba-lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới