Buôn bán "cái chết trắng", 8 bị cáo lĩnh hơn 100 năm tù

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhóm đối tượng bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt hơn 100 năm tù giam.

Ngày 17/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 8 bị cáo, gồm: Nguyễn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Lê Thế Sơn (SN 1992), Lê Ngọc Bảo (SN 1987), Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992), Lê Văn Nguyên (SN 1983), Lê Thị Xuân (SN 1971) và Lê Đức Toàn (SN 1998), cùng trú tại TP Huế.

Theo bản cáo trạng, đây là vụ án ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với sự tham gia của nhiều đối tượng, hình thành đường dây mua bán ma túy hoạt động tinh vi, liên tỉnh, đưa lượng lớn ma túy từ Quảng Trị vào địa bàn TP Huế tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 21h10 ngày 20/5/2025, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế bắt quả tang Trần Lê Ngọc Thạch khi đang tàng trữ 14 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) tại khu vực trước nhà số 13/108 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra nơi ở của Lê Thị Xuân tại đường Bùi Thị Xuân, phát hiện 267 viên ma túy màu đỏ, 4 viên màu xanh cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng và phân chia ma túy.

Các bị cáo tại phiên toà.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét, bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan. Lê Ngọc Bảo đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp số lượng lớn ma túy cất giấu tại nhà. Cùng thời điểm, Lê Thế Sơn cũng bị bắt quả tang với nhiều gói ma túy được cất giấu tinh vi trong nhà.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Tiến là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua ma túy từ một người không rõ lai lịch tại Quảng Trị, sau đó đưa về Huế phân phối lại cho các “chân rết”.

Từ ngày 19 đến 21/5/2025, Tiến đã bán ma túy cho nhiều đối tượng như Thạch, Xuân, Bảo, Sơn… với tổng khối lượng Methamphetamine phải chịu trách nhiệm lên đến hơn 495 gam.

Các giao dịch được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng như: chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng trung gian, giấu ma túy tại các điểm hẹn rồi thông báo cho người mua đến lấy, hoặc ném tiền – nhận hàng qua các vị trí kín đáo.

Trong đường dây này, mỗi bị cáo giữ một vai trò khác nhau. Lê Thị Xuân là đối tượng mua đi bán lại nhiều lần; Trần Lê Ngọc Thạch đóng vai trò trung gian, trực tiếp đi nhận và giao ma túy; Lê Ngọc Bảo, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa tham gia mua bán với số lượng lớn; trong khi Lê Văn Nguyên và Lê Đức Toàn tham gia với vai trò đồng phạm, giúp sức trong các giao dịch.

Tại phiên toà, nhóm bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tiến, Lê Thế Sơn, Nguyễn Văn Hòa cùng mức án 20 năm tù; Lê Ngọc Bảo 18 năm tù; Lê Đức Toàn, Lê Thị Xuân, Trần Lê Ngọc Thạch cùng mức án 7 năm 6 tháng tù; Lê Văn Nguyên 4 năm 6 tháng tù.