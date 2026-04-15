Cặp vợ chồng hờ vẽ dự án 'ma' chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Như Quỳnh bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt gần 15 năm tù.

Hạo Nhiên

Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978, cùng trú phường An Cựu, TP. Huế).

Theo bản cáo trạng, Toàn và Quỳnh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng và cùng hoạt động kinh doanh. Lợi dụng “cơn sốt” đầu tư bất động sản trong năm 2021, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất mua các thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn, sau đó tự ý “vẽ” bản đồ phân lô, tách thửa trái phép để rao bán.

Biết rõ các thửa đất không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô bán nền, nhưng Toàn và Quỳnh vẫn đưa ra thông tin gian dối như “đang làm thủ tục lên đất ở”, “sắp tách sổ”, thuê người san lấp mặt bằng, đo đạc, dựng cột mốc, làm đường nội bộ… rồi đăng tải bản vẽ, hình ảnh trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Thái Sơn

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-10/2021, hai bị cáo đã thực hiện 5 vụ lừa đảo liên quan đến nhiều thửa đất tại xã Thủy Bằng (nay là phường Thủy Xuân, TP. Huế) và khu vực lân cận. Các bị cáo trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền của nhiều người dân, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 5,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn còn đưa ra thông tin gian dối về khả năng “làm sổ đỏ”, “chuyển đổi mục đích sử dụng đất” để chiếm đoạt thêm tiền của một số bị hại.

Sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo đã khắc phục được phần lớn hậu quả, trả lại hơn 5,12 tỷ đồng, còn lại phải tiếp tục bồi thường 630 triệu đồng cho các bị hại.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Toàn 7 năm 3 tháng tù và bị cáo Nguyễn Như Quỳnh 7 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Đây là vụ án có số lượng bị cáo rất đông, hoạt động theo mô hình "doanh nghiệp tội phạm" xuyên biên giới tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò kẹo, Lào).

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" và "Đánh bạc".

Theo bản cáo trạng, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú về việc trong thời gian sinh sống tại Lào, bản thân đã tham gia cùng A Hào (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây thuốc giả gia truyền 4 đời trên mạng xã hội

Các đối tượng thuê người đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản, quay video khám chữa bệnh, quảng cáo có bài thuốc gia truyền 4 đời điều trị các bệnh ngoài da.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Hưng Yên vừa đấu tranh, triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng
Phú Thọ bắt giữ đối tượng trốn nã gần 40 năm

Ngày 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng truy nã Cù Ngọc Tân (SN 1959, xã Vĩnh Chân, Phú Thọ) trốn nã sau gần 40 năm.

Theo hồ sơ, năm 1986, Cù Ngọc Tân bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Thanh Hà (cũ), đầu năm 1987, đối tượng đã trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã.

Trong gần 40 năm lẩn trốn, Cù Ngọc Tân di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trong thời gian này, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật dưới các tên gọi khác nhau, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Thời tiết hôm nay 15/4: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 15.4, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực Trung Bộ duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác.

