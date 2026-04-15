Cặp vợ chồng hờ vẽ dự án 'ma' chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thanh Toàn và Nguyễn Như Quỳnh bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt gần 15 năm tù.

Ngày 15/4, Tòa án Nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Thanh Toàn (SN 1988) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1978, cùng trú phường An Cựu, TP. Huế).

Theo bản cáo trạng, Toàn và Quỳnh có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng và cùng hoạt động kinh doanh. Lợi dụng “cơn sốt” đầu tư bất động sản trong năm 2021, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất mua các thửa đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn, sau đó tự ý “vẽ” bản đồ phân lô, tách thửa trái phép để rao bán.

Biết rõ các thửa đất không đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô bán nền, nhưng Toàn và Quỳnh vẫn đưa ra thông tin gian dối như “đang làm thủ tục lên đất ở”, “sắp tách sổ”, thuê người san lấp mặt bằng, đo đạc, dựng cột mốc, làm đường nội bộ… rồi đăng tải bản vẽ, hình ảnh trên mạng xã hội nhằm tạo lòng tin cho khách hàng.

Hai bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Thái Sơn

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-10/2021, hai bị cáo đã thực hiện 5 vụ lừa đảo liên quan đến nhiều thửa đất tại xã Thủy Bằng (nay là phường Thủy Xuân, TP. Huế) và khu vực lân cận. Các bị cáo trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền của nhiều người dân, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 5,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Toàn còn đưa ra thông tin gian dối về khả năng “làm sổ đỏ”, “chuyển đổi mục đích sử dụng đất” để chiếm đoạt thêm tiền của một số bị hại.

Sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo đã khắc phục được phần lớn hậu quả, trả lại hơn 5,12 tỷ đồng, còn lại phải tiếp tục bồi thường 630 triệu đồng cho các bị hại.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Toàn 7 năm 3 tháng tù và bị cáo Nguyễn Như Quỳnh 7 năm tù về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.