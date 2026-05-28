Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Nghịch lý pin mặt trời mùa hè càng nóng càng giảm điện

Số hóa - Xe

[GALLERY] Nghịch lý pin mặt trời mùa hè càng nóng càng giảm điện

Nhiều người nghĩ nắng càng gắt thì pin mặt trời càng tạo ra nhiều điện, nhưng thực tế nhiệt độ quá cao lại khiến hiệu suất suy giảm đáng kể.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người vẫn cho rằng trời càng nắng gắt thì tấm pin năng lượng mặt trời càng sản sinh nhiều điện, nhưng các nghiên cứu kỹ thuật cho thấy nhiệt độ quá cao thực tế lại khiến hiệu suất hệ thống suy giảm mạnh, thậm chí mất tới 25% công suất trong những ngày nắng cực đoan.
Nhiều người vẫn cho rằng trời càng nắng gắt thì tấm pin năng lượng mặt trời càng sản sinh nhiều điện, nhưng các nghiên cứu kỹ thuật cho thấy nhiệt độ quá cao thực tế lại khiến hiệu suất hệ thống suy giảm mạnh, thậm chí mất tới 25% công suất trong những ngày nắng cực đoan.
Theo các chuyên gia năng lượng tại Mỹ, pin mặt trời được tối ưu để hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng nhiệt độ từ 15 đến 35 độ C, trong khi bề mặt tấm pin ngoài trời vào mùa hè có thể nóng tới 65 độ C, khiến các tế bào quang điện hoạt động kém ổn định hơn bình thường.
Theo các chuyên gia năng lượng tại Mỹ, pin mặt trời được tối ưu để hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng nhiệt độ từ 15 đến 35 độ C, trong khi bề mặt tấm pin ngoài trời vào mùa hè có thể nóng tới 65 độ C, khiến các tế bào quang điện hoạt động kém ổn định hơn bình thường.
Nguyên nhân đến từ việc nhiệt độ cao làm các electron bên trong tế bào quang điện chuyển động hỗn loạn hơn, kéo theo hiện tượng sụt điện áp và giảm khả năng tạo điện, dù cường độ ánh sáng mặt trời ngoài trời vẫn rất mạnh.
Nguyên nhân đến từ việc nhiệt độ cao làm các electron bên trong tế bào quang điện chuyển động hỗn loạn hơn, kéo theo hiện tượng sụt điện áp và giảm khả năng tạo điện, dù cường độ ánh sáng mặt trời ngoài trời vẫn rất mạnh.
Các thống kê kỹ thuật cho thấy cứ mỗi khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C vượt ngưỡng tiêu chuẩn, hiệu suất của tấm pin mặt trời có thể giảm khoảng 0,5%, tạo nên nghịch lý ít người biết về công nghệ năng lượng xanh trong mùa nắng nóng.
Các thống kê kỹ thuật cho thấy cứ mỗi khi nhiệt độ tăng thêm 1 độ C vượt ngưỡng tiêu chuẩn, hiệu suất của tấm pin mặt trời có thể giảm khoảng 0,5%, tạo nên nghịch lý ít người biết về công nghệ năng lượng xanh trong mùa nắng nóng.
Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất điện, nhiệt độ quá cao kéo dài còn làm tăng tốc độ lão hóa linh kiện, giảm tuổi thọ pin mặt trời và buộc hệ thống phải hoạt động dưới áp lực nhiệt lớn hơn nhiều so với điều kiện lý tưởng ban đầu.
Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sản xuất điện, nhiệt độ quá cao kéo dài còn làm tăng tốc độ lão hóa linh kiện, giảm tuổi thọ pin mặt trời và buộc hệ thống phải hoạt động dưới áp lực nhiệt lớn hơn nhiều so với điều kiện lý tưởng ban đầu.
Để khắc phục tình trạng này, nhiều đơn vị lắp đặt điện mặt trời hiện đã áp dụng giải pháp tạo khoảng hở phía dưới tấm pin nhằm tăng khả năng lưu thông không khí, đồng thời sử dụng vật liệu mái phản xạ nhiệt để hạn chế hấp thụ nhiệt lượng quá mức.
Để khắc phục tình trạng này, nhiều đơn vị lắp đặt điện mặt trời hiện đã áp dụng giải pháp tạo khoảng hở phía dưới tấm pin nhằm tăng khả năng lưu thông không khí, đồng thời sử dụng vật liệu mái phản xạ nhiệt để hạn chế hấp thụ nhiệt lượng quá mức.
Ngoài ra, các linh kiện điện tử nhạy cảm như bộ inverter hoặc bộ điều khiển cũng được bố trí tại khu vực râm mát nhằm tránh nguy cơ quá nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng dày đặc do biến đổi khí hậu toàn cầu.
Ngoài ra, các linh kiện điện tử nhạy cảm như bộ inverter hoặc bộ điều khiển cũng được bố trí tại khu vực râm mát nhằm tránh nguy cơ quá nhiệt, đặc biệt trong bối cảnh các đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng dày đặc do biến đổi khí hậu toàn cầu.
Giới chuyên gia cho rằng ngành năng lượng tái tạo đang bước vào cuộc đua công nghệ mới, nơi mục tiêu không chỉ là tăng hiệu suất pin mặt trời mà còn phải giúp các hệ thống điện xanh vận hành ổn định hơn trong điều kiện thời tiết cực đoan của tương lai.
Giới chuyên gia cho rằng ngành năng lượng tái tạo đang bước vào cuộc đua công nghệ mới, nơi mục tiêu không chỉ là tăng hiệu suất pin mặt trời mà còn phải giúp các hệ thống điện xanh vận hành ổn định hơn trong điều kiện thời tiết cực đoan của tương lai.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình
Thiên Trang (TH)
#pin mặt trời #hiệu suất năng lượng #nhiệt độ cao #điện mặt trời #năng lượng xanh #biến đổi khí hậu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT