Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bước đột phá của Ukraine ở Dobropillya là cơ hội để Nga đóng nắp hai nồi hầm

Quân sự

Bước đột phá của Ukraine ở Dobropillya là cơ hội để Nga đóng nắp hai nồi hầm

Nga đang tổ chức bao vây hai thành phố là Pokrovsk và Kostiantynivka; bước đột phá của Kiev ở Dobropillya sẽ là cơ hội để Nga đóng nắp hai “nồi hầm” này.

Tiến Minh
Trang Military Review của Nga cho biết, trên hướng mặt trận Pokrovsk, đặc biệt là ở phía bắc và phía nam của thành phố, những thay đổi quan trọng đã bắt đầu diễn ra. Những thay đổi này vẫn còn quá sớm để được gọi là “kiến ​​tạo”, nhưng chúng có thể trở thành như vậy trong thời gian tới.
Trang Military Review của Nga cho biết, trên hướng mặt trận Pokrovsk, đặc biệt là ở phía bắc và phía nam của thành phố, những thay đổi quan trọng đã bắt đầu diễn ra. Những thay đổi này vẫn còn quá sớm để được gọi là “kiến ​​tạo”, nhưng chúng có thể trở thành như vậy trong thời gian tới.
Vào đúng ngày 27 và 28/9, các đơn vị của Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục mở rộng "cuống họng" nguy hiểm của cuộc đột phá Dobropolsky, đồng thời giữ quyền kiểm soát Kucherov Yar và các khu vực của cuộc đột phá, cho đến tận Zolotoy Kolodez và Gruzskoye.
Vào đúng ngày 27 và 28/9, các đơn vị của Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục mở rộng "cuống họng" nguy hiểm của cuộc đột phá Dobropolsky, đồng thời giữ quyền kiểm soát Kucherov Yar và các khu vực của cuộc đột phá, cho đến tận Zolotoy Kolodez và Gruzskoye.
Tốc độ phản công của RFAF đã tăng tốc, sau khi đẩy lùi cuộc phản công theo kiểu “tất tay” của quân đội Ukraine (AFU) ở phía bắc Pokrovsk về phía Novotoretsky. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi tổn thất to lớn của AFU, trong nỗ lực của Kiev nhằm đảo ngược tình thế.
Tốc độ phản công của RFAF đã tăng tốc, sau khi đẩy lùi cuộc phản công theo kiểu “tất tay” của quân đội Ukraine (AFU) ở phía bắc Pokrovsk về phía Novotoretsky. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi tổn thất to lớn của AFU, trong nỗ lực của Kiev nhằm đảo ngược tình thế.
Trong tam giác Dobropillya-Pokrovsk-Myrnohrad, Bộ Tổng tham mưu RFAF đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, trong khi Bộ Tổng tham mưu AFU đang cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ. Kênh RVvoenkory cho biết, ngôi làng Nikanorivka đã một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Trong tam giác Dobropillya-Pokrovsk-Myrnohrad, Bộ Tổng tham mưu RFAF đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, trong khi Bộ Tổng tham mưu AFU đang cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ. Kênh RVvoenkory cho biết, ngôi làng Nikanorivka đã một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Lực lượng đặc nhiệm Stormtrooper, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF cũng tiến xa hơn về phía bắc, chiếm làng Novoe Shakhovo, và kiểm soát khu vực xung quanh ga đường sắt Mertsalovo ở Dorozhnoye. Những thành công chiến thuật của quân Nga cũng được ghi nhận trên hướng Shakhove.
Lực lượng đặc nhiệm Stormtrooper, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF cũng tiến xa hơn về phía bắc, chiếm làng Novoe Shakhovo, và kiểm soát khu vực xung quanh ga đường sắt Mertsalovo ở Dorozhnoye. Những thành công chiến thuật của quân Nga cũng được ghi nhận trên hướng Shakhove.
Tại làng Boykivka, điểm “cực nam” mà mũi phản công của AFU đã “chạm tới” trong chiến dịch đột phá Dobropillya, nhưng họ đã không giữ được ngôi làng này quá hai ngày. Kênh Readovka cho biết, chỉ còn vài người lính Ukraine còn ẩn nấp dưới các tầng hầm của ngôi nhà, mà chưa kịp rút.
Tại làng Boykivka, điểm “cực nam” mà mũi phản công của AFU đã “chạm tới” trong chiến dịch đột phá Dobropillya, nhưng họ đã không giữ được ngôi làng này quá hai ngày. Kênh Readovka cho biết, chỉ còn vài người lính Ukraine còn ẩn nấp dưới các tầng hầm của ngôi nhà, mà chưa kịp rút.
Như vậy, “chiếc nêm” hay “mỏm đá” Dobropolye (tên một địa danh ở giữa khu vực đột phá của Nga, nhưng vẫn do AFU kiểm soát), có chiều dài 9 km và rộng 1,5-2 km; phần chân “mỏm đá” giữa Nikanorovka và Suvorovo vẫn “vững chắc”. Có hai khu vực rừng rậm ở đó, nơi quân Ukraine thiết lập đầu cầu, mặc dù nguồn tiếp tế cho họ cực kỳ khó khăn.
Như vậy, “chiếc nêm” hay “mỏm đá” Dobropolye (tên một địa danh ở giữa khu vực đột phá của Nga, nhưng vẫn do AFU kiểm soát), có chiều dài 9 km và rộng 1,5-2 km; phần chân “mỏm đá” giữa Nikanorovka và Suvorovo vẫn “vững chắc”. Có hai khu vực rừng rậm ở đó, nơi quân Ukraine thiết lập đầu cầu, mặc dù nguồn tiếp tế cho họ cực kỳ khó khăn.
Hiện tất cả các loại hỏa lực của RFAF trong khu vực, đều đang nhắm vào khu vực chân “mỏm đá” này. Tính đến tối ngày 28/9 và sáng ngày 29/9, một chiến dịch dọn dẹp của RFAF đang được tiến hành trong khu vực này, kèm theo các cuộc đấu súng và hỏa lực ác liệt.
Hiện tất cả các loại hỏa lực của RFAF trong khu vực, đều đang nhắm vào khu vực chân “mỏm đá” này. Tính đến tối ngày 28/9 và sáng ngày 29/9, một chiến dịch dọn dẹp của RFAF đang được tiến hành trong khu vực này, kèm theo các cuộc đấu súng và hỏa lực ác liệt.
Tình hình ở khu vực thị trấn Rodinske, phía bắc Pokrovsk hiện vẫn còn chìm trong "màn sương chiến tranh", nhưng trên bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc, làng Krasny Liman và các khu vực lân cận, bao gồm cả đài tưởng niệm "Mộ tập thể", đã được tô màu đỏ.
Tình hình ở khu vực thị trấn Rodinske, phía bắc Pokrovsk hiện vẫn còn chìm trong "màn sương chiến tranh", nhưng trên bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc, làng Krasny Liman và các khu vực lân cận, bao gồm cả đài tưởng niệm "Mộ tập thể", đã được tô màu đỏ.
Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), đã chỉ định thị trấn Rodinske và ngôi làng Krasny Liman, một phần nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga và một phần được bao quanh bởi một điểm nghẽn rất hẹp về phía tây.
Còn Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), đã chỉ định thị trấn Rodinske và ngôi làng Krasny Liman, một phần nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga và một phần được bao quanh bởi một điểm nghẽn rất hẹp về phía tây.
Trong khi đó, kênh Muchnoy của Ukraine, dẫn một nguồn tin nội bộ từ Bộ Tổng tham mưu AFU, đã tiết lộ một hành động gây chấn động trên mạng. Các nhóm đặc công và trinh sát luồn sâu của Nga, đã đột phá từ Krasny Liman ở phía đông đến làng Grishine ở phía tây bắc Pokrovsk. Hiện vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy nào, về việc đây là một cuộc đột phá toàn diện, hay chỉ một cuộc trinh sát vũ trang.
Trong khi đó, kênh Muchnoy của Ukraine, dẫn một nguồn tin nội bộ từ Bộ Tổng tham mưu AFU, đã tiết lộ một hành động gây chấn động trên mạng. Các nhóm đặc công và trinh sát luồn sâu của Nga, đã đột phá từ Krasny Liman ở phía đông đến làng Grishine ở phía tây bắc Pokrovsk. Hiện vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy nào, về việc đây là một cuộc đột phá toàn diện, hay chỉ một cuộc trinh sát vũ trang.
Trong bản tin của ISW, được công bố vào ngày 29/9, viết rằng quân Nga đã tấn công vào các khu vực Shakhove, Zolotoy Kolodez, Dorozhny và Zapovedny. ISW cũng trích lời một chỉ huy lữ đoàn AFU hoạt động trong khu vực, cho biết RFAF đã thiết lập một "khu vực tiêu diệt" trên một khu vực rộng lớn, khiến các hoạt động di chuyển là vô cùng nguy hiểm.
Trong bản tin của ISW, được công bố vào ngày 29/9, viết rằng quân Nga đã tấn công vào các khu vực Shakhove, Zolotoy Kolodez, Dorozhny và Zapovedny. ISW cũng trích lời một chỉ huy lữ đoàn AFU hoạt động trong khu vực, cho biết RFAF đã thiết lập một "khu vực tiêu diệt" trên một khu vực rộng lớn, khiến các hoạt động di chuyển là vô cùng nguy hiểm.
Kênh Muchnoy cho biết, vào sáng ngày 29/9: "Tình hình ở khu vực Dobropillia đang thay đổi nhanh chóng theo hướng bất lợi cho chúng ta. Quân Nga hiện đã tập hợp lại và phát động một loạt các cuộc phản công vào các vị trí then chốt trong hệ thống phòng thủ. Nếu không tìm ra cách giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, các vị trí của chúng ta có thể gặp đe dọa".
Kênh Muchnoy cho biết, vào sáng ngày 29/9: "Tình hình ở khu vực Dobropillia đang thay đổi nhanh chóng theo hướng bất lợi cho chúng ta. Quân Nga hiện đã tập hợp lại và phát động một loạt các cuộc phản công vào các vị trí then chốt trong hệ thống phòng thủ. Nếu không tìm ra cách giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, các vị trí của chúng ta có thể gặp đe dọa".
Còn ông Konstantin Mashovets, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết "Không có vòng vây hay vạc dầu nào ở đó, nhưng tình hình khá phức tạp. Hơn nữa, trong vài ngày qua, RFAF đã thực hiện một số biện pháp theo hướng này nhằm khắc phục tình hình, và họ đã thành công một phần”.
Còn ông Konstantin Mashovets, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết "Không có vòng vây hay vạc dầu nào ở đó, nhưng tình hình khá phức tạp. Hơn nữa, trong vài ngày qua, RFAF đã thực hiện một số biện pháp theo hướng này nhằm khắc phục tình hình, và họ đã thành công một phần”.
Theo ông Mashovets, cuộc tấn công của RFAF theo hướng Dobropillya (phía bắc Pokrovsk), bắt đầu hơn hai tháng trước, đầu tiên như một "cuộc đột nhập chiến thuật nhỏ", nhưng nhanh chóng biến thành một mũi đột phá mang cấp chiến dịch, là thành công về mặt tác chiến cho RFAF, khi họ tiến sâu hơn 30 km vào khu vực phòng ngự của đối phương, và còn mở rộng phạm vi đột nhập này thêm 27 km.
Theo ông Mashovets, cuộc tấn công của RFAF theo hướng Dobropillya (phía bắc Pokrovsk), bắt đầu hơn hai tháng trước, đầu tiên như một "cuộc đột nhập chiến thuật nhỏ", nhưng nhanh chóng biến thành một mũi đột phá mang cấp chiến dịch, là thành công về mặt tác chiến cho RFAF, khi họ tiến sâu hơn 30 km vào khu vực phòng ngự của đối phương, và còn mở rộng phạm vi đột nhập này thêm 27 km.
Giờ đây, bước đột phá của quân đội Ukraine ở “mỏm đá” Dobropolsky trở thành cơ hội để RFAF “bào mòn” lực lượng của Kiev; và khi thời cơ chín muồi, Moskva sẽ đóng nắp hai “lò luyện thép khổng lồ” cùng một lúc ở Pokrovsk và Kostiantynivka. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, TASS, ISW).
Giờ đây, bước đột phá của quân đội Ukraine ở “mỏm đá” Dobropolsky trở thành cơ hội để RFAF “bào mòn” lực lượng của Kiev; và khi thời cơ chín muồi, Moskva sẽ đóng nắp hai “lò luyện thép khổng lồ” cùng một lúc ở Pokrovsk và Kostiantynivka. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, TASS, ISW).
Tiến Minh
Svpressa
Link bài gốc Copy link
https://svpressa.ru/war21/article/483985/
#Nga đột phá #Ukraine phản công #quân Nga bao vây Ukraine #xung đột Ukraine #Quân đội Ukraine #Nga tấn công Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT