Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
90% quân Ukraine ở hồ chứa Kleban-Byk đã bị Nga vô hiệu hóa

Quân sự

90% quân Ukraine ở hồ chứa Kleban-Byk đã bị Nga vô hiệu hóa

90% quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk bị loại khỏi vòng chiến, trong khi quân đội Nga gia tăng sức ép tấn công Lyman, Seversk và Kupyansk.

Tiến Minh
Tờ Wall Street Journal của Mỹ gần đây đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đang lên kế hoạch phản công, và Tổng thống Trump đã biết về kế hoạch này trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky. Hiện Ukraine đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo Mỹ.
Tờ Wall Street Journal của Mỹ gần đây đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đang lên kế hoạch phản công, và Tổng thống Trump đã biết về kế hoạch này trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky. Hiện Ukraine đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo Mỹ.
Mặc dù lập trường gần đây của Tổng thống Trump đối với Ukraine đã thay đổi, bao gồm cả việc hỗ trợ và bán vũ khí do Mỹ sản xuất, ông vẫn cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Do đó, ngay cả với việc bán vũ khí, ông vẫn chưa bật đèn xanh cho phép AFU sử dụng chúng chống lại Nga sâu trong biên giới của mình.
Mặc dù lập trường gần đây của Tổng thống Trump đối với Ukraine đã thay đổi, bao gồm cả việc hỗ trợ và bán vũ khí do Mỹ sản xuất, ông vẫn cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Do đó, ngay cả với việc bán vũ khí, ông vẫn chưa bật đèn xanh cho phép AFU sử dụng chúng chống lại Nga sâu trong biên giới của mình.
Nhưng khách quan đánh giá, liệu kế hoạch phản công của AFU có thành công hay không, hiện vẫn còn là một dấu hỏi. Tại sao? Bởi vì AFU đang rất thiếu quân số! Hầu hết quân số có thể triển khai đều đã được điều động ra tiền tuyến để lấp đầy khoảng trống, chỉ còn lại một vài lữ đoàn dự bị chiến lược.
Nhưng khách quan đánh giá, liệu kế hoạch phản công của AFU có thành công hay không, hiện vẫn còn là một dấu hỏi. Tại sao? Bởi vì AFU đang rất thiếu quân số! Hầu hết quân số có thể triển khai đều đã được điều động ra tiền tuyến để lấp đầy khoảng trống, chỉ còn lại một vài lữ đoàn dự bị chiến lược.
Với số lượng quân ít ỏi như vậy, việc phát động một "cuộc tấn công" đúng nghĩa là vô nghĩa. Lý do là hoạt động chiến đấu tấn công khác với phòng ngự, nó đòi hỏi đủ lực lượng để tấn công, yểm trợ và tiếp tế. Chỉ với một vài lữ đoàn, cùng lắm AFU cũng có thể phát động một cuộc đột kích quy mô nhỏ, nhưng đó không phải là một "cuộc phản công" thực sự.
Với số lượng quân ít ỏi như vậy, việc phát động một "cuộc tấn công" đúng nghĩa là vô nghĩa. Lý do là hoạt động chiến đấu tấn công khác với phòng ngự, nó đòi hỏi đủ lực lượng để tấn công, yểm trợ và tiếp tế. Chỉ với một vài lữ đoàn, cùng lắm AFU cũng có thể phát động một cuộc đột kích quy mô nhỏ, nhưng đó không phải là một "cuộc phản công" thực sự.
Chuyển sang khu vực mặt trận Kostiantynivka, Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin chiến trường ngày 25/9, nêu rõ phần lớn quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk đã bị tiêu diệt. Trước đó, 800 quân Ukraine được cho là bị mắc kẹt tại đây, nhưng hiện tại 90% đã thiệt mạng, chỉ còn 80 người sống sót.
Chuyển sang khu vực mặt trận Kostiantynivka, Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin chiến trường ngày 25/9, nêu rõ phần lớn quân Ukraine ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk đã bị tiêu diệt. Trước đó, 800 quân Ukraine được cho là bị mắc kẹt tại đây, nhưng hiện tại 90% đã thiệt mạng, chỉ còn 80 người sống sót.
Hiện tại các tuyến đường bộ đến khu vực này đã bị quân Nga chặn gần như hoàn toàn. 80 lính Ukraine này giờ đây phải đối mặt với hai lựa chọn: đầu hàng hoặc bị quân Nga tiêu diệt hoàn toàn. Không còn lựa chọn thứ ba. Hiện nguồn tiếp tế chỉ trông chờ vào những UAV 6 trục hạng nặng, chuyển vật chất từ phía bắc hồ Kleban-Byk sang.
Hiện tại các tuyến đường bộ đến khu vực này đã bị quân Nga chặn gần như hoàn toàn. 80 lính Ukraine này giờ đây phải đối mặt với hai lựa chọn: đầu hàng hoặc bị quân Nga tiêu diệt hoàn toàn. Không còn lựa chọn thứ ba. Hiện nguồn tiếp tế chỉ trông chờ vào những UAV 6 trục hạng nặng, chuyển vật chất từ phía bắc hồ Kleban-Byk sang.
Tuần trước, quân đội Nga (RFAF) đã bắt giữ tám binh sĩ Ukraine tại đây. Có tin đồn cho rằng họ không muốn đầu hàng cùng với lực lượng chủ lực. Trước đó ở khu vực phía nam hồ chứa này, có hàng nghìn quân Ukraine cố thủ tại đây và liên tục phải hứng chịu các đòn tấn công bằng hỏa lực của RFAF.
Tuần trước, quân đội Nga (RFAF) đã bắt giữ tám binh sĩ Ukraine tại đây. Có tin đồn cho rằng họ không muốn đầu hàng cùng với lực lượng chủ lực. Trước đó ở khu vực phía nam hồ chứa này, có hàng nghìn quân Ukraine cố thủ tại đây và liên tục phải hứng chịu các đòn tấn công bằng hỏa lực của RFAF.
Điều thú vị là, nhiều binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt ở nam hồ chứa Kleban-Byk thuộc Lữ đoàn xung kích Azov và Lyut - hai đơn vị nổi tiếng với năng lực chiến đấu, được huấn luyện bài bản và tinh thần chiến đấu kiên cường đáng kinh ngạc. Ngay cả khi chỉ còn 80 người, nhiều khả năng họ sẽ không dễ dàng đầu hàng; một trận chiến ác liệt rất có thể sẽ xảy ra.
Điều thú vị là, nhiều binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt ở nam hồ chứa Kleban-Byk thuộc Lữ đoàn xung kích Azov và Lyut - hai đơn vị nổi tiếng với năng lực chiến đấu, được huấn luyện bài bản và tinh thần chiến đấu kiên cường đáng kinh ngạc. Ngay cả khi chỉ còn 80 người, nhiều khả năng họ sẽ không dễ dàng đầu hàng; một trận chiến ác liệt rất có thể sẽ xảy ra.
Ở mặt trận bắc Donetsk, từ Lyman đến Seversk, RFAF đã tiến quân nhanh chóng trong hai tuần qua đến mức toàn bộ mặt trận đã bị chọc thủng ở nhiều nơi. Đầu tiên, quân Nga đã xâm nhập vào một khu vực rộng lớn của tuyến phòng thủ sông Siverskyi Donetsk phía bắc. Tiếp theo, họ chắc chắn sẽ tấn công mạnh mẽ vào Seversk từ phía bắc, nơi hiện đang gặp khó khăn lớn trong phòng thủ.
Ở mặt trận bắc Donetsk, từ Lyman đến Seversk, RFAF đã tiến quân nhanh chóng trong hai tuần qua đến mức toàn bộ mặt trận đã bị chọc thủng ở nhiều nơi. Đầu tiên, quân Nga đã xâm nhập vào một khu vực rộng lớn của tuyến phòng thủ sông Siverskyi Donetsk phía bắc. Tiếp theo, họ chắc chắn sẽ tấn công mạnh mẽ vào Seversk từ phía bắc, nơi hiện đang gặp khó khăn lớn trong phòng thủ.
Nhìn về Lyman, thị trấn Zarichne, rào cản cuối cùng ở phía đông bắc, đã gần như bị quân Nga chiếm giữ. Derylove, rào cản thứ hai ở phía tây bắc, cũng phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Quan trọng hơn, quân Nga đã vượt sông Nitrius và tiến vào thị trấn Novoselivka.
Nhìn về Lyman, thị trấn Zarichne, rào cản cuối cùng ở phía đông bắc, đã gần như bị quân Nga chiếm giữ. Derylove, rào cản thứ hai ở phía tây bắc, cũng phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Quan trọng hơn, quân Nga đã vượt sông Nitrius và tiến vào thị trấn Novoselivka.
Việc chiếm được những khu vực này sẽ cực kỳ hữu ích cho quân Nga - một mặt, họ có thể cắt đứt một trong những tuyến hậu cần cho Lyman từ phía nam, và mặt khác, họ có thể theo tuyến này để tấn công Drobysheve từ phía tây. Drobysheve là rào cản cuối cùng của Lyman ở phía tây bắc. Việc mất nó sẽ khiến Lyman bị bỏ ngỏ, dễ dàng hơn nhiều đối kế hoạch tấn công của RFAF.
Việc chiếm được những khu vực này sẽ cực kỳ hữu ích cho quân Nga - một mặt, họ có thể cắt đứt một trong những tuyến hậu cần cho Lyman từ phía nam, và mặt khác, họ có thể theo tuyến này để tấn công Drobysheve từ phía tây. Drobysheve là rào cản cuối cùng của Lyman ở phía tây bắc. Việc mất nó sẽ khiến Lyman bị bỏ ngỏ, dễ dàng hơn nhiều đối kế hoạch tấn công của RFAF.
Nhìn chung, RFAF hiện "bất lực" trong cả kế hoạch phản công lẫn phòng thủ tiền tuyến - thiếu quân số, vũ khí, công sự và hậu cần liên tục bị ngăn chặn. Mặt khác, RFAF, dù là phản công ở tuyến phía bắc, chiếm đóng các khu vực khai thác mỏ, hay tiến công nhanh chóng về hướng Lyman, đều chiến đấu một cách có tổ chức và đang tiếp tục giành được ưu thế.
Nhìn chung, RFAF hiện "bất lực" trong cả kế hoạch phản công lẫn phòng thủ tiền tuyến - thiếu quân số, vũ khí, công sự và hậu cần liên tục bị ngăn chặn. Mặt khác, RFAF, dù là phản công ở tuyến phía bắc, chiếm đóng các khu vực khai thác mỏ, hay tiến công nhanh chóng về hướng Lyman, đều chiến đấu một cách có tổ chức và đang tiếp tục giành được ưu thế.
Còn theo ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu Cơ quan quân sự Kharkov thân Nga, thông báo việc hình thành một đầu cầu mới ở khu vực Kharkov, để RFAF có thể tấn công Vovchansk và Izyum, sẽ chỉ bắt đầu sau khi RFAF chiếm được thành phố Kupyansk.
Còn theo ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu Cơ quan quân sự Kharkov thân Nga, thông báo việc hình thành một đầu cầu mới ở khu vực Kharkov, để RFAF có thể tấn công Vovchansk và Izyum, sẽ chỉ bắt đầu sau khi RFAF chiếm được thành phố Kupyansk.
Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Kupyansk, mặc dù RFAF có một số thành công, nhưng AFU khó có thể được thất thủ nhanh. Hiện các hoạt động tiến công của các đơn vị thuộc Cụm quân phía Tây RFAF trong thành phố, dẫn đến việc phong tỏa một phần lực lượng đồn trú của AFU, khiến quân Ukraine không thể di chuyển và buộc phải chịu tổn thất.
Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Kupyansk, mặc dù RFAF có một số thành công, nhưng AFU khó có thể được thất thủ nhanh. Hiện các hoạt động tiến công của các đơn vị thuộc Cụm quân phía Tây RFAF trong thành phố, dẫn đến việc phong tỏa một phần lực lượng đồn trú của AFU, khiến quân Ukraine không thể di chuyển và buộc phải chịu tổn thất.
Hiện tại, quân Nga đang tiến vào các khu vực phía bắc và tây bắc của thành phố, đánh bật quân Ukraine các vị trí phòng ngự. Bộ Tổng tham mưu AFU đang tung lực lượng tiếp viện vào chiến đấu, nhưng đều là lính tân binh vừa mới được huy động, lên năng lực chiến đấu hạn chế. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Ukrinform).
Hiện tại, quân Nga đang tiến vào các khu vực phía bắc và tây bắc của thành phố, đánh bật quân Ukraine các vị trí phòng ngự. Bộ Tổng tham mưu AFU đang tung lực lượng tiếp viện vào chiến đấu, nhưng đều là lính tân binh vừa mới được huy động, lên năng lực chiến đấu hạn chế. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Ukrinform).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/271455-mo-rf-zajavilo-o-razgrome-osnovnyh-sil-protivnika-u-kleban-bykskogo-vodohranilischa.html
#Quân Ukraine bị bao vây #Kostiantynivka #hồ Kleban-Byk #lyman #Siversk #Quân đội Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT