Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mặt trận phía bắc Pokrovsk lâm vào bế tắc, hậu cần Ukraine bị cắt đứt

Quân sự

Mặt trận phía bắc Pokrovsk lâm vào bế tắc, hậu cần Ukraine bị cắt đứt

Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk tiếp tục diễn biến ác liệt, giao tranh ở phía bắc thành phố đang lâm vào bế tắc; đường tiếp tế hậu cần của Ukraine bị cắt đứt.

Tiến Minh
Theo kênh Telegram "Resident", giao tranh ở mặt trận Pokrovsk đang diễn ra rất ác liệt. Ở phía bắc thành phố, quân đội Nga (RFAF) đang tiến về làng Shakhove. Hơn nữa, sự hiện diện của quân Nga đã được ghi nhận dọc theo tuyến đường giữa làng Kucherov Yar và Toretsk.
Theo kênh Telegram "Resident", giao tranh ở mặt trận Pokrovsk đang diễn ra rất ác liệt. Ở phía bắc thành phố, quân đội Nga (RFAF) đang tiến về làng Shakhove. Hơn nữa, sự hiện diện của quân Nga đã được ghi nhận dọc theo tuyến đường giữa làng Kucherov Yar và Toretsk.
Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cũng đang “tất tay”, khi tung hết lực lượng dự bị, tìm cách tiến về Boykivka và Mayak, để cắt đứt “mỏm đá Dobropillya”; qua đó buộc quân Nga phải rút lui khỏi khu vực mà họ đã đột phá ở phía bắc, "Resident” đưa tin.
Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) cũng đang “tất tay”, khi tung hết lực lượng dự bị, tìm cách tiến về Boykivka và Mayak, để cắt đứt “mỏm đá Dobropillya”; qua đó buộc quân Nga phải rút lui khỏi khu vực mà họ đã đột phá ở phía bắc, "Resident” đưa tin.
Cũng cần nhấn mạnh rằng các cuộc chiến vị trí hiện đang diễn ra ở khu vực lân cận Pokrovsk, Novopavlivka và Udachne. Quân đội Nga đang tấn công theo từng nhóm nhỏ xung quanh khu vực tập trung này, dần dần tăng cường sự hiện diện ở phía nam Pokrovsk.
Cũng cần nhấn mạnh rằng các cuộc chiến vị trí hiện đang diễn ra ở khu vực lân cận Pokrovsk, Novopavlivka và Udachne. Quân đội Nga đang tấn công theo từng nhóm nhỏ xung quanh khu vực tập trung này, dần dần tăng cường sự hiện diện ở phía nam Pokrovsk.
Quân Nga cũng đang tập trung lực lượng dự bị tại các khu vực Novoekonomichne và Grodovka, dường như là trước khi tiếp tục tấn công Myrnohrad từ phía đông. Kênh Telegram giải thích. Pokrovsk là một trong những cứ điểm then chốt của AFU. Điều này lý giải mức độ khốc liệt của giao tranh, hiện đang diễn ra trong và xung quanh thành phố.
Quân Nga cũng đang tập trung lực lượng dự bị tại các khu vực Novoekonomichne và Grodovka, dường như là trước khi tiếp tục tấn công Myrnohrad từ phía đông. Kênh Telegram giải thích. Pokrovsk là một trong những cứ điểm then chốt của AFU. Điều này lý giải mức độ khốc liệt của giao tranh, hiện đang diễn ra trong và xung quanh thành phố.
Trong những tuần qua, AFU đã tung phần lớn lực lượng dự bị tới mặt trận Pokrovsk, nhằm ngăn chặn bước đột phá của Nga gần Dobropillia. Tuy nhiên, kế hoạch này cho đến nay vẫn chưa thành công. Hiện cả Nga và Ukraine, đều đã tung ra những quân bài chủ chốt của mình trong trận chiến giành Pokrovsk, và giờ đây, phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc bên nào có thể tận dụng thời cơ tốt hơn.
Trong những tuần qua, AFU đã tung phần lớn lực lượng dự bị tới mặt trận Pokrovsk, nhằm ngăn chặn bước đột phá của Nga gần Dobropillia. Tuy nhiên, kế hoạch này cho đến nay vẫn chưa thành công. Hiện cả Nga và Ukraine, đều đã tung ra những quân bài chủ chốt của mình trong trận chiến giành Pokrovsk, và giờ đây, phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc bên nào có thể tận dụng thời cơ tốt hơn.
Hiện các đoạn video có định vị địa lý, cũng đã xác nhận rằng bộ binh Nga đang ở ngay trước Mirnograd, kiểm soát các vị trí kiên cố dọc theo các cánh đồng và tiến sát ngay bên ngoài các tòa nhà đầu tiên của thành phố. AFU có dấu hiệu vỡ trận, khi phòng tuyến phía tây Porkrovsk dần sụp đổ.
Hiện các đoạn video có định vị địa lý, cũng đã xác nhận rằng bộ binh Nga đang ở ngay trước Mirnograd, kiểm soát các vị trí kiên cố dọc theo các cánh đồng và tiến sát ngay bên ngoài các tòa nhà đầu tiên của thành phố. AFU có dấu hiệu vỡ trận, khi phòng tuyến phía tây Porkrovsk dần sụp đổ.
Ở phía bắc Pokrovsk, theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF tiếp tục làm suy yếu cụm lực lượng hỗn hợp của đối phương trong trận phản công Dobropolye. Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 tiếp tục quấy rối các đơn vị AFU đang bung hết khả năng, nhằm ngăn chặn mũi nhọn tác chiến của RFAF phía đông nam Dobropolye.
Ở phía bắc Pokrovsk, theo kênh Readovka, Tập đoàn quân 51 RFAF tiếp tục làm suy yếu cụm lực lượng hỗn hợp của đối phương trong trận phản công Dobropolye. Cụ thể, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 51 tiếp tục quấy rối các đơn vị AFU đang bung hết khả năng, nhằm ngăn chặn mũi nhọn tác chiến của RFAF phía đông nam Dobropolye.
Cả hai bên đều đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, và một tình huống đặc biệt đã xuất hiện trên bản đồ chiến sự. Ở sườn phía đông trong cuộc phản công của AFU, quân Nga đã giành lại được thế chủ động và buộc các đơn vị xung kích của Ukraine phải chuyển một phần lực lượng sang phòng ngự lâm thời.
Cả hai bên đều đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, và một tình huống đặc biệt đã xuất hiện trên bản đồ chiến sự. Ở sườn phía đông trong cuộc phản công của AFU, quân Nga đã giành lại được thế chủ động và buộc các đơn vị xung kích của Ukraine phải chuyển một phần lực lượng sang phòng ngự lâm thời.
Song song với đó, lực lượng không quân chiến thuật, pháo binh và UAV của RFAF, đang thực hiện các cuộc tập kích hỏa lực mãnh liệt dọc theo các làng Vladimirivka, Shakhove và Sofiyivka. Đây là nơi quân Ukraine đang tập trung đông quân, nhằm tìm cách mở rộng về phía Novotoretske.
Song song với đó, lực lượng không quân chiến thuật, pháo binh và UAV của RFAF, đang thực hiện các cuộc tập kích hỏa lực mãnh liệt dọc theo các làng Vladimirivka, Shakhove và Sofiyivka. Đây là nơi quân Ukraine đang tập trung đông quân, nhằm tìm cách mở rộng về phía Novotoretske.
Các đợt pháo kích của RFAF, đã gây ra tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí trang bị cho quân Ukraine, tại hành lang phản công hẹp, có dày đặc binh sĩ AFU, nhưng lại không có công sự che chắn. Đồng thời, áp lực vẫn tiếp tục đè nặng lên hai bên sườn khu vực phản công của AFU, hướng về Novotoretske.
Các đợt pháo kích của RFAF, đã gây ra tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí trang bị cho quân Ukraine, tại hành lang phản công hẹp, có dày đặc binh sĩ AFU, nhưng lại không có công sự che chắn. Đồng thời, áp lực vẫn tiếp tục đè nặng lên hai bên sườn khu vực phản công của AFU, hướng về Novotoretske.
Nhiệm vụ của Tập đoàn quân 51 và Tập đoàn quân 8 RFAF tại khu vực này vẫn như cũ: siết chặt "nút cổ chai" mà các đơn vị AFU đang phản công. Trong khi về phía tây, tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn, khi quân Ukraine bất chấp hỏa lực dữ dội của RFAF, vẫn tiếp tục tấn công và buộc các đơn vị Nga phải rút lui khỏi một số vị trí tiền phương ở Nikanorivka.
Nhiệm vụ của Tập đoàn quân 51 và Tập đoàn quân 8 RFAF tại khu vực này vẫn như cũ: siết chặt "nút cổ chai" mà các đơn vị AFU đang phản công. Trong khi về phía tây, tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn, khi quân Ukraine bất chấp hỏa lực dữ dội của RFAF, vẫn tiếp tục tấn công và buộc các đơn vị Nga phải rút lui khỏi một số vị trí tiền phương ở Nikanorivka.
Tuy nhiên, AFU không thể sử dụng ngôi làng này làm bàn đạp vững chắc cho các cuộc đột phá tiếp theo, do hỏa lực vượt trội của RFAF đã ngăn cản họ củng cố đầu cầu tại đây và tập hợp binh lực một cách an toàn. Nhưng dịch về phía nam một chút, qua những khe núi khô cằn rậm rạp, các nhóm xung kích Ukraine đang xâm nhập sâu vào khu vực trận địa phòng ngự của Nga.
Tuy nhiên, AFU không thể sử dụng ngôi làng này làm bàn đạp vững chắc cho các cuộc đột phá tiếp theo, do hỏa lực vượt trội của RFAF đã ngăn cản họ củng cố đầu cầu tại đây và tập hợp binh lực một cách an toàn. Nhưng dịch về phía nam một chút, qua những khe núi khô cằn rậm rạp, các nhóm xung kích Ukraine đang xâm nhập sâu vào khu vực trận địa phòng ngự của Nga.
Quân Ukraine nhằm mục tiêu vào làng Boykivka, giáp với làng Novotoretske dọc theo sông Kazennyi Torets, nơi họ đang cố gắng tiếp cận từ Shakhove. Ngoài các khe núi, AFU trong khu vực này còn được hỗ trợ bởi các kết cấu kỹ thuật của hệ thống thông gió thuộc mỏ Krasnolimanskaya.
Quân Ukraine nhằm mục tiêu vào làng Boykivka, giáp với làng Novotoretske dọc theo sông Kazennyi Torets, nơi họ đang cố gắng tiếp cận từ Shakhove. Ngoài các khe núi, AFU trong khu vực này còn được hỗ trợ bởi các kết cấu kỹ thuật của hệ thống thông gió thuộc mỏ Krasnolimanskaya.
Ở khu vực phía tây của cuộc phản công, quân Ukraine dù phải hứng chịu tổn thất, nhưng đã xuyên thủng được trận địa phòng ngự của RFAF ở một số vị trí. Nhưng với việc các mũi xung kích ở sườn phía đông đã bị RFAF chặn đứng, những thành quả tiếp theo ở phía tây trở nên vô nghĩa. Điều này buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải tiếp tục tăng cường thêm tiếp viện.
Ở khu vực phía tây của cuộc phản công, quân Ukraine dù phải hứng chịu tổn thất, nhưng đã xuyên thủng được trận địa phòng ngự của RFAF ở một số vị trí. Nhưng với việc các mũi xung kích ở sườn phía đông đã bị RFAF chặn đứng, những thành quả tiếp theo ở phía tây trở nên vô nghĩa. Điều này buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải tiếp tục tăng cường thêm tiếp viện.
Trong lúc giao tranh đang diễn ra ác liệt, thì một cựu binh AFU, có tên là Viktor Taran, cho biết công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch cho mặt trận Pokrovsk đã bị hỏa lực của RFAF ngăn chặn quyết liệt, khiến tình hình quân Ukraine nguy cấp.
Trong lúc giao tranh đang diễn ra ác liệt, thì một cựu binh AFU, có tên là Viktor Taran, cho biết công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch cho mặt trận Pokrovsk đã bị hỏa lực của RFAF ngăn chặn quyết liệt, khiến tình hình quân Ukraine nguy cấp.
Ông Viktor Taran cho biết thêm rằng, Pokrovsk và Myrnohrad đang bị đe dọa trực tiếp, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng và đòi hỏi phản ứng ngay lập tức từ Bộ Tổng tham mưu AFU. Trên thực tế, các tuyến đường tiếp vận tới Pokrovsk-Mirnohrad đã bị hỏa lực RFAF ngăn chặn quyết liệt.
Ông Viktor Taran cho biết thêm rằng, Pokrovsk và Myrnohrad đang bị đe dọa trực tiếp, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng và đòi hỏi phản ứng ngay lập tức từ Bộ Tổng tham mưu AFU. Trên thực tế, các tuyến đường tiếp vận tới Pokrovsk-Mirnohrad đã bị hỏa lực RFAF ngăn chặn quyết liệt.
Trong khi đó, AFU vẫn tiếp tục các hoạt động tích cực như một phần của cái gọi là cuộc phản công Dobropillya. Theo ông Taran, mục tiêu của chiến dịch này là cố gắng cắt đứt các vị trí nhô ra ở tiền tuyến, được gọi là "tai thỏ", và chuyển hướng mối đe dọa khỏi Druzhkovka và Kostiantynivka.
Trong khi đó, AFU vẫn tiếp tục các hoạt động tích cực như một phần của cái gọi là cuộc phản công Dobropillya. Theo ông Taran, mục tiêu của chiến dịch này là cố gắng cắt đứt các vị trí nhô ra ở tiền tuyến, được gọi là "tai thỏ", và chuyển hướng mối đe dọa khỏi Druzhkovka và Kostiantynivka.
Hiện các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất, bao gồm Quân đoàn Azov 1, các lữ đoàn của lực lượng tấn công đổ bộ đường không, và các đơn vị chiến đấu khác, đã được triển khai để tham gia cuộc phản công. Tuy nhiên, ông Taran cho rằng, việc tập trung lực lượng theo hướng này đang làm phân tán nguồn lực khỏi việc giữ Pokrovsk, nơi hậu cần đã bị cắt đứt. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS)
Hiện các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất, bao gồm Quân đoàn Azov 1, các lữ đoàn của lực lượng tấn công đổ bộ đường không, và các đơn vị chiến đấu khác, đã được triển khai để tham gia cuộc phản công. Tuy nhiên, ông Taran cho rằng, việc tập trung lực lượng theo hướng này đang làm phân tán nguồn lực khỏi việc giữ Pokrovsk, nơi hậu cần đã bị cắt đứt. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS)
Tiến Minh
Topcor
Link bài gốc Copy link
https://topcor.ru/64557-ukrainskij-veteran-logistika-u-pokrovska-zablokirovana-situacija-kriticheskaja.html
#Pokrovsk #Ukraine phản công #Nga bao vây Pokrovsk #xung đột Ukraine #Quân đội Ukraine #chiến sự Pokrovsk

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT