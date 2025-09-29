Mặt trận phía bắc Pokrovsk lâm vào bế tắc, hậu cần Ukraine bị cắt đứt

Giao tranh ở mặt trận Pokrovsk tiếp tục diễn biến ác liệt, giao tranh ở phía bắc thành phố đang lâm vào bế tắc; đường tiếp tế hậu cần của Ukraine bị cắt đứt.
Từ những ngày tháng phụ mẹ bán xôi ở chợ, Phương Anh Đào giờ đây trở thành một trong những "ngọc nữ" tài năng của màn ảnh Việt.
Nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, hãy chọn những loại rau dễ trồng, cực kỳ tiện lợi, tiết kiệm và an toàn.
Loạt ảnh mới của một mỹ nhân xứ Trung đang gây sốt trên mạng xã hội nhờ phong cách táo bạo và đầy ấn tượng.
Mẫu môtô Honda CB350C Special Edition bản đặc biệt vừa chính thức ra mắt phiên bản mới với thiết kế đẹp vượt thời gian, trang bị và động cơ hiện đại.
Một người dò kim loại đã phát hiện kho báu tiền vàng và đồ trang sức khoảng 1.400 tuổi gần Biển Galilee. Các chuyên gia xác định kho báu có từ thời Byzantine.
Trong lịch sử tiến hóa động vật có vú, Plesiadapis có thể là mắt xích quan trọng giữa loài gặm nhấm và linh trưởng cổ đại.
Khác với ransomware, mã độc wiper không đòi tiền chuộc mà hủy hoại dữ liệu hoàn toàn, khiến nạn nhân không thể khôi phục nếu không sao lưu.
Gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ bởi loạt ảnh gợi cảm, danh tính cô nàng coser gần nửa triệu người theo dõi được truy tìm.
Đắk Lắk mê hoặc du khách với núi rừng hùng vĩ, văn hóa cồng chiêng độc đáo và những trải nghiệm hấp dẫn, từ hồ nước thơ mộng đến vườn quốc gia hoang dã.
Sở hữu nhan sắc rạng rỡ và tốc độ "thần sầu" trên đường chạy, Amy Hunt gây chú ý trong làng điền kinh nước Anh.
Trong một giây phút tương tác ngẫu nhiên, Mai Dora đã có màn đu trend TikTok nhẹ nhàng, với biểu cảm "nũng nịu" rất đáng yêu.
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) vừa gây chú ý giới mê xe khi tiếp tục bổ sung chiếc xe thể thao Subaru màu đỏ, BRZ số sàn vào bộ sưu tập của mình.
Công ty sản xuất laptop này tuyên bố, họ muốn định nghĩa lại trải nghiệm người dùng bằng giao diện AI thay thế cho các icon và cửa sổ thường thấy.
2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Thanh Hiền trò chuyện thân thiết khi gặp lại sau nhiều năm đóng cặp trong phim Sóng ở đáy sông.
Mùa hồng Đà Lạt chín rộ, sắc cam rực rỡ phủ khắp phố núi. Du khách ghé thăm dễ dàng hóa cô thôn nữ dịu dàng, ghi dấu khung hình mộng mơ mùa thu.
Mặc dù được khoác lên một lớp vỏ sắc sảo và nội thất hiện đại, nhưng mẫu xe sedan Nissan Sentra 2026 mới vẫn dựa trên nền tảng động cơ đã 10 tuổi của mình.
Trong số những ngọn núi nổi tiếng nhất thế giới, Kilimanjaro ở Tanzania luôn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp hùng vĩ khó tin.
Trong hệ sinh thái hoang dã châu Phi, loài trâu rừng châu Phi (Syncerus caffer) nổi tiếng nhờ sức mạnh, sự bền bỉ và những đặc điểm khiến con người kinh ngạc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/9, Thiên Bình việc gì cũng khó như ý, tài vận hư hao. Bảo Bình vận thế đang tốt, nên tận dụng cơ hội vươn lên.
Sau 10 năm kể từ chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?, bé Chip – con gái Mạnh Trường – nay trổ mã thành thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, khiến nhiều khán giả bất ngờ.