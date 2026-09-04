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Quân sự - Thế giới

Brazil phản ứng việc EU tạm ngừng nhập khẩu thịt bò, gia cầm

Brazil đang xem xét các biện pháp đáp trả sau khi EU tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng từ nước này.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 1/9, Liên minh Châu Âu (EU) đã thông báo về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt, gia cầm, trứng, mật ong và một số sản phẩm khác từ Brazil. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 3/9.

Trước đó, vào tháng 5/2026, EU thông báo sẽ loại Brazil khỏi danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu một số sản phẩm từ động vật sang khối, với lý do Brazil không cung cấp đủ đảm bảo rằng sản xuất chăn nuôi của nước này đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về việc không sử dụng chất kích thích tăng trưởng kháng sinh và những loại thuốc bị hạn chế khác.

Sau động thái của EU, Bộ Nông nghiệp Brazil ngày 3/9 tuyên bố sẽ xem xét các biện pháp đáp trả nếu không đạt được giải pháp thỏa đáng.

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Bên trong một trang trại chăn nuôi ở Goianesia, bang Goias, Brazil, ngày 13/6/2025. Ảnh: AP/Eraldo Peres.

"Các nhà chức trách Brazil đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc thiếu đối thoại trước khi quyết định (của EU) được thông qua", Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc đình chỉ "không phù hợp với chiều sâu của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Brazil và EU".

Theo số liệu của Chính phủ, Brazil đã xuất khẩu khoảng 108.000 tấn thịt bò trị giá khoảng 1 tỷ đô la sang EU trong năm 2025.

Hiệp hội các ngành công nghiệp xuất khẩu thịt Brazil (ABIEC) cho biết trong một tuyên bố: "Thịt bò Brazil sẽ tiếp tục được bán tại các thị trường mà nó được phép nhập khẩu, nhưng không có sản phẩm thay thế tự động nào cho thị trường Châu Âu, vì các điểm đến khác nhau yêu cầu các sản phẩm và phần thịt khác nhau".

Trong tuyên bố hôm 3/9, Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết, nước này “bảo lưu quyền sử dụng các công cụ thích hợp để đảm bảo điều kiện thương mại cân bằng, bao gồm các biện pháp có đi có lại được quy định trong khuôn khổ pháp lý quốc gia, cũng như các cơ chế liên quan được thiết lập trong thỏa thuận Mercosur-Liên minh Châu Âu và hệ thống thương mại đa phương”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại hồi tháng 5/2026

Nguồn video: VTV
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