BR-VT: Thuận Viên Phát trúng gói thầu làm đường gần 10 tỷ

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; ngày 26/05/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Xuyên Mộc ký Quyết định số KQ2500094353_2505221553 - phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng, thuộc dự án Đường giao thông ấp Khu I-5, I-6, I-7, I-8, xã Bình Châu/85 hộ.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thuận Viên Phát (Thuận Viên Phát) là đơn vị trúng thầu với giá 9,831 tỷ đồng (giá gói thầu 10,908 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Quyết định số KQ2500094353_2505221553 (Nguồn: MSC)

Dự án Đường giao thông ấp Khu I-5, I-6, I-7, I-8, xã Bình Châu/85 hộ được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt KHLCNT ngày 11/03/2025 (theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND). Tổng mức đầu tư dự án 12,464 tỷ đồng (trong đó Gói thầu xây dựng) được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách huyện.

Ngày 19/03/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Xuyên Mộc phê duyệt E-HSMT Gói thầu xây dựng, thuộc dự án Đường giao thông ấp Khu I-5, I-6, I-7, I-8, xã Bình Châu/85 hộ.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, ngoài Thuận Viên Phát dự và trúng tại gói thầu này thì còn 3 nhà thầu khác tham dự, gồm:

Liên danh Công ty Nguyễn Đức và An Phát Vũng Tàu (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nguyễn Đức, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu) trượt thầu do không xếp hạng do chỉ có 01 nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật;

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Thời Đại trượt thầu do Không xếp hạng do chỉ có 01 nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Một góc nhìn tại trung tâm huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Internet

Năng lực nhà thầu

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Thuận Viên Phát (địa chỉ trụ sở tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thành lập năm 2017; người đại diện pháp luật là Đỗ Thị Tú Uyên.

Theo một vài số liệu mà PV tham khảo được, từ năm 2018 đến nay, Thuận Viên Phát đã tham gia khoảng 146 gói thầu; trong đó, trúng khoảng 137 gói. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 615,926 tỷ đồng (cả trong vai trò độc lập và liên danh).

Trong năm 2025, doanh nghiệp đã trúng 8/9 gói thầu (liên danh lẫn độc lập)…