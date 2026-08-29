Bôi 'kem bảy màu' dưỡng da, người bệnh bất ngờ nổi mụn do corticosteroid

Tưởng là kem trị da thông thường, người bệnh dùng “kem bảy màu” kéo dài rồi xuất hiện hàng loạt tổn thương dạng mụn viêm.

Corticosteroid bôi có thể giảm đỏ, ngứa nhanh nhưng dùng sai cách, nhất là trên mặt, có nguy cơ gây mụn và tổn thương da.

Một tuýp kem bôi được sử dụng theo kinh nghiệm hoặc tên gọi dân gian có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu người dùng không biết rõ thành phần và chỉ định. Đặc biệt, với các thuốc bôi có chứa corticosteroid, việc tự ý sử dụng kéo dài trên da mặt có thể dẫn đến nhiều tác dụng không mong muốn.

Dùng “kem bảy màu”, mụn xuất hiện nhiều vị trí

Khoa Da liễu, Miễn dịch và Dị ứng, Bệnh viện 19-8 tiếp nhận một người bệnh đến khám trong tình trạng xuất hiện nhiều sẩn đỏ, tổn thương dạng mụn viêm tại vùng cằm, cổ, vai và ngực. Trên da còn có các vết thâm sau viêm.

Khai thác tiền sử cho thấy trước đó người bệnh đã sử dụng loại kem thường được gọi là “kem bảy màu” để bôi ở vùng mặt, cổ và ngực.

Bôi "kem bảy màu" bệnh nhân bị nổi mụn - Ảnh BVCC

Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định các tổn thương có liên quan đến việc sử dụng thuốc bôi không phù hợp. Người bệnh được hướng dẫn ngừng sử dụng sản phẩm và điều trị theo tình trạng tổn thương da.

Sau điều trị, tình trạng da cải thiện rõ. Tuy nhiên, một số nốt mụn nhỏ và các vết thâm sau viêm vẫn cần tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Corticosteroid có thể gây mụn dạng trứng cá

Corticosteroid bôi là nhóm thuốc có giá trị trong điều trị nhiều bệnh lý da liễu. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng bệnh, đúng hoạt lực, vị trí và đúng thời gian sử dụng.

Việc tự ý dùng kéo dài, đặc biệt trên vùng da mặt hoặc diện rộng, có thể gây nhiều tác dụng không mong muốn. Trong đó có mụn dạng trứng cá do steroid, viêm da quanh miệng, giãn mạch, teo da và thay đổi sắc tố.

Không chỉ gây tổn thương trực tiếp, corticosteroid còn có thể làm che lấp biểu hiện bệnh, khiến một số nhiễm trùng da diễn biến phức tạp hơn và gây khó khăn cho việc chẩn đoán, điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Mụn liên quan đến corticosteroid thường biểu hiện bằng các sẩn và mụn mủ khá đồng đều. Tổn thương có thể xuất hiện ở mặt, ngực, lưng, vai hoặc những vùng da tiếp xúc với thuốc.

Điều đáng lưu ý là corticosteroid có khả năng làm giảm nhanh tình trạng đỏ, ngứa và viêm. Vì thấy da “đỡ” nhanh, người dùng dễ lầm tưởng thuốc phù hợp và tiếp tục bôi trong thời gian dài. Tuy nhiên, giảm triệu chứng ban đầu không đồng nghĩa thuốc phù hợp với mọi bệnh da hoặc có thể sử dụng lâu dài.

Không dùng thuốc bôi theo tên gọi dân gian

Với những sản phẩm được gọi bằng tên dân gian như “kem bảy màu”, người sử dụng không nên chỉ dựa vào tên gọi để xác định thành phần hoặc mức độ an toàn. Với thuốc phối hợp nhiều hoạt chất, cần biết rõ thành phần, chỉ định và cách sử dụng.

Người dân cũng không nên tự dùng thuốc bôi chứa corticosteroid để điều trị mụn, nám hoặc những tổn thương da chưa rõ nguyên nhân. Không sử dụng thuốc của người khác hoặc mua thuốc theo lời mách bảo rồi tự bôi kéo dài.

Nếu sau một thời gian sử dụng thuốc bôi, da xuất hiện mụn bất thường, đỏ rát, giãn mạch hoặc tổn thương ngày càng tăng, người bệnh không nên tiếp tục tự xử lý hay liên tục đổi sang sản phẩm khác. Thay vào đó, cần khám chuyên khoa Da liễu để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp.

CNĐD Trần Thị Mai (Khoa Da liễu - Bệnh viện 19-8)

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