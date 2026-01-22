Hà Nội

Xã hội

Công an Phú Thọ làm rõ vụ hợp thức hóa hơn 53 tấn hàng bằng hóa đơn khống

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc, gây thất thu ngân sách và rủi ro cho người dân.

Nguyễn Hinh

Ngày 22/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa phát hiện và khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” nhằm hợp thức hóa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra kho chứa hàng Hoàng Ánh tại Chợ đầu mối nông sản và hệ thống kho vận Vĩnh Tường, thôn Đông, xã Vĩnh Thành.

Hình ảnh tại quá trình kiểm tra
Hình ảnh tại quá trình kiểm tra. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa gồm táo đỏ, táo đen, kỷ tử, quả la hán, mộc nhĩ, trà sơn mật, cỏ ngọt, lá phan tả, nấm đông trùng, ý dĩ, tâm sen với tổng khối lượng 53.255 kg. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Làm việc với cơ quan công an, chủ hộ kinh doanh Vũ Văn Quân (SN 2000, trú tại thôn Trúc Lâm, xã Thổ Tang) khai nhận đã mua số hàng hóa trên của một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc tên gọi là “Hoa”, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, Quân thuê kho có diện tích khoảng 400m² tại Chợ đầu mối nông sản và hệ thống kho vận Vĩnh Tường, lấy tên kho là Hoàng Ánh để tập kết, lưu giữ hàng hóa.

Do hàng hóa đầu vào không có chứng từ hợp pháp, từ ngày 8/5 đến 22/9, Vũ Văn Quân đã mua 20 số hóa đơn bán hàng ghi khống của Công ty Tuấn Phát thông qua Hoàng Thị Diệu Linh nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa bán ra. Giá mua hóa đơn được thỏa thuận bằng 2% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn, với tổng số tiền 6.630.000 đồng.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Thị Diệu Linh là người trực tiếp thỏa thuận, xuất bán hóa đơn ghi khống, tạo lập và ký số trên hóa đơn điện tử của Công ty Tuấn Phát để giao cho Quân, đồng thời nhận tiền từ việc bán hóa đơn. Hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Phượng Vân và Công ty TNHH Hải Dương Đăng, đồng thời khởi tố bị can đối với Đại Văn Vân và Nguyễn Hữu Dương theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mời quý độc giả xem thêm video: TP. HCM phát hiện gần 11 ngàn trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

(Nguồn: THĐT)

