Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

'Cái bẫy' pháp lý khi đổi tiền lẻ trái phép dịp Tết

Không chỉ người tổ chức đổi tiền trái phép, người sử dụng dịch vụ cũng đứng trước nhiều rủi ro.

Thiên Tuấn

Mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi, lễ chùa, cúng bái lại tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, các dịch vụ đổi tiền trái phép tiếp tục “nở rộ” trên không gian mạng, hoạt động ngày càng tinh vi, công khai và tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng cho cả người cung cấp lẫn người sử dụng dịch vụ.

RAO ĐỔI TIỀN CÔNG KHAI TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Thời gian gần đây, chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên Facebook, Zalo hay Telegram, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt tài khoản, hội nhóm rao đổi tiền mới, tiền lẻ với đủ mệnh giá, kèm quảng cáo “đổi nhanh – phí thấp – giao tận nơi”. Nhiều tài khoản còn livestream, đăng hình ảnh xấp tiền dày, cam kết “uy tín – lâu năm”, tạo cảm giác hoạt động hợp pháp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn các dịch vụ này đều không thông qua bất kỳ kênh được pháp luật cho phép nào.

anh-chup-man-hinh-2026-02-11-luc-100956.png
Công an tỉnh Quảng Ninh triệu tập T.M.H về hành vi đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ “đổi tiền lẻ” trên mạng xã hội Facebook.

Tại Quảng Ninh, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện và triệu tập công dân T.M.H (sinh năm 1998, trú tại phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ “đổi tiền lẻ” trên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan Công an, T.M.H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định của pháp luật, cam kết gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và không tái phạm.

Không chỉ Quảng Ninh, những năm gần đây, Công an nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh… cũng liên tục phát hiện, xử lý các trường hợp tương tự, từ cá nhân nhỏ lẻ đến các nhóm tổ chức đổi tiền quy mô lớn, thu lợi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi mùa Tết.

VẪN 'NHẮM MẮT LÀM LIỀU'

Theo Thông tư số 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền như Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện hoạt động thu, đổi tiền.

Mọi hành vi tổ chức đổi tiền để hưởng chênh lệch, thu phí khi không có chức năng ngân hàng đều bị coi là vi phạm pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Huy (Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích: “Không ít người cho rằng đổi tiền lẻ chỉ là dịch vụ nhỏ, mang tính ‘tiện ích’, nhưng thực chất đây là hoạt động tài chính – tiền tệ đặc thù, chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Việc cá nhân tự ý đổi tiền để hưởng chênh lệch là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, không phụ thuộc số tiền nhiều hay ít”.

Theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 20–40 triệu đồng, tổ chức bị phạt từ 40–80 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp. Trong trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, lưu hành tiền giả hoặc rửa tiền, người vi phạm còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Không chỉ người tổ chức đổi tiền trái phép, người sử dụng dịch vụ cũng đứng trước nhiều rủi ro.

Thực tế đã ghi nhận không ít trường hợp người dân chuyển khoản trước để “giữ tiền”, sau đó bị chặn liên lạc; hoặc nhận tiền thiếu, tiền rách, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Đáng lo ngại hơn, một số trường hợp còn vô tình tiếp tay cho hành vi lưu hành tiền giả.

Chuyên gia về tài chính, ngân hàng Nguyễn Đức Sơn cảnh báo: “Các giao dịch đổi tiền không chính thống hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan quản lý. Khi xảy ra tranh chấp, lừa đảo hay liên quan đến tiền giả, người dân rất khó được bảo vệ quyền lợi, thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm liên đới”.

SIẾT CHẶT QUẢN LÝ KHÔNG GIAN MẠNG

Theo cơ quan chức năng, việc xử lý các dịch vụ đổi tiền trái phép trên mạng xã hội không chỉ nhằm răn đe, mà còn để bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao lợi dụng dịp cao điểm lễ, Tết để trục lợi.

Công an các địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các quảng cáo đổi tiền trên mạng xã hội; khi có nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ, cần đến các điểm giao dịch hợp pháp theo quy định. Đồng thời, người dân được khuyến khích chủ động tố giác các tài khoản, hội nhóm nghi vấn để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành “mặt trận” mới của các hành vi vi phạm pháp luật, việc tuân thủ quy định, nâng cao hiểu biết pháp lý không chỉ giúp người dân tránh rủi ro, mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết.

#quảng ninh #đổi tiền lẻ #tiền tệ #tiền mặt #tết nguyên đán

Bài liên quan

Xã hội

Thị trường vé xe Tết sôi động trước giờ G

Dự báo từ nay đến sát ngày nghỉ Tết, phần lớn chuyến xe trên các tuyến này sẽ nhanh chóng được đặt kín.

Chỉ còn 3 ngày nữa bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thị trường vận tải hành khách đường bộ đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về nhu cầu đi lại. Nhiều tuyến đường dài xuất phát từ Hà Nội đã kín vé trong các ngày cao điểm, buộc doanh nghiệp vận tải và các bến xe phải kích hoạt phương án tăng chuyến, bổ sung phương tiện nhằm bảo đảm năng lực phục vụ.

TUYẾN ĐƯỜNG DÀI GHI NHẬN TÌNH TRẠNG 'CHÁY VÉ' SỚM

Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng bắn pháo hoa tại 12 điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, toàn thành phố sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp. Trong đó, thành phố tổ chức 2 điểm tại khu vực Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố (phường Thuỷ Nguyên) và khu vực Quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị). 3 điểm còn lại được các địa phương, đơn vị tổ chức tại khu vực Bờ hồ hạnh phúc phường Kiến An, Sân vận động trung tâm xã Kiến Hải, Công viên và quảng trường khu đô thị Vinhomes Vũ Yên (phường Thuỷ Nguyên).

55555.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Quảng Ninh ra 'tối hậu thư' với dự án treo, xem xét trách nhiệm

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, gắn tiến độ xử lý cụ thể cho từng dự án.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, dự án vướng mắc, kéo dài, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026. Chỉ đạo được nêu tại Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công sau buổi làm việc.

anh-chup-man-hinh-2026-02-09-luc-100026.png
Ảnh minh hoạ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới