Băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia lĩnh hơn 100 năm tù

Với cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Đào Văn Thủ cùng đồng phạm bị Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt hơn 100 năm tù.

Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đào Văn Thủ cùng đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện theo phương thức phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Toàn cảnh phiên toà xét xử băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo bản cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, các bị cáo, gồm: Đào Văn Thủ, Vũ Văn Khiêm, Trần Thị Vui, Nguyễn Văn Vương, Vũ Quang Khải, Đinh Văn Sang, Hoàng Thị Việt Anh, (cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh); Đinh Văn Quân, Lê Văn Chiến, Trần Văn Thuận, Lê Thị Linh, Trần Quốc Duy, Triệu Hoài Thu, Lưu Hoàng Nam, Đào Quỳnh Trang và Nguyễn Duy Khánh (cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa), sang Campuchia làm việc cho một tổ chức lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.

Tại đây, các bị cáo được tổ chức lừa đảo phân công thực hiện nhiệm vụ như tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu về công việc làm tại nhà là đánh giá 5 sao và review tốt về nhà hàng, khách sạn, resort trên Google Maps, tạo lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn các bước tham gia đầu tư, lôi kéo và thúc giục các bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do tổ chức chỉ định.

Theo cơ quan chức năng xác định, hành vi của các bị cáo đã tạo điều kiện để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 07 bị hại với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đào Văn Thủ 13 năm tù; Đinh Văn Quân, Đinh Văn Sang mỗi bị cáo 12 năm tù; Lê Văn Chiến 8 năm tù; Nguyễn Văn Vương, Vũ Văn Khiêm, Trần Văn Thuận, Lưu Hoàng Nam, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy cùng 7 năm 6 tháng tù; Trần Thị Vui, Lê Thị Linh, Triệu Hoài Thu, Hoàng Thị Việt Anh cùng lĩnh 7 năm tù; bị cáo Đào Quỳnh Trang (phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi) 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Duy Khánh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.