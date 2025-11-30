Hà Nội

Sống Khỏe

Bộ Y tế bổ sung 3 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào nhóm A

3 bệnh mới gồm cúm A(H5N6), cúm A(H9N2) và Nipah được thêm vào danh mục nhóm A, tăng cường giám sát các dịch bệnh nguy hiểm.

Bình Nguyên

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định mới, bổ sung ba bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vào nhóm A gồm cúm A(H5N6), cúm A(H9N2) và Nipah – những tác nhân có khả năng lan nhanh, phát tán rộng và gây tử vong cao.

Đây là nhóm bệnh yêu cầu giám sát nghiêm ngặt và xử lý khẩn cấp theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Sau cập nhật này, danh mục nhóm A hiện gồm các bệnh như bại liệt, cúm A(H5N1), dịch hạch, đậu mùa, tả, sốt vàng, sốt Tây sông Nin (Nile), sốt xuất huyết do các virus Ebola, Lassa, Marburg, viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới xuất hiện chưa rõ tác nhân.

9 bệnh được đưa vào nhóm B, nhóm có khả năng lây lan nhanh và có thể gây tử vong gồm bệnh do Haemophilus influenzae týp b, phế cầu, RSV, vi khuẩn Legionella pneumophila, virus HPV, vi khuẩn Whitmore, virus Chikungunya, ngộ độc botulinum và vi khuẩn Listeria monocytogenes.

Ảnh minh họa/Internet

Nhóm B hiện bao phủ rộng các bệnh lây nhiễm phổ biến ở Việt Nam như sởi, thủy đậu, tay chân miệng, ho gà, bạch hầu, dại, lao phổi, sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue, viêm gan virus, viêm não virus, viêm màng não do não mô cầu, tiêu chảy do virus Rota, cùng nhiều bệnh khác có nguy cơ gây thành dịch.

Theo Bộ Y tế, bệnh truyền nhiễm là các bệnh do mầm bệnh bên ngoài xâm nhập vào cơ thể như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm. Bất kỳ ai cũng có thể mắc, những nhóm nguy cơ cao gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, bệnh nhân ung thư, người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, người sống chung với HIV, người có rối loạn miễn dịch, người chưa tiêm chủng đầy đủ và nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh.

Việc mở rộng danh mục bệnh truyền nhiễm giúp tăng khả năng cảnh báo, khoanh vùng và kiểm soát dịch sớm, đặc biệt trong bối cảnh nhiều tác nhân mới nổi liên tục được ghi nhận trên thế giới.

Các cơ sở y tế và người dân phải tuân thủ quy định phòng chống dịch ngặt nghèo hơn theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Khi phát hiện ca bệnh, người nghi ngờ mắc hoặc mang mầm bệnh nhóm A, các cơ sở y tế phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để khoanh vùng, khử khuẩn và xử lý ổ dịch. Bệnh nhân sau khi xuất viện cần đăng ký theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú.

Đặc biệt, quy định yêu cầu thi thể người tử vong do bệnh truyền nhiễm nhóm A phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong vòng 24 giờ.

Luật hiện hành phân chia bệnh truyền nhiễm thành 3 nhóm A, B và C dựa trên mức độ nguy hiểm giảm dần. Trong đó, nhóm A gồm các bệnh đặc biệt nguy hiểm, lan truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân. Nhóm C gồm các bệnh ít nguy hiểm hơn

Sống Khỏe

Hà Nội khuyến cáo chủ động phòng dịch bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu đang gia tăng, đặc biệt vào mùa đông xuân, bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Người dân cần cảnh giác, giữ vệ sinh và tiêm vắc-xin phòng bệnh hiệu quả.

Trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm một ca mắc bệnh não mô cầu, nâng tổng số ca trong năm 2025 lên 3 trường hợp. Dù chưa có ca tử vong, song ngành y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch khi thời tiết đang chuyển lạnh - điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, có hơn 12 nhóm huyết thanh, trong đó các nhóm A, B, C, W, Y thường gây bệnh ở người. Bệnh có thể xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng thường bùng phát thành ổ dịch nhỏ vào mùa đông – xuân khi thời tiết lạnh và ẩm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông mắc căn bệnh nguy hiểm do hút thuốc lá gần 30 năm

Nghiện thuốc lá gần 30 năm, gần đây xuất hiện những cơn đau đầu âm ỉ, người đàn ông 63 tuổi ở Hà Nội đi khám thì bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểm.

Ông N.V.Đ (63 tuổi, trú tại Hà Nội) đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân vì gần đây xuất hiện những cơn đau đầu âm ỉ, không kèm chóng mặt, không buồn nôn, không choáng váng hay yếu tay chân, nhưng đi khám lại phát hiện hẹp động mạch cảnh nặng do xơ vữa.

Ông Đ có tiền sử hút thuốc lá gần 30 năm (18-20 bao/tháng) - một trong những yếu tố nguy cơ chính gây xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, gia đình không có tiền sử bệnh tim mạch và chưa từng có triệu chứng nghi ngờ đột quỵ trước đó.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứ 3 giây có 1 người bị đột quỵ trên toàn cầu

Theo Tổ chức Đột quỵ thế giới, cứ mỗi 6 người thì có một người bị đột quỵ trong đời và cứ 3 giây lại có 1 ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu. 

Đột quỵ hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Đột quỵ thế giới, cứ mỗi 6 người thì có một người bị đột quỵ trong đời và cứ 3 giây lại có 1 ca đột quỵ mới xảy ra trên toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó có đến 50% ca bệnh dẫn đến tử vong hoặc tàn phế nghiêm trọng.

Xem chi tiết

