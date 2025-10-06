Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông mắc căn bệnh nguy hiểm do hút thuốc lá gần 30 năm

Nghiện thuốc lá gần 30 năm, gần đây xuất hiện những cơn đau đầu âm ỉ, người đàn ông 63 tuổi ở Hà Nội đi khám thì bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểm.

Bình Nguyên

Ông N.V.Đ (63 tuổi, trú tại Hà Nội) đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân vì gần đây xuất hiện những cơn đau đầu âm ỉ, không kèm chóng mặt, không buồn nôn, không choáng váng hay yếu tay chân, nhưng đi khám lại phát hiện hẹp động mạch cảnh nặng do xơ vữa.

Ông Đ có tiền sử hút thuốc lá gần 30 năm (18-20 bao/tháng) - một trong những yếu tố nguy cơ chính gây xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, gia đình không có tiền sử bệnh tim mạch và chưa từng có triệu chứng nghi ngờ đột quỵ trước đó.

Ông Đ được bác sĩ chỉ định thực hiện xét nghiệm và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu tìm nguyên nhân gây đau đầu. Sau đó, ông được chẩn đoán mắc bệnh động mạch cảnh do xơ vữa, hẹp nặng 90% động mạch cảnh trong bên phải, lóc tách nhỏ gốc động mạch cảnh trong bên trái; Bệnh động mạch vành mạn tính; Rối loạn lipid máu.

Theo BS.CKII Trần Hải Nam, Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân, hẹp động mạch cảnh nặng do xơ vữa là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ. Bệnh có thể làm giảm lưu lượng máu lên não, tăng nguy cơ tắc nghẽn, gây tổn thương não vĩnh viễn, liệt nửa người hoặc tử vong. Do đó, tầm soát mạch cảnh định kỳ là chìa khóa để phòng ngừa.

Bệnh động mạch cảnh do xơ vữa là tình trạng hẹp hoặc tắc nghẽn động mạch cảnh chung do sự tích tụ của các mảng xơ vữa bên trong lòng mạch. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi và có yếu tố nguy cơ như hút thuốc - nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 2-4 lần so với người không hút, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp...

“Trường hợp của ông Đ đã hút thuốc lá gần 30 năm (tương đương hơn 6.000 bao), đi khám vì các cơn đau đầu nhẹ thoáng qua nhưng đã phát hiện mảng xơ vữa gây hẹp 90% gốc động mạch trong phải, lóc tách nhỏ gốc động mạch cảnh trong. Đây là minh chứng rõ ràng cho tác động nghiêm trọng và âm thầm của thuốc lá lên hệ mạch máu não và tim mạch. Bên cạnh đó, khi thấy các dấu hiệu không rõ ràng như: Chóng mặt, buồn nôn, yếu liệt tay chân hay rối loạn ý thức, người bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao bị đột quỵ nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời”, BS Nam nhấn mạnh.

Phim chụp tổn thương của bệnh nhân. Ảnh CAND

Phim chụp tổn thương của bệnh nhân. Ảnh CAND

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh đột quỵ, người dân nên bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp, duy trì chỉ số mỡ máu, đường huyết ổn định, ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn và khám sức khỏe định kỳ. Đặc biệt, những người trên 40 tuổi, hút thuốc lâu năm, có bệnh tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, béo phì hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch nên đi tầm soát đột quỵ sớm.

Các xét nghiệm cần thiết để tầm soát bao gồm xét nghiệm mỡ máu, siêu âm Doppler mạch cảnh để phát hiện hẹp động mạch cảnh, điện tâm đồ, siêu âm tim và chụp CT/MRI sọ não cùng mạch máu não để đánh giá toàn diện nguy cơ.

Siêu âm Doppler động mạch cảnh là phương pháp đơn giản, không xâm lấn và có chi phí hợp lý, rất hiệu quả trong phát hiện sớm xơ vữa và hẹp động mạch cảnh. Việc tầm soát kết hợp các kỹ thuật khác giúp bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng tim mạch và thần kinh, từ đó có biện pháp điều trị kịp thời, giảm thiểu nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

#hút thuốc #xơ vữa động mạch #đột quỵ #tầm soát tim mạch #bệnh động mạch cảnh #kiểm tra sức khỏe

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông đột ngột ngất xỉu khi đang ngồi chơi với bạn

Người đàn ông ở Quảng Trị trong lúc ngồi chơi với bạn thì đột ngột ngất xỉu, được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Sáng 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các y, bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhân bị dị dạng mạch máu não phức tạp.

Trước đó, anh H.Đ.T. (35 tuổi, trú tại Quảng Trị) trong lúc đang ngồi chơi với bạn đột ngột đau đầu dữ dội rồi ngất xỉu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cụ bà 78 tuổi bị đột quỵ ngay trên giường bệnh được cứu sống

Một nữ bệnh nhân 78 tuổi bị đột quỵ ngay khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã được cấp cứu kịp thời nhờ quy trình đột quỵ nội viện.

Trường hợp bệnh nhân là bà V.T.T, 78 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Trước nhập viện 1 ngày bệnh nhân ở nhà mệt nhiều, khó thở tăng dần, ho, cảm giác nặng ngực trái, không đau đầu, không nôn, không sốt, không tê bì yếu liệt, đại tiểu tiện bình thường trên nền bệnh lý suy tim EF bảo tồn, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, Đái tháo đường type II. Được chỉ định nhập viện điều trị nội trú tại khoa Nội tim mạch.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu 3 bệnh nhân đột quỵ trong 24h

Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống, giảm thiểu di chứng, mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 là một trong số ít các bệnh viện tuyến tỉnh có năng lực triển khai tất cả các kỹ thuật điều trị nhồi máu não cấp từ điều trị tiêu sợi huyết đến lấy huyết khối cơ học.

Trong 24 giờ, từ ngày 18 - 19/9/2025, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã thực hiện thành công liên tiếp 3 ca can thiệp đột quỵ phức tạp. Đây là kỳ tích, thể hiện năng lực chuyên môn vượt trội, sự phối hợp hiệu quả của đội ngũ y tế, mang lại cơ hội sống và phục hồi cho nhiều người bệnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới