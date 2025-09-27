Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng về xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Sau mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xói lở taluy. Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng, triển khai giải pháp khắc phục khẩn cấp.

Bảo Giang

Ngày 27/9, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hiện tượng xói lở xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau những đợt mưa lớn kéo dài.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết có chiều dài hơn 100 km, được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2024, hiện đang trong thời gian bảo hành 24 tháng. Tuy nhiên, thời gian qua, mưa lớn liên tục tại khu vực tỉnh Lâm Đồng đã gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình.

z7027171923503-ef0fdfc9ab6a4e87e235974c19294f911.jpg
Mái taluy và mép nền cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau khi được gia cố, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: H.P.

Đặc biệt, tại các vị trí Km213+750, Km213+850, Km215+300 và Km215+620 thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã xuất hiện hiện tượng xói lở mái taluy.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai khắc phục bước đầu và phân luồng đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tổ chức cảnh báo, hót dọn đất cát, gia cố tạm thời nền đường để ngăn chặn hư hỏng lan rộng. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm bảo hành, có giải pháp khắc phục lâu dài và rà soát toàn tuyến để phát hiện kịp thời những điểm có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng mưa bão.

Báo cáo cũng khẳng định mục tiêu bảo đảm cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết vận hành ổn định, an toàn và thông suốt.

#xói lở cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết #báo cáo Thủ tướng về xói lở #giải pháp khắc phục cao tốc #bảo trì cao tốc sau mưa lớn #an toàn giao thông tuyến cao tốc #các vị trí xói lở taluy

Bài liên quan

Chính trị

Chính phủ giao Lâm Đồng thẩm quyền đầu tư dân dụng sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Lâm Đồng được giao thẩm quyền chấm dứt BOT, phê duyệt đầu tư mới hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết, bảo đảm tiến độ dự án.

Ngày 24/9, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 9014/VPCP-CN về việc đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết – hạng mục hàng không dân dụng.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư, Văn phòng Chính phủ thông tin rõ: Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, đồng thời quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhiều tuyến đường ở Đà Lạt ngập nặng, bờ taluy sập sau mưa lớn

Trận mưa diện rộng ở Đà Lạt gây ngập nhiều khu dân cư, đất đá từ bờ taluy dài hơn 5m tràn lấp lối đi, chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả.

Tối 10/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 2 ngày 9 – 10/9, nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa lớn, có nơi mưa rất to kèm gió lốc, gây sạt lở và ngập úng cục bộ.

Trận mưa xối xả làm ngập sâu nhiều tuyến đường, cuốn trôi cả ô tô.
Xem chi tiết

Xã hội

Đình chỉ công tác nữ công chức ở Lâm Đồng liên quan vụ hành hung

UBND phường B’Lao (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày với bà Phan Bích Trâm để làm rõ liên quan vụ chị V.T.H.H bị chặn đánh.

Ngày 6/9, UBND phường B’Lao (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Phan Bích Trâm, công chức đang công tác tại phường, để xác minh làm rõ liên quan vụ việc chị V.T.H.H bị hành hung trước cửa nhà riêng.

Theo quyết định, bà Trâm bị tạm đình chỉ 15 ngày, kể từ ngày 3/9. Bà Trâm được xác định có mặt và trực tiếp tham gia trong nhóm ba người chặn đánh chị H. vào chiều 24/8 trên đường Trần Phú, phường B’Lao. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới