Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng về xói lở trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Sau mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xói lở taluy. Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng, triển khai giải pháp khắc phục khẩn cấp.

Ngày 27/9, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hiện tượng xói lở xảy ra trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau những đợt mưa lớn kéo dài.

Theo Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết có chiều dài hơn 100 km, được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2024, hiện đang trong thời gian bảo hành 24 tháng. Tuy nhiên, thời gian qua, mưa lớn liên tục tại khu vực tỉnh Lâm Đồng đã gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết cấu công trình.

Mái taluy và mép nền cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sau khi được gia cố, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: H.P.

Đặc biệt, tại các vị trí Km213+750, Km213+850, Km215+300 và Km215+620 thuộc xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã xuất hiện hiện tượng xói lở mái taluy.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai khắc phục bước đầu và phân luồng đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã tổ chức cảnh báo, hót dọn đất cát, gia cố tạm thời nền đường để ngăn chặn hư hỏng lan rộng. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trách nhiệm bảo hành, có giải pháp khắc phục lâu dài và rà soát toàn tuyến để phát hiện kịp thời những điểm có nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng mưa bão.

Báo cáo cũng khẳng định mục tiêu bảo đảm cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết vận hành ổn định, an toàn và thông suốt.