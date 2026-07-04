Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang kiểm tra chính sách dân tộc tại xã Lạc Dương

Xã Lạc Dương hiện là đơn vị hành chính cấp xã có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Lâm Đồng với quy mô hơn 828 km² sau khi thực hiện sáp nhập toàn bộ địa giới của 3 xã: Đạ Sar, Đạ Nhim và Đạ Chais . Địa bàn này hiện có hơn 14.200 cư dân sinh sống, trong đó cơ cấu dân số mang tính đặc thù cao khi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 86%, chủ yếu là người K'Ho - Cil .

Theo số liệu thống kê từ chính quyền địa phương, tính đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại địa bàn sáp nhập này đã đạt mức khoảng 64 triệu đồng/người/năm . Định hướng kinh tế của vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đang tập trung nâng cao giá trị ngành nông nghiệp thông qua các mô hình canh tác chủ lực gồm cà phê, rau, hoa, kết hợp phát triển chăn nuôi và nuôi cá nước lạnh . Ngoài ra, việc duy trì cơ chế giao khoán quản lý và bảo vệ rừng ổn định đã trực tiếp tạo thêm nguồn sinh kế phụ trợ cho gần 2.000 hộ gia đình tại địa phương . Hệ thống hạ tầng thiết yếu cũng ghi nhận những chuyển biến đồng bộ với tỷ lệ hộ dân tiếp cận điện sinh hoạt đạt 99,5% và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã đạt 95,6% .

Về nguồn lực tài chính thực hiện các chính sách an sinh, trong giai đoạn 2025 - 2026, xã Lạc Dương được phân bổ tổng kinh phí hơn 2,18 tỷ đồng trích từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia . Dòng vốn này được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất, hỗ trợ người dân mua sắm giống cây trồng, vật tư, máy móc cơ giới nhằm phục vụ mục tiêu chuyển đổi mô hình kinh tế, thúc đẩy công tác giảm nghèo đa chiều .

Bên cạnh mục tiêu kinh tế, địa phương tiếp tục duy trì kinh phí cho công tác bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua các câu lạc bộ cồng chiêng, phục dựng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần và phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo trong khối đại đoàn kết .

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tại buổi làm việc với xã Lạc Dương. (Ảnh: Xuân Anh)

Trước những đặc thù về diện tích và nhân khẩu học của đơn vị sau sáp nhập, chiều 2/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Lạc Dương . Biện pháp phối hợp giám sát của địa phương có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng ban lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo .

Tại hội nghị trực tiếp, đại diện cấp ủy và chính quyền địa phương xã Lạc Dương đã gửi các kiến nghị cụ thể tới Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh . Nội dung đề xuất tập trung vào việc tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn trung hạn để hoàn thiện hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ tài chính cho sản xuất, mở rộng quy mô đào tạo nghề và chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để phục vụ giảm nghèo bền vững .

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng lãnh đạo UBND tỉnh trao quà động viên cho các người có uy tín và hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lạc Dương. (Ảnh: Xuân Anh)

Ghi nhận các kết quả và kiến nghị từ cơ sở, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác đã tiến hành trao tặng các suất quà hỗ trợ an sinh trực tiếp . Cụ thể, đoàn đã trao quà cho tập thể UBND xã Lạc Dương; tặng 24 suất quà cho các cá nhân là người có uy tín trong cộng đồng dân cư và 78 suất quà cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn xã cùng một số khu vực liên quan . Các phần quà từ cơ quan quản lý Trung ương nhằm kịp thời động viên các hộ gia đình khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế hộ và ổn định đời sống .