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[GALLERY] Cận cảnh Toyota Corolla Cross Z Adventure đặc biệt kỷ niệm 60 năm

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Toyota Corolla Cross Z Adventure đặc biệt kỷ niệm 60 năm

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm dòng xe Toyota Corolla, Toyota đã giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu Corolla Cross mang tên Z Adventure tại thị trường Nhật Bản.

Tâm Võ
Toyota vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu xe SUV Corolla Cross mang tên Z Adventure tại thị trường Nhật Bản. Phiên bản này được phát triển dựa trên Corolla Cross hiện hành đang được bán ra trên thị trường.
Toyota vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của mẫu xe SUV Corolla Cross mang tên Z Adventure tại thị trường Nhật Bản. Phiên bản này được phát triển dựa trên Corolla Cross hiện hành đang được bán ra trên thị trường.
Tuy nhiên phiên bản Toyota Corolla Cross Z Adventure bản đặc biệt này sẽ được đi kèm một số thay đổi về thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất và công nghệ an toàn nhằm tạo dấu ấn riêng trong cột mốc kỷ niệm 60 năm của dòng xe Corolla.
Tuy nhiên phiên bản Toyota Corolla Cross Z Adventure bản đặc biệt này sẽ được đi kèm một số thay đổi về thiết kế ngoại thất, trang bị nội thất và công nghệ an toàn nhằm tạo dấu ấn riêng trong cột mốc kỷ niệm 60 năm của dòng xe Corolla.
Ở ngoại thất, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở lưới tản nhiệt mới với logo chữ “C” sơn đen nổi bật, kết hợp cản trước thiết kế dày hơn và chi tiết ốp bạc phía dưới. Cản sau cũng được làm mới theo phong cách tương tự.
Ở ngoại thất, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở lưới tản nhiệt mới với logo chữ “C” sơn đen nổi bật, kết hợp cản trước thiết kế dày hơn và chi tiết ốp bạc phía dưới. Cản sau cũng được làm mới theo phong cách tương tự.
Ngoài ra, Toyota bổ sung huy hiệu kỷ niệm 60 năm ở trên chắn bùn trước trước của Corolla Cross Z Adventure để tăng tính nhận diện.Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch với thiết kế mới, hoàn thiện bởi màu xám mờ.
Ngoài ra, Toyota bổ sung huy hiệu kỷ niệm 60 năm ở trên chắn bùn trước trước của Corolla Cross Z Adventure để tăng tính nhận diện.Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch với thiết kế mới, hoàn thiện bởi màu xám mờ.
Đáng chú ý là phối màu ngoại thất hai tông Black và Urban Khaki, mang đến diện mạo trung tính và khác biệt hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Toyota cũng bổ sung thêm tùy chọn màu Platinum White Pearl Mica và Mud Bath, đi cùng mui xe màu đen.
Đáng chú ý là phối màu ngoại thất hai tông Black và Urban Khaki, mang đến diện mạo trung tính và khác biệt hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, Toyota cũng bổ sung thêm tùy chọn màu Platinum White Pearl Mica và Mud Bath, đi cùng mui xe màu đen.
Bên trong khoang lái, Corolla Cross Z Adventure được bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc kim loại trên bảng táp-lô và vô-lăng. Vô-lăng cũng được tích hợp thêm chức năng sưởi, kích hoạt bằng nút bấm mới đặt gần cụm điều khiển trung tâm.
Bên trong khoang lái, Corolla Cross Z Adventure được bổ sung các chi tiết trang trí màu bạc kim loại trên bảng táp-lô và vô-lăng. Vô-lăng cũng được tích hợp thêm chức năng sưởi, kích hoạt bằng nút bấm mới đặt gần cụm điều khiển trung tâm.
Ghế ngồi của Toyota Corolla Cross Z Adventure phiên bản đặc biệt này sử dụng chất liệu phối hợp giữa da tổng hợp và vải, đồng thời áp dụng tông màu hai màu tương đồng với phong cách ngoại thất.
Ghế ngồi của Toyota Corolla Cross Z Adventure phiên bản đặc biệt này sử dụng chất liệu phối hợp giữa da tổng hợp và vải, đồng thời áp dụng tông màu hai màu tương đồng với phong cách ngoại thất.
Ngoài ra, mọt số chi tiết bên trong nội thất của phiên bản đặc biệt này còn được trang trí bằng nhiều chi tiết có màu sắc riêng trên bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm, vô lăng và tấm ốp cửa, kết hợp với đường chỉ khâu cùng màu.
Ngoài ra, mọt số chi tiết bên trong nội thất của phiên bản đặc biệt này còn được trang trí bằng nhiều chi tiết có màu sắc riêng trên bảng điều khiển, bảng điều khiển trung tâm, vô lăng và tấm ốp cửa, kết hợp với đường chỉ khâu cùng màu.
Toyota Corolla Cross Z Adventure không thay đổi động cỡ, vẫn là khối động cơ xăng 1.8 lít hoặc động cơ hybrid 1.8 lít, trong khi Corolla Sport vẫn giữ nguyên động cơ xăng 2.0 lít, đây là lựa chọn duy nhất được cung cấp tại Nhật Bản.
Toyota Corolla Cross Z Adventure không thay đổi động cỡ, vẫn là khối động cơ xăng 1.8 lít hoặc động cơ hybrid 1.8 lít, trong khi Corolla Sport vẫn giữ nguyên động cơ xăng 2.0 lít, đây là lựa chọn duy nhất được cung cấp tại Nhật Bản.
Về công nghệ an toàn, phiên bản đặc biệt này được nâng cấp hệ thống camera toàn cảnh với tính năng hiển thị “xuyên gầm”. Xe cũng được bổ sung cảnh báo điểm mù, hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe khi lùi đỗ,...
Về công nghệ an toàn, phiên bản đặc biệt này được nâng cấp hệ thống camera toàn cảnh với tính năng hiển thị “xuyên gầm”. Xe cũng được bổ sung cảnh báo điểm mù, hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe khi lùi đỗ,...
Các chức năng an toàn khác như; phát hiện người đi bộ và tính năng cảnh báo mở cửa an toàn nhằm phát hiện phương tiện, người đi bộ hoặc xe đạp đang tới gần... Mức giá xe Toyota Corolla Cross Z Adventure bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm này hiện vẫn chưa công bố chính thức tại Nhật Bản.
Các chức năng an toàn khác như; phát hiện người đi bộ và tính năng cảnh báo mở cửa an toàn nhằm phát hiện phương tiện, người đi bộ hoặc xe đạp đang tới gần... Mức giá xe Toyota Corolla Cross Z Adventure bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm này hiện vẫn chưa công bố chính thức tại Nhật Bản.
Video: Chi tiết Toyota Corolla Cross Z Adventure bản đặc biệt kỷ niệm 60 năm.
Tâm Võ
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