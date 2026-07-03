Hà Nội xử lý 25 xe tự chế, ngăn hiểm họa tai nạn từ phương tiện "3 không"

Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7/2026, CSGT Hà Nội xử lý 25 xe tự chế vi phạm, đề xuất tịch thu toàn bộ nhằm ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, từ ngày 15/5 đến 1/7/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 (Phòng Cảnh sát giao thông) đã phát hiện, xử lý 25 trường hợp điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp tham gia giao thông trái quy định.

Các trường hợp vi phạm được phát hiện trên các tuyến đường thuộc địa bàn các xã An Khánh, Hạ Bằng, Hưng Đạo, Quốc Oai, Tây Phương và một số khu vực lân cận. Toàn bộ phương tiện đều bị lập hồ sơ, đề xuất tịch thu theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Fanpage Công an thành phố Hà Nội

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, địa bàn do Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 quản lý có nhiều khu đô thị, công trình xây dựng, kéo theo nhu cầu vận chuyển vật liệu, hàng hóa lớn. Tuy nhiên, vì lợi ích trước mắt, một số cá nhân vẫn sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp để vận chuyển hàng hóa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng cho biết phần lớn các phương tiện tự chế đều không có nguồn gốc hợp pháp, không được đăng ký, đăng kiểm và không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Nhiều xe còn bị cơi nới kích thước, chở hàng quá tải, quá khổ, làm tăng nguy cơ mất lái, lật xe hoặc va chạm với các phương tiện khác, đặc biệt trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Ảnh: Fanpage Công an thành phố Hà Nội

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không chế tạo, mua bán hoặc sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp trái quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, việc xử lý nghiêm xe tự chế không chỉ nhằm chấn chỉnh vi phạm mà còn hướng tới mục tiêu ngăn chặn từ gốc loại phương tiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.