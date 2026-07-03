Làm giả hồ sơ, biến hàng Trung Quốc thành Canada để trúng thầu 89 tỷ đồng

Các đối tượng làm giả hồ sơ kỹ thuật, biến hàng Trung Quốc thành hàng có xuất xứ Canada để trúng hơn 30 gói thầu với tổng giá gần 90 tỷ đồng.

Ngày 3/7, Công an TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Minh, Lý Ngọc Thu và Lý Ngọc Tuyết để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng Đặng Ngọc Minh còn bị khởi tố thêm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Quá trình nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện nhóm đối tượng do Đặng Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hải Đăng, cầm đầu có dấu hiệu sử dụng nhiều tài liệu giả mạo về tính năng kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và biên bản thử nghiệm điển hình của các loại máy cắt hạ thế để đưa vào hồ sơ dự thầu, qua đó trúng nhiều gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho các công ty điện lực trên địa bàn TP HCM.

Nhận thấy thủ đoạn của các đối tượng được thực hiện tinh vi, có tổ chức và sai phạm diễn ra trong thời gian dài, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, nhằm tạo lợi thế khi tham gia các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị ngành điện, Minh đã chỉ đạo Lý Ngọc Thu (con dâu của Minh), Giám đốc Công ty TNHH Eletromar (sau đổi tên thành Công ty Emaar Energy), cùng Lý Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Phasetimes, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Sau khi nhập khẩu, các đối tượng làm giả hồ sơ, tài liệu nhằm “hô biến” hàng hóa thành sản phẩm có xuất xứ Canada, đồng thời hợp thức hóa các tài liệu về tính năng, thông số kỹ thuật và kết quả thử nghiệm để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã trúng hơn 30 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho nhiều đơn vị điện lực trên địa bàn TP HCM với tổng giá trị hơn 89 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng không chỉ làm sai lệch tính cạnh tranh, công bằng trong hoạt động đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị của các đơn vị điện lực, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thiệt hại.