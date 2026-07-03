Chiếm đoạt tiền học viên, cựu Giám đốc Đại học Huế lĩnh 13 năm tù

Ngày 3/7, Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên án vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lê Anh Phương - cựu Giám đốc Đại học Huế và bị cáo Nguyễn Văn Vinh - cựu Phó trưởng phòng đào tạo sau đại học, Trường đại học Sư phạm Huế.

Trước đó, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm hôm 01/7, tuy nhiên do vụ việc phức tạp nên hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài.

Theo cáo trạng, năm 2021, khi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Lê Anh Phương biết các học viên cao học cần có chứng chỉ ngoại ngữ bậc B1 để đủ điều kiện đầu ra. Do nhà trường không có chức năng cấp chứng chỉ này, Lê Anh Phương đã thỏa thuận với Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế để phối hợp tổ chức ôn và thi cho học viên.

Theo quy định, mức kinh phí ôn thi là 4,9 triệu đồng/học viên, trong đó đơn vị chủ trì trích lại 30% kinh phí để hỗ trợ đơn vị phối hợp. Tuy nhiên, Lê Anh Phương không đưa nội dung này ra bàn bạc tại hội đồng nhà trường mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh soạn thảo thông báo, tự ý nâng mức thu lên 7,5 triệu đồng/học viên, cao hơn quy định 2,6 triệu đồng.

Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Ngay sau đó, từ tháng 7 và 9/2021, Nguyễn Văn Vinh cùng các chuyên viên soạn thảo hai thông báo để Phương ký ban hành. Tin tưởng vào văn bản của nhà trường, 1.050 học viên cao học thuộc hai khóa K29 và K30 đã nộp tiền.

Theo cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền thu của học viên là hơn 7,8 tỷ đồng. Sau khi thanh toán cho Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế theo đúng quy định hơn 5,1 tỷ đồng, số tiền chênh lệch còn lại hơn 2,7 tỷ đồng. Cộng với khoản 30% kinh phí hỗ trợ trích lại hơn 1,1 tỷ đồng, tổng số tiền bị quản lý trái quy định là hơn 3,89 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí phục vụ in ấn, bồi dưỡng người thu hộ với số tiền hơn 759 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 3,1 tỷ đồng được xác định là tài sản bị chiếm đoạt. Trong đó, Lê Anh Phương chiếm đoạt hơn 3,07 tỷ đồng, Nguyễn Văn Vinh chiếm đoạt hơn 64,4 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Lê Anh Phương và gia đình đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Nguyễn Văn Vinh nộp 100 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ hơn 624 triệu đồng do những người liên quan giao nộp.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Phương 13 năm tù và Nguyễn Văn Vinh 6 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.