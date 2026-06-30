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Xã hội

Lâm Đồng: Kiện toàn loạt nhân sự chủ chốt các sở ngành, địa phương

Sáng 29/6, tỉnh Lâm Đồng công bố 10 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương giai đoạn mới.

S.Hùng

Yêu cầu đổi mới từ thực tiễn mô hình chính quyền hai cấp

Sáng ngày 29/6, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị công bố cùng lúc 10 quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Đợt kiện toàn nhân sự quy mô lớn này được thực hiện dựa trên cơ sở rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ sau một năm địa phương vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, thực tiễn vận hành bộ máy thời gian qua khẳng định vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trước khối lượng công việc lớn từ nay đến cuối năm, lãnh đạo Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ được giao trọng trách mới phải đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo trách nhiệm. Việc luân chuyển, bố trí cán bộ lần này là chủ trương nhất quán nhằm đào tạo, thử thách nhân sự thông qua thực tiễn, phát huy tối đa sở trường của từng cá nhân ở các vị trí công tác mới.

Kiện toàn khối ban Đảng và nhân sự địa phương

Đối với khối cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy và chính quyền cấp cơ sở, có 4 quyết định điều động cán bộ đã được ông Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo để chuyển sang Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban. Ở chiều ngược lại, ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết để chuyển đến nhận công tác và bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Vị trí Trưởng Ban Nội chính trước đó do ông Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm giữ; ông Huỳnh Ngọc Anh nay được điều động, phân công giữ chức vụ chuyên trách là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. (Ảnh: Hạ Chúc)

Thay đổi các vị trí Giám đốc sở thuộc UBND tỉnh

Tại khối cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, ông Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ đã thừa ủy quyền để công bố thêm 4 quyết định bổ nhiệm, tiếp nhận mới. Khối ngành kinh tế và văn hóa ghi nhận sự hoán đổi giữa các lãnh đạo sở khi ông Lê Ngọc Tiến (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính. Song song đó, ông Tôn Thiện San (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính) được điều động sang ngành văn hóa, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng trong khối này, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Sơn để tiếp nhận về UBND tỉnh, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Vị trí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được kiện toàn bằng việc tiếp nhận ông Lê Ngọc Quang, người trước đó giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tăng cường nhân sự hỗ trợ cơ quan dân cử

Nhằm đảm bảo tính liên tục và thông suốt trong công tác chỉ đạo điều hành, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng kiện toàn nhân sự cấp phó văn phòng. Ông Đỗ Minh Ngọc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông qua 2 quyết định của Thường trực HĐND tỉnh. Theo đó, hai Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy là ông Đặng Thế Hiểu và ông Vương Tôn Kiên cùng được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thay mặt các nhân sự nhận nhiệm vụ đợt này, tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với chủ trương của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Ông cam kết tập trung nâng cao hiệu quả tham mưu chiến lược nhằm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cùng Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

#Điều động cán bộ địa phương #Chính quyền hai cấp #Đổi mới tổ chức bộ máy #Bổ nhiệm và luân chuyển nhân sự #Phát triển kinh tế xã hội

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