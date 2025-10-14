Hà Nội

Kinh doanh

Bỏ phố về quê nuôi lợn, người đàn ông vào top giàu nhất thế giới

Khởi nghiệp từ 22 con lợn, Tần Anh Lâm đã xây dựng được công ty chăn nuôi và sản xuất thịt lợn lớn nhất Trung Quốc, sở hữu khối tài sản 22,7 tỷ USD.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Ở Trung Quốc, câu chuyện về một người đàn ông bỏ phố về quê nuôi lợn và trở thành tỷ phú, nhiều năm liền lọt top giàu nhất nước được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông. Đó là Tần Anh Lâm (SN 1965, trong một gia đình nông dân đông con ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Bỏ việc ở thành phố về quê nuôi lợn

Tần Anh Lâm sinh ra tại thị trấn Mã Sơn Khẩu, huyện Nội Hương, thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Gia đình ông đều là nông dân, nhiều đời làm nghề nông.

Khi còn nhỏ, khoai lang và rau dại là thực phẩm chính trong bữa ăn của gia đình ông Tần Anh Lâm. Tuy nhiên, cha của Tần Anh Lâm vẫn cố gắng cho con đi học vì nghề nông quá vất vả.

Hồi ấy, ông có niềm đam mê đặc biệt với thịt lợn và ao ước được nuôi lợn trong tương lai. Ông cho rằng nếu học được kỹ thuật nuôi lợn, có thể ông sẽ mang lại thu nhập tốt cho gia đình.

ty-phu2.jpg
Tần Anh Lâm bỏ công việc ở thành phố để về quê nuôi lợn. Ảnh: Laoban

Hết cấp 3, ông theo học Đại học Nông nghiệp để học cách chăn nuôi gia súc. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước.

Dù vậy, năm 1992, hai vợ chồng ông Lâm đều nộp đơn xin nghỉ việc ở thành phố, trở về quê nhà nuôi lợn, bất chấp sự phản đối của gia đình và những lời chế giễu từ dân làng. Quyết định này khiến ông bị dân làng cười nhạo.

Về quê, vợ chồng ông lên kế hoạch thành lập trang trại nuôi lợn. Cả hai tự tay làm mọi việc, sẵn sàng ngủ trong túp lều đơn sơ. Nhưng lứa lợn đầu tiên với 22 con không giữ được do dịch bệnh.

Vào thời điểm khó khăn nhất, ông Lâm nhận thấy phương pháp chăn nuôi truyền thống không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có khoa học công nghệ mới có thể giúp ông thoát khỏi tình thế khó khăn. Ông liên lạc với các giáo sư và bạn học ở trường đại học để xin hỗ trợ kỹ thuật. Nhờ vậy đã ngăn chặn thành công sự lây lan của căn bệnh bằng cách tiêm vắc-xin và cải thiện môi trường chăn nuôi.

Trang trại chăn nuôi lợn của ông Lâm dần chuyển mình từ một cơ sở nông nghiệp thông thường thành một trung tâm chăn nuôi công nghệ hiện đại.

Từ trại lợn ở quê đến đế chế tiền tỷ

Không dừng lại ở quy mô nhỏ, năm 2000, Tần Anh Lâm thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Muyuan - hiện tại là một trong những công ty chăn nuôi và sản xuất thịt lợn lớn nhất Trung Quốc.

ty-phu3.jpg
Công ty chăn nuôi giúp Tần Anh Lâm vào top 100 người giàu nhất thế giới. Ảnh: Laoban

Theo báo cáo tài chính, từ năm 2019, Muyuan có thể bán 50.000 con lợn/ngày, lãi ròng hơn 80 triệu nhân dân tệ (hơn 263 tỷ đồng). Cũng trong năm này, theo danh sách Hurun Global Rich List, ông vươn lên ngôi vị người giàu nhất tỉnh Hà Nam với khối tài sản hơn 100 tỷ nhân dân tệ (gần 360 nghìn tỷ đồng) chủ yếu là do giá thịt lợn tăng.

Theo ước tính Forbes, Tần Anh Lâm hiện xếp thứ 100 thế giới, với tổng giá trị tài sản lên đến 22,7 tỷ USD.

