Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên, Ronaldo giàu cỡ nào?

Kinh doanh

Trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên, Ronaldo giàu cỡ nào?

Nhờ những hợp đồng quảng cáo béo bở, các khoản đầu tư khôn ngoan và mức lương kỷ lục, giá trị tài sản ròng của Ronaldo đã vượt mốc 1,4 tỷ USD.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo Bloomberg Billionaires Index, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã trở thành tỷ phú đầu tiên của môn thể thao này sau khi ký hợp đồng với Al Nassr vào đầu năm nay. Ảnh: Getty
Theo Bloomberg Billionaires Index, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã trở thành tỷ phú đầu tiên của môn thể thao này sau khi ký hợp đồng với Al Nassr vào đầu năm nay. Ảnh: Getty
Mặc dù cựu ngôi sao của Real Madrid, Manchester United và Juventus đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ nhưng luôn là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất trong làng bóng đá. Ảnh: Al Jazeera
Mặc dù cựu ngôi sao của Real Madrid, Manchester United và Juventus đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ nhưng luôn là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất trong làng bóng đá. Ảnh: Al Jazeera
Thời gian thi đấu hiện tại ở câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út đã đưa CR7 vào danh sách những vận động viên tỷ phú. Ảnh: Deccan Herald
Thời gian thi đấu hiện tại ở câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út đã đưa CR7 vào danh sách những vận động viên tỷ phú. Ảnh: Deccan Herald
Sau khi chuyển đến Saudi Pro League vào tháng 1/2023, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá với mức lương hàng năm khoảng 200 triệu USD. Ảnh: Reuters
Sau khi chuyển đến Saudi Pro League vào tháng 1/2023, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá với mức lương hàng năm khoảng 200 triệu USD. Ảnh: Reuters
Tháng 6/2025, cầu thủ 40 tuổi ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với câu lạc bộ Al-Nassr, được cho là có giá trị thu nhập miễn thuế lên tới hơn 400 triệu USD. Ảnh: Skynews
Tháng 6/2025, cầu thủ 40 tuổi ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm với câu lạc bộ Al-Nassr, được cho là có giá trị thu nhập miễn thuế lên tới hơn 400 triệu USD. Ảnh: Skynews
Theo Bloomberg, hợp đồng đó giúp giá trị tài sản ròng của Ronaldo tăng lên tới 1,4 tỷ USD. Ảnh: ABCNews
Theo Bloomberg, hợp đồng đó giúp giá trị tài sản ròng của Ronaldo tăng lên tới 1,4 tỷ USD. Ảnh: ABCNews
Tuy nhiên, đó không phải là nguồn thu nhập duy nhất khiến giá trị tài sản ròng của Ronaldo tăng vọt. Ảnh: ABCNews
Tuy nhiên, đó không phải là nguồn thu nhập duy nhất khiến giá trị tài sản ròng của Ronaldo tăng vọt. Ảnh: ABCNews
Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng đã ký hợp đồng kéo dài một thập kỷ với Nike trị giá gần 18 triệu USD/năm, cũng như các hợp đồng tài trợ với các thương hiệu như Armani và Castrol. Những hợp đồng này đưa giá trị tài sản ròng của CR7 tăng thêm hơn 175 triệu USD, theo Bloomberg. Ảnh: Neymar Sport
Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng đã ký hợp đồng kéo dài một thập kỷ với Nike trị giá gần 18 triệu USD/năm, cũng như các hợp đồng tài trợ với các thương hiệu như Armani và Castrol. Những hợp đồng này đưa giá trị tài sản ròng của CR7 tăng thêm hơn 175 triệu USD, theo Bloomberg. Ảnh: Neymar Sport
Ronaldo cũng sở hữu hàng loạt bất động sản toàn cầu và đầu tư vào một số doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, bao gồm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: Mansion Global
Ronaldo cũng sở hữu hàng loạt bất động sản toàn cầu và đầu tư vào một số doanh nghiệp ở nhiều quốc gia, bao gồm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: Mansion Global
Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng sở hữu thương hiệu riêng, CR7, bao gồm nước hoa, đồ lót, giày dép và thậm chí cả nước khoáng đóng chai. Ảnh: Hypebeast
Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng sở hữu thương hiệu riêng, CR7, bao gồm nước hoa, đồ lót, giày dép và thậm chí cả nước khoáng đóng chai. Ảnh: Hypebeast
Ronaldo còn là nhà đầu tư vào một chuỗi khách sạn, phòng tập thể hình và một tập đoàn truyền thông, nhưng theo Bloomberg, chúng chỉ là những nguồn tài sản nhỏ. Ảnh: BI
Ronaldo còn là nhà đầu tư vào một chuỗi khách sạn, phòng tập thể hình và một tập đoàn truyền thông, nhưng theo Bloomberg, chúng chỉ là những nguồn tài sản nhỏ. Ảnh: BI
Theo một phần trong thỏa thuận với Al-Nassr, Ronaldo được cho là đã nhận được 15% cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá này. Ảnh: Saudi Pro League
Theo một phần trong thỏa thuận với Al-Nassr, Ronaldo được cho là đã nhận được 15% cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá này. Ảnh: Saudi Pro League
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Hợp đồng và thu nhập của Ronaldo #Giá trị tài sản ròng tỷ phú bóng đá #Đầu tư và thương hiệu cá nhân #Chuyển đến câu lạc bộ Al Nassr #Thu nhập từ hợp đồng và quảng cáo #Đầu tư bất động sản toàn cầu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT