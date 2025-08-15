Bò lạc đàn, gây náo loạn hầm lớn nhất Đông Nam Á

Một con bò nặng gần 200kg bất ngờ tách đàn, chạy thẳng vào hầm vượt sông Sài Gòn khiến giao thông trong hầm một phen náo loạn.

Đến hơn 15h chiều nay 15/8, lực lượng quản lý hầm vượt sông Sài Gòn phối hợp với Công an phường An Khánh (TP HCM) cùng chủ bò đã đưa con bò hơn 8 tháng tuổi, nặng gần 200kg từ khu vực đầu hầm phía phường Bến Thành (TP HCM) về Công an phường An Khánh tiếp tục lập hồ sơ xử lý về việc con bò này chạy lạc vào hầm Thủ Thiêm, hầm lớn nhất Đông Nam Á.

Thời điểm hàng chục con bò qua giao lộ bên kia đầu hầm thuộc phường An Khánh

Theo thông tin ban đầu, 13h30 cùng ngày, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (đơn vị quản lý, khai thác đường hầm Sông Sài Gòn) phát hiện đàn bò khoảng 15 con tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu (phường An Khánh). Ngay sau khi phát hiện Trung tâm đã điều lực lượng cứu hộ ra để ngăn chặn, đồng thời Trung tâm báo cáo Công an phường An Khánh để hổ trợ xử lý.

Tuy nhiên, khi đàn bò đi qua giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, có một con bò trắng tách đàn chạy vào khu vực đường hầm hướng lưu thông từ phường An Khánh qua phường Bến Thành.

Bất ngờ con bò trắng tách đàn “xông” thằng vào đường hầm lớn nhất Đông Nam Á gây một phen náo loạn giao thông.

Dù lực lượng bảo vệ đầu hầm ngăn chặn, nhưng do bò hoảng loạn chạy thẳng vào bên trong đường hầm. Sự cố khiến giao thông trong khu vực hầm một phen náo loạn; phương tiện đi chuyển chậm và dừng tránh bò gây ùn ứ nhẹ.

Lực lượng chức năng rất vất vả để đưa bò ra khỏi khu vực hầm.

Ngay lập tức nhiều nhân viên Trung tâm đã phối hợp với lực lượng CSGT Bến Thành (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) điều tiết giao thông để cứu hộ Trung tâm đưa bò ra ngoài. Tuy nhiên, do bò hoảng loạn vì tiếng động cơ xe, tiếng ồn trong hầm nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cơ quan chức năng tiến hành di lí “tang vật” và chủ đàn bò về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

Đến 14h15 lực lượng cứu hộ Trung tâm đã đưa bò ra khỏi hầm phía đầu hầm phường Bến Thành. Trung tâm đã báo Công an 2 địa phương để phối hợp xử lý.

Bước đầu chủ đàn bò cũng có mặt và phối hợp cơ quan chức năng để xử lý vụ việc.