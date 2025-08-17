Chưa đưa vào khai thác, cầu Rạch Miễu 2 đã chật cứng người leo rào vào chụp ảnh

Dù chưa chính thức đưa vào khai thác, nhưng hàng ngàn người dân vẫn tìm mọi cách để lên cầu Rạch Miễu 2 chiêm ngưỡng, tụ tập ăn uống…

Theo ghi nhận, những ngày gần đây, từ khoảng 16h chiều mỗi ngày, người dân lại bắt đầu tập trung về cầu Rạch Miễu 2 và cầu Mỹ Tho để tham quan, chụp ảnh.

Rất đông người dân lên cầu Rạch Miễu 2 trước ngày đưa vào khai thác.

Dù cơ quan chức năng đã rào chắn hai đầu cầu, nhưng nhiều người dân vẫn tìm mọi cách lên cầu để chụp ảnh, đi bộ và hóng gió.

Anh Nguyễn Văn Chiến (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, thấy cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành và có nhiều người lên đây để tham quan nên anh cùng gia đình cũng lên thử. Buổi chiều ở đây rất mát mẻ, người dân tụ tập đi xem cầu, hóng gió cũng rất đông.

Nhiều người bán hàng rong tụ tập mua bán trên cầu Rạch Miễu 2.

Theo ghi nhận, có nhiều thời điểm, do người dân tập trung lên cầu quá đông, khiến tình hình khá hỗn loạn. Xe máy, ô tô đậu ngay trên đường, trên cầu rất nguy hiểm.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và điểm cuối dự án tại km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Người dân đậu xe kéo dài trên cầu Rạch Miễu 2.

Cầu chính Rạch Miễu 2 được thiết kế là cầu dây văng, chiều dài hơn 1,971km; đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe; tổng chiều dài dự án khoảng 17,6km.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 6.810 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự kiến, cầu Rạch Miễu 2 sẽ chính thức thông xe vào ngày 19/8.