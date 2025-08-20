Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về nhân sự của Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La

Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiên Tuấn

Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 và số 3 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

img5100-1755698291776805919201.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La và Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi làm việc, các Tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện chủ yếu trình Đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Theo Tổ công tác, dự thảo văn kiện đã được các địa phương đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030, theo Tổ công tác của Bộ Chính trị, thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Phát biểu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo văn kiện của các tỉnh.

Các ý kiến cũng làm rõ thêm những kết quả nổi bật, mặt còn hạn chế, nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương.

Các thành viên Tổ công tác đề nghị địa phương nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội.

Theo chương trình, ngày 21/8, Bộ Chính trị sẽ làm việc với đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TPHCM.

#phạm minh chính #nhân sự #lãnh đạo #thanh hoá #bắc ninh #đại hội đảng

Bài liên quan

Chính trị

Tưng bừng lễ khánh thành, khởi công 250 dự án mừng Quốc khánh

Cả nước tưng bừng lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 19/8, trên cả nước sẽ diễn ra đồng loạt lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Triển lãm quốc gia, Hà Nội) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Xem chi tiết

Chính trị

Chính thức vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Chiều 18/8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm.

img9432-17555177235081624145914.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tuần qua

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không;...

Tuần qua, từ ngày 9-15/8/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những thông tin chỉ đạo, điều hành nổi bật.

đẩy nhanh tiến độ mục tiêu phát triển ktxh năm 2025

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới