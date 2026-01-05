Nghĩa tình quân dân trong Chiến dịch Quang Trung ở Lâm Đồng

Lực lượng vũ trang phối hợp chính quyền địa phương xây nhà mới cho người dân bị thiệt hại nặng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân dân.

Chiều 5/1, trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các hoạt động giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Cán bộ, chiến sĩ gấp rút thi công nhà cho chị Vũ Thị Bé (ngụ thôn Dân Hoà, xã Hàm Thuận Bắc).

Ghi nhận của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống tại thôn Dân Hòa, xã Hàm Thuận Bắc, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Công trình được thi công liên tục, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trước ngày 15/1 theo kế hoạch của chiến dịch, giúp người dân sớm có nơi ở ổn định.

Cùng ngày, tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết đã tổ chức bàn giao căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung cho hộ bà Mã Thị Lạc, một trong những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt thiên tai, lũ lụt vừa qua.

Thượng tá Phạm Hoàng Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết

Thượng tá Phạm Hoàng Dũng, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 – Phan Thiết cho biết, ngay sau khi Chiến dịch Quang Trung được triển khai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã họp bàn, ban hành kế hoạch và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng vào cuộc. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình quân dân, lực lượng đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại, coi đây là việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bên cạnh đó, Thượng tá Phạm Hoàng Dũng nhấn mạnh, đợt thiên tai vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Lâm Đồng nói chung và xã Hàm Thuận Bắc nói riêng.

Việc lực lượng vũ trang tham gia giúp dân xây dựng lại nhà ở không chỉ góp phần khắc phục khó khăn trước mắt mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, để bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Bà Mã Thị Lạc, thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc.

Xúc động trong ngày nhận bàn giao căn nhà mới, bà Mã Thị Lạc, thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc cho biết, trong đợt bão lũ vừa qua, nhà cửa và nhiều tài sản của gia đình bà bị hư hỏng nặng. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ bộ đội, gia đình bà đã có được ngôi nhà khang trang, ổn định cuộc sống. Bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm và trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với người dân.

Một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận: