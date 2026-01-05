Sớm trình Chính phủ Nghị định về Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trước ngày 15/01/2026.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 6 ngày 5/1/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ảnh minh họa.

Thông báo kết luận nêu rõ kết quả đạt được sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Cụ thể, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc gia đã được thẩm thấu, tăng cường và được củng cố trong xã hội và trong doanh nghiệp, trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Toàn bộ các bộ, địa phương đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công được 6 rõ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu; góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; tích cực tham gia vào công cuộc bảo đảm an sinh xã hội.

Tác động của Nghị quyết số 68-NQ/TW đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét, thể hiện qua số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh. Tính chung cả năm 2025, có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động (tăng trên 30%), tổng số vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng (tăng trên 71% so với năm 2024).

Trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 40% GDP), trong đó nguồn vốn tư nhân đóng góp 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,6%), nguồn vốn Nhà nước 1,3 triệu tỷ đồng (chiếm 25,4%). Điều này cho thấy vai trò của Nhà nước trong việc kích hoạt, dẫn dắt, huy động nguồn lực của xã hội vào đầu tư và phát triển đất nước.

Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp được đề cao hơn, tham gia ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phản biện chính sách. Ý kiến của doanh nghiệp được lắng nghe, được trao đổi thông qua các Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn, các cuộc họp của Chính phủ…

Thúc đẩy 3 đột phá chiến lược theo hướng thể chế thông thoáng để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân; hạ tầng thông suốt để giảm chi phí đầu vào, tăng năng lực cạnh tranh, tạo không gian phát triển mới, tạo giá trị gia tăng; nhân lực và quản trị thông minh để nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW còn một số hạn chế, khó khăn như: Công tác quán triệt tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, toàn diện; sự vào cuộc của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu còn chưa cao; tinh thần triển khai quyết liệt của các Bộ, ngành địa phương còn chưa đồng đều, sự phối hợp còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả.

Cải cách thủ tục hành chính ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông chính sách, chưa được chú trọng đúng mức; phân cấp, phân quyền cho cấp dưới trong giải quyết các vấn đề và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp chưa triệt để.

Tác động, ảnh hưởng của Nghị quyết số 68-NQ/TW trong một số lĩnh vực, địa bàn còn hạn chế, một số chính sách hỗ trợ trực tiếp (thuế, tín dụng, mặt bằng sản xuất kinh doanh...) còn chưa được thể chế hóa đầy đủ.

Khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh trong một số lĩnh vực vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; việc hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp lớn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn chưa đồng đều, chưa mạnh mẽ.

Thủ tướng Chính phủ quán triệt, Chính phủ và doanh nghiệp cùng thực hiện phương châm hành động "Niềm tin - Hành động - Thực chất - Hiệu quả - Đột phá", cụ thể: Củng cố và nâng cao niềm tin của doanh nghiệp đối với Chính phủ và chính quyền địa phương, thông qua hành động thực chất, hiệu quả; đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, có kết quả thực chất, định lượng cụ thể; quyết liệt giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động thông qua 3 đột phá chiến lược.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính trình Chính phủ Nghị định về Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trước ngày 15/01/2026.

Trước ngày 15/1/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, hoàn thành trước ngày 15/01/2026.

Các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ khẩn trương ban hành hoặc trình ban hành trong Quý I năm 2026 các văn bản hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về tiếp cận mặt bằng sản xuất, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành, hỗ trợ pháp lý, phát triển các doanh nghiệp tiên phong, hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế,…

Các địa phương thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình của doanh nghiệp tại địa bàn; vận hành ổn định chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần đồng hành, cộng tác với chính quyền để hướng tới mục tiêu chung, lợi ích chung của quốc gia.

Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu xây dựng báo cáo hoàn thiện khung pháp lý đối với kinh doanh cá thể, trong đó đề xuất nghiên cứu xây dựng Luật Kinh doanh cá thể; hoàn thiện khung pháp lý về trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để nâng cao chất lượng và mở rộng kênh huy động vốn ổn định cho kinh tế tư nhân; hoàn thiện chế độ kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Bộ Công an nghiên cứu xây dựng, triển khai các chương trình, cơ chế nhằm bảo vệ, hỗ trợ cho doanh nghiệp chống lừa đảo trên không gian mạng.

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy kinh tế tư nhân theo tinh thần cải cách mạnh mẽ, thực chất của Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; chuyển đổi số để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; tăng cường hậu kiểm và giảm tiền kiểm; bãi bỏ các thủ tục "xin - cho".

Tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn, doanh nghiệp dẫn dắt có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi để hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Tăng cường đối thoại thực chất, trên tinh thần rủi ro chia sẻ, lợi ích hài hòa giữa chính quyền với doanh nghiệp để lắng nghe, phản hồi kịp thời, rõ ràng, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân.