Chính thức vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Chiều 18/8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đề ra, gồm: Trung tâm khai thác, phân tích dữ liệu; Trung tâm đổi mới sáng tạo; Trung tâm lưu trữ dữ liệu… Cùng với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại đây, Trung tâm được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng; đúng với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành, đang được triển khai mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu được giới thiệu 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tới xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung như: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sàn dữ liệu…

Trung tâm Dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an được đưa vào vận hành chính thức ngay lập tức phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2, số 3 theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được thụ hưởng thành quả, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Chỉ rõ điều quan trọng là Dự án đưa vào vận hành, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính và các công việc có liên quan, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, qua việc thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình, dự án lớn, công nghệ cao có thể vận dụng trong thời gian tới.

Thứ nhất, bài học về công tác quản lý lãnh đạo, điều hành, chỉ huy với "Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó"; việc phân công phải 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Thứ hai, bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc của các chủ thể liên quan với tinh thần "Tư tưởng thông suốt - Trên dưới đồng lòng - Hành động thông minh- Kết quả thực chất".

Thứ ba, bài học về sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chủ động tích cực, bản lĩnh của lực lượng Công an và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp với tinh thần "chia sẻ, thấu hiểu, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển, cùng hưởng niềm vui và hạnh phúc".

Thứ tư, bài học về khơi dậy lòng tự hào dân tộc, kịp thời động viên, khen thưởng, tạo không khí hăng say làm việc, tất cả vì lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc.

Với quan điểm con người là nhân tố quyết định, Thủ tướng chỉ rõ, cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia cần phải có một trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo và tư duy luôn đổi mới; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để mọi hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc...